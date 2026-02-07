У Бруну 200 (104+96) очков в 314 матчах за «МЮ», сегодня – гол «Тоттенхэму». Среди игроков клуба в эпоху АПЛ лишь Руни набрал столько быстрее
Бруну сделал 200 результативных действий за «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник Бруну Фернандеш набрал 200-е очко по «гол+пас» в составе «Манчестер Юнайтед».
Португалец забил на 81-й минуте матча с «Тоттенхэмом» в 25-м туре чемпионата Англии (2:0).
Теперь на счету Бруну 104 гола и 96 результативных передач в 314 матчах за клуб. В эпоху АПЛ быстрее среди игроков «МЮ» отметки в 200 результативных действий достиг лишь Уэйн Руни – ему для этого потребовалось 295 игр.
С одной стороны все идет через Бруну, с другой стороны Руни делил эту стату с Роналду, рудом, тевесом и прочими топарями
Но это никак не уменьшает величия Бруну!