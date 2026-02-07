У Бруну 200 (104+96) очков в 314 матчах за «МЮ», сегодня – гол «Тоттенхэму». Среди игроков клуба в эпоху АПЛ лишь Руни набрал столько быстрее

Бруну сделал 200 результативных действий за «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник Бруну Фернандеш набрал 200-е очко по «гол+пас» в составе «Манчестер Юнайтед».

Португалец забил на 81-й минуте матча с «Тоттенхэмом » в 25-м туре чемпионата Англии (2:0).

Теперь на счету Бруну 104 гола и 96 результативных передач в 314 матчах за клуб. В эпоху АПЛ быстрее среди игроков «МЮ» отметки в 200 результативных действий достиг лишь Уэйн Руни – ему для этого потребовалось 295 игр.

Подробную статистику Бруну можно найти здесь .