«Севилья» попросила Ла Лигу перенести матч с «Жироной» из-за угрозы шторма. В Андалусии объявлен оранжевый уровень опасности, более 11 тысяч человек эвакуированы

«Севилья» попросила о переносе матча с «Жироной» из-за штормового предупреждения.

Игра 23-го тура Ла Лиги на стадионе «Рамон Санчес Писхуан » должна состояться сегодня в 20:30 по московскому времени.

В субботу премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил об угрозе шторма «Марта» на юге Испании. В четверг шторм «Леонардо» спровоцировал наводнения в Испании и Португалии, в Андалучии более 11 тысяч человек были эвакуированы. В связи с этим городской совет Севильи повысил территориальный план действий в чрезвычайных ситуациях до первого уровня, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

На фоне неблагоприятных погодных условий «Севилья » попросила перенести сегодняшний матч ради обеспечения безопасности болельщиков, сообщает Marca. В настоящий момент клуб ожидает ответа от Ла Лиги .

Ранее из-за плохого состояния поля и ожидающихся дождей был перенесен матч «Райо Вальекано» против «Овьедо».