Джан пропустит не менее трех недель из-за проблем с пахом и мышцами бедра. «Боруссия» надеется, что капитан восстановится к матчу с «Баварией»
Эмре Джан выбыл на несколько недель из-за рецидива.
Капитан «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан пропустит несколько недель из-за травмы.
32-летний футболист вновь испытывает дискомфорт в области паха и приводящих мышц бедра, сообщает журналист Патрик Бергер. Джан пропустит не менее трех недель – в «Боруссии» надеются, что он будет готов к матчу с «Баварией» 28 февраля.
Ранее в составе «Боруссии» травму получил Филиппо Мане. Еще один защитник, арендованный у «Челси» Аарон Ансельмино, в зимнее трансферное окно был отозван лондонским клубом и перешел в «Страсбур».
Сегодня «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вольфсбургом» на выезде. Игра 21-го тура Бундеслиги начнется в 17:30 по московскому времени.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28855 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль журналиста Патрика Бергера в X
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем