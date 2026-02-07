Джан пропустит не менее трех недель из-за проблем с пахом и мышцами бедра. «Боруссия» надеется, что капитан восстановится к матчу с «Баварией»

Эмре Джан выбыл на несколько недель из-за рецидива.

Капитан «Боруссии » Дортмунд Эмре Джан пропустит несколько недель из-за травмы.

32-летний футболист вновь испытывает дискомфорт в области паха и приводящих мышц бедра, сообщает журналист Патрик Бергер. Джан пропустит не менее трех недель – в «Боруссии» надеются, что он будет готов к матчу с «Баварией» 28 февраля.

Ранее в составе «Боруссии» травму получил Филиппо Мане. Еще один защитник, арендованный у «Челси» Аарон Ансельмино, в зимнее трансферное окно был отозван лондонским клубом и перешел в «Страсбур».

Сегодня «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вольфсбургом » на выезде. Игра 21-го тура Бундеслиги начнется в 17:30 по московскому времени.