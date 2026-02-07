Ромеро удаляли с поля 6 раз с момента дебюта в АПЛ – чаще всех в лиге за этот период

Кристиан Ромеро – самый недисциплинированный игрок АПЛ с момента своего дебюта.

Защитник «Тоттенхэма » Кристиан Ромеро удалялся чаще всех в АПЛ с момента своего дебюта в лиге.

Аргентинец получил красную карточку за наступ шипами на голеностоп Каземиро в первом тайме матча против «Манчестер Юнайтед » (0:1, второй тайм).

С момента дебюта в АПЛ в августе 2021 года Ромеро удаляли с поля 6 раз во всех турнирах – чаще, чем любого игрока лиги за этот период.