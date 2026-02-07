Ромеро удаляли с поля 6 раз с момента дебюта в АПЛ – чаще всех в лиге за этот период
Кристиан Ромеро – самый недисциплинированный игрок АПЛ с момента своего дебюта.
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро удалялся чаще всех в АПЛ с момента своего дебюта в лиге.
Аргентинец получил красную карточку за наступ шипами на голеностоп Каземиро в первом тайме матча против «Манчестер Юнайтед» (0:1, второй тайм).
С момента дебюта в АПЛ в августе 2021 года Ромеро удаляли с поля 6 раз во всех турнирах – чаще, чем любого игрока лиги за этот период.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Аргентинский кусок должен валить за океан к своим дружкам в Майами и очистить футбол Европы о своей мерзкой фигуры.
То ли с самодисциплиной проблемы, то ли с башкой.
Похоже таким образом форсирует свой уход?
Мог сломать Казика перед ЧМ...
Останься Джека в Арсенале у Ромеро не было бы шансов
