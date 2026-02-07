Мбемо забил в трех из 4 матчей при Кэррике. У лучшего бомбардира «МЮ» 9 голов в 20 матчах АПЛ

Бриан Мбемо забил за «МЮ» в трех из 4 матчей при Майкле Кэррике.

Нападающий Бриан Мбемо забил 9-й гол за «Манчестер Юнайтед » в АПЛ.

26-летний футболист открыл счет на 38-й минуте матча с «Тоттенхэмом » в 25-м туре АПЛ . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).

С момента назначения Майкла Кэррика Мбемо забил в трех из четырех матчей за «МЮ», не отметившись голом лишь в игре с «Фулхэмом» (3:2).

Всего на счету камерунца 9 голов в 20 матчах нынешнего сезона АПЛ, он является лучшим бомбардиром команды в сезоне. Подробную статистику Бриана можно найти здесь .