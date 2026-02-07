Мбемо забил в трех из 4 матчей при Кэррике. У лучшего бомбардира «МЮ» 9 голов в 20 матчах АПЛ
Бриан Мбемо забил за «МЮ» в трех из 4 матчей при Майкле Кэррике.
Нападающий Бриан Мбемо забил 9-й гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
26-летний футболист открыл счет на 38-й минуте матча с «Тоттенхэмом» в 25-м туре АПЛ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).
С момента назначения Майкла Кэррика Мбемо забил в трех из четырех матчей за «МЮ», не отметившись голом лишь в игре с «Фулхэмом» (3:2).
Всего на счету камерунца 9 голов в 20 матчах нынешнего сезона АПЛ, он является лучшим бомбардиром команды в сезоне. Подробную статистику Бриана можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
я раньше писал, что он мог и за Францию играть сейчас