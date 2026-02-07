Глава CTA о жалобах «Реала» и «Барсы» на судейство: «Редко бывает, чтобы все ошибки в сезоне были не в пользу команды – это чистое невезение. Мы понимаем, что у всех многое стоит на кону»

Глава испанских судей высказался о жалобах клубов на судейство в Ла Лиге.

Президент технического комитета судей (CTA) Франсиско Сото Балирак высказался о жалобах клубов Ла Лиги на судейство.

– Кто жалуется больше всего? Игроки, руководство, телевидение?

– Я бы не назвал это жалобами. Думаю, у всех многое стоит на кону. Если судья допускает ошибку, он получает низкую оценку; игроки, допускающие ошибки, отправляются в запас; клубы испытывают большое давление... Я все понимаю. Мы должны проявить чуткость.

Иногда мне звонят президенты, и я отвечаю им вежливо, уважительно и с пониманием. Иногда CTA проводит встречи с клубами или даже посещает их, чтобы объяснить те или иные вещи. Мы должны уважать друг друга и вести диалог. Надеюсь, это будет отличать CTA. Иногда просто присутствие главы комитета помогает успокоиться. Бывают случаи, когда я просто подтверждаю ошибки. В течение долгого сезона ошибки случаются то в одну, то в другую сторону. Редко бывает, чтобы ошибки всегда были в сторону какой-то одной команды. Такое может случиться, но это чистое невезение.

– Вас беспокоит публичное недовольство таких клубов, как «Реал» или «Барселона»?

– Я понимаю, что это отчасти связано с давлением. На них лежит большая ответственность. Мне бы хотелось, чтобы мы успокоились и сотрудничали, но я уважаю свободу каждого. Хочется иметь хорошие отношения со всеми в профессиональном футболе, и я думаю, что мы близки к этому. Я очень доволен нашими встречами. Мы должны продолжать идти по этому пути – чтобы нас воспринимали как элитных спортсменов и как людей, – сказал Сото.