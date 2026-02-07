  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»
Фото
94

Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»

Кристиан Ромеро получил красную карточку в игре с «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» остался в меньшинстве в матче с «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (0:0, первый тайм).

На 29-й минуте встречи защитник «шпор» Кристиан Ромеро и полузащитник манкунианцев Каземиро бежали к мячу. Аргентинский футболист опоздал и шипами наступил на голеностоп бразильца. 

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал Ромеро прямую красную карточку. 

Фото: скриншот трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28854 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoКристиан Ромеро
logoсудьи
logoКаземиро
logoМайкл Оливер
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
это насколько ж человек не хочет играть за тотен...
Ответ Борис Гигачад
это насколько ж человек не хочет играть за тотен...
Ромеро не человек, это давно всем известно
Ответ Владислав Романов
Ромеро не человек, это давно всем известно
Аргентинец же)
Этот кусок аргентинского футбола в который раз уже команду подводит, а ему продолжают капитанскую повязку доверять. Ещё и на клуб накидывает. Оправдывает ли все это его вклад в оборону ТТХ? Я не уверен.
Ответ marston
Этот кусок аргентинского футбола в который раз уже команду подводит, а ему продолжают капитанскую повязку доверять. Ещё и на клуб накидывает. Оправдывает ли все это его вклад в оборону ТТХ? Я не уверен.
Комментарий скрыт
Ответ Петрович
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Очень жаль, что не практикуются длительные дисквалификации по совокупности нарушений. Ему бы на сезон такую выписать. Он же годами играет, абсолютно немерено пытаясь оправлять соперников в больницу. Просто животное
Ответ Quack
Очень жаль, что не практикуются длительные дисквалификации по совокупности нарушений. Ему бы на сезон такую выписать. Он же годами играет, абсолютно немерено пытаясь оправлять соперников в больницу. Просто животное
Ну он 4 матча пропустит по правилам АПЛ, ибо вторая КК в сезоне
Ответ Quack
Очень жаль, что не практикуются длительные дисквалификации по совокупности нарушений. Ему бы на сезон такую выписать. Он же годами играет, абсолютно немерено пытаясь оправлять соперников в больницу. Просто животное
в данном случае – обидная случайность. игровой момент, что неудачно сложился/закончился...
+он сразу же подошёл к Миро. и уже уходя – ещё раз подходит и тот его руку взял, как бы принимая извинения.
и никто из игроков МЮ не агрился на него вообще, как бывает в околоподобных случаях, что тоже говорит за себя...
Один из самых грязных защитников АПЛ, да и мира в целом.
Ответ corazon blanco
Один из самых грязных защитников АПЛ, да и мира в целом.
типичный арг
Ответ Иван Лапин
типичный арг
Комментарий скрыт
Самый грязный защитник АПЛ, еще и без особого интеллекта как будто.
Вот что значит доп#зделс@
просто сказочный
для Ромеро удаление в сезоне это норма, всегда)
Вот поэтому Ромеро и пылит лучшие годы карьеры в Тоттенхэме, а не в Сити, ПСЖ или Реале с Барсой и Баварией. Хотя по ряду качеств он топ. Но совершенно безбашенный, никогда не знаешь в какой момент он словит очередную красную и оставит команду в меньшинстве на большую часть матча. Причём его нарушения зачастую тянут не на 1 игру дисквалификации, но в АПЛ закрывают глаза на такую грубую и даже жестокую игру аргентинца
тут пол чата слепые что ли? где вы увидели касание мяча от Ромеро??? Каземиро был первым на мяче, пересмотрите повторы трансляции
Ответ alex_cup
тут пол чата слепые что ли? где вы увидели касание мяча от Ромеро??? Каземиро был первым на мяче, пересмотрите повторы трансляции
На самом деле пересмотрел и на удивление Вы скорее правы. Хотя изначально в трансляции мне тоже показалось,что Ромеро первый в мяч сыграл.
Вот этот момент кому интересно
https://ya.ru/video/touch/preview/12211217496496393726
Ответ alex_cup
тут пол чата слепые что ли? где вы увидели касание мяча от Ромеро??? Каземиро был первым на мяче, пересмотрите повторы трансляции
где он на мяче был первым?) Ромеро замахивается и в это время Каземиро сует свою ногу и одновременно происходят два события - от ноги Ромеро мяч летит в сторону и нога РОмеро попадает по инерции в ногу Каземиро. Причем в момент нажима на ногу Каземиро пятка РОмеро находится на газоне
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
2 минуты назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
16 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
20 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
32 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
45 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
50 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
10 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
22 минуты назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
42 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
43 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем