Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»

Кристиан Ромеро получил красную карточку в игре с «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм » остался в меньшинстве в матче с «Манчестер Юнайтед » в 25-м туре АПЛ (0:0, первый тайм).

На 29-й минуте встречи защитник «шпор» Кристиан Ромеро и полузащитник манкунианцев Каземиро бежали к мячу. Аргентинский футболист опоздал и шипами наступил на голеностоп бразильца.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал Ромеро прямую красную карточку.

Фото: скриншот трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.