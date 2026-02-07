Ромеро получил прямую красную за наступ шипами на голеностоп Каземиро в матче «МЮ» и «Тоттенхэма»
Кристиан Ромеро получил красную карточку в игре с «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» остался в меньшинстве в матче с «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (0:0, первый тайм).
На 29-й минуте встречи защитник «шпор» Кристиан Ромеро и полузащитник манкунианцев Каземиро бежали к мячу. Аргентинский футболист опоздал и шипами наступил на голеностоп бразильца.
Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал Ромеро прямую красную карточку.
Фото: скриншот трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
+он сразу же подошёл к Миро. и уже уходя – ещё раз подходит и тот его руку взял, как бы принимая извинения.
и никто из игроков МЮ не агрился на него вообще, как бывает в околоподобных случаях, что тоже говорит за себя...
Вот этот момент кому интересно
https://ya.ru/video/touch/preview/12211217496496393726