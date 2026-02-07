6

Тер Стегена успешно прооперировали. Сроки восстановления вратаря не уточняются

Марка-Андре тер Стегена прооперировали.

Марк-Андре тер Стеген перенес операцию.

Голкипер «Барселоны», арендованный «Жироной», получил травму в матче Ла Лиги против «Овьедо» (0:1) – у немца выявили надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий.

В субботу «Жирона» сообщила, что тер Стеген успешно перенес операцию, сроки его восстановления не уточняются. Ранее появилась информация, что вратарь может пропустить до двух месяцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль «Жироны» в X
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь летом его никуда сплавить похоже не получится. С такой историей травм за последние 3 года - кто его возьмёт с такой личкой?
Ответ Тимур Рашидов
Теперь летом его никуда сплавить похоже не получится. С такой историей травм за последние 3 года - кто его возьмёт с такой личкой?
сколько ему по контракту осталось?
Ответ Budabuda
сколько ему по контракту осталось?
2 года, а зп минимум 15-16 млн в год.
Снова мимо ЧМ, Ройс среди вратарей
Даже двух матчей не сыграл, хрусталик
Рекомендуем