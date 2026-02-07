Тер Стегена успешно прооперировали. Сроки восстановления вратаря не уточняются

Марка-Андре тер Стегена прооперировали.

Марк-Андре тер Стеген перенес операцию.

Голкипер «Барселоны», арендованный «Жироной», получил травму в матче Ла Лиги против «Овьедо» (0:1) – у немца выявили надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий.

В субботу «Жирона » сообщила, что тер Стеген успешно перенес операцию, сроки его восстановления не уточняются. Ранее появилась информация, что вратарь может пропустить до двух месяцев .