Энрике о критике Де Дзерби: «Если журналисты критикуют тренера, я его защищаю – все просто. Во Франции тренеры невероятны, когда побеждают, а если проигрывают – это катастрофа»

Луис Энрике: если журналисты критикуют тренера, я его защищаю.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о критике в адрес тренера «Марселя » Роберто Де Дзерби .

«ПСЖ» примет «Марсель» в воскресенье в рамках 21-го тура Лиги 1.

«Я пытаюсь говорить обратное тому, что говорят журналисты. Все просто. Вы критикуете Де Дзерби? Я защищаю его. Вы критикуете тренера? Я его защищаю. Это нормально.

Мы знаем, что тренеры в Лиге 1 и Лиге 2 невероятны, когда побеждают, и становятся катастрофой, когда проигрывают», – сказал Энрике.