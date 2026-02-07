Энрике о критике Де Дзерби: «Если журналисты критикуют тренера, я его защищаю – все просто. Во Франции тренеры невероятны, когда побеждают, а если проигрывают – это катастрофа»
Луис Энрике: если журналисты критикуют тренера, я его защищаю.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о критике в адрес тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби.
«ПСЖ» примет «Марсель» в воскресенье в рамках 21-го тура Лиги 1.
«Я пытаюсь говорить обратное тому, что говорят журналисты. Все просто. Вы критикуете Де Дзерби? Я защищаю его. Вы критикуете тренера? Я его защищаю. Это нормально.
Мы знаем, что тренеры в Лиге 1 и Лиге 2 невероятны, когда побеждают, и становятся катастрофой, когда проигрывают», – сказал Энрике.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
