Арбелоа о деле Негрейры: «Никто не понимает, почему крупнейший скандал в испанском футболе остается неразрешенным»

Арбелоа о деле Негрейры: не понимаю, почему скандал остается неразрешенным.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Реал» выступает в суде в качестве частного обвинителя.

На пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» Арбелоа спросили о выступлении бывшего президента «Барселоны» Жоана Гаспара в суде в пятницу.

«Что касается дела Негрейры, думаю, никто не понимает, почему крупнейший скандал в испанском футболе остается неразрешенным. Я считаю, что это должно волновать многих», – сказал Арбелоа.

Экс-глава «Барсы» Гаспар выступил в суде по делу Негрейры: «Реал» и Перес наносят ущерб футболу. Люди умирают от инфарктов из-за игры – случалось бы такое, если бы она была коррумпирована?»

«Еще раз меня оскорбишь – брошу в тебя микрофон». Гаспар – журналисту на вопрос, подкупал ли он судей в «Барсе»