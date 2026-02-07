  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о деле Негрейры: «Никто не понимает, почему крупнейший скандал в испанском футболе остается неразрешенным»
72

Арбелоа о деле Негрейры: «Никто не понимает, почему крупнейший скандал в испанском футболе остается неразрешенным»

Арбелоа о деле Негрейры: не понимаю, почему скандал остается неразрешенным.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Реал» выступает в суде в качестве частного обвинителя.

На пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» Арбелоа спросили о выступлении бывшего президента «Барселоны» Жоана Гаспара в суде в пятницу.

«Что касается дела Негрейры, думаю, никто не понимает, почему крупнейший скандал в испанском футболе остается неразрешенным. Я считаю, что это должно волновать многих», – сказал Арбелоа.

Экс-глава «Барсы» Гаспар выступил в суде по делу Негрейры: «Реал» и Перес наносят ущерб футболу. Люди умирают от инфарктов из-за игры – случалось бы такое, если бы она была коррумпирована?»

«Еще раз меня оскорбишь – брошу в тебя микрофон». Гаспар – журналисту на вопрос, подкупал ли он судей в «Барсе»

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28851 голос
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСуперлига Европы
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не прошло и часа с момента новости о выходе из супер лиги )
Ответ fcb812
Не прошло и часа с момента новости о выходе из супер лиги )
Комментарий скрыт
Ответ King_X
Комментарий скрыт
были бы 100% доказательства, уже давно был бы заключение суда
Так скандал разрешен. Никаких доказательств фактов коррупции или благожелательного отношения судей к Барселоне обнаружено не было, потому что их не существует в природе. Но зато такое отношение судей к Реалу можно видеть практически в каждом матче. Платили Негрейре именно для этого, чтоб тот хоть как-то защищал Барсу от сливочного беспредела, который происходит на глаз всего мира все те 20 лет, что я смотрю футбол. Официально такую причину озвучить нельзя, разумеется, ибо Барса нарвалась бы на десяток исков Реала о клевете, репутации и т.д. Но все адекватные люди всё прекрасно понимают.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Так скандал разрешен. Никаких доказательств фактов коррупции или благожелательного отношения судей к Барселоне обнаружено не было, потому что их не существует в природе. Но зато такое отношение судей к Реалу можно видеть практически в каждом матче. Платили Негрейре именно для этого, чтоб тот хоть как-то защищал Барсу от сливочного беспредела, который происходит на глаз всего мира все те 20 лет, что я смотрю футбол. Официально такую причину озвучить нельзя, разумеется, ибо Барса нарвалась бы на десяток исков Реала о клевете, репутации и т.д. Но все адекватные люди всё прекрасно понимают.
В в точку написано!++
Ответ Mergue To
В в точку написано!++
Комментарий скрыт
Самое что интересно, что реально так никто ничего не доказал!арбелоа лучше занимайся своим любимым делом, 😝 👅 винисиусу
Ответ Mergue To
Самое что интересно, что реально так никто ничего не доказал!арбелоа лучше занимайся своим любимым делом, 😝 👅 винисиусу
Комментарий скрыт
Ответ Gelious
Комментарий скрыт
В том-то все и дело, что по факту в суде уже давно доказали, что "выплаты Негрейры" - обычный мутняк некоторых работников клуба, которые под видом "консультационных услуг" выводили деньги из кассы себе в карман. Всё. Банальное воровство из кассы клуба. Но Мадрид никак не угомонится, чем делает себе только хуже, ибо когда в следующий раз прокол случится у них, им не спустят.
Не переживай, скоро и до "королевского" Мадрида доберутся)
Ответ kqkly
Не переживай, скоро и до "королевского" Мадрида доберутся)
Ох уж эти влажные мечты. Пока весь в судах почему-то каталонский. Это сейчас только дело Негрейры на слуху, потом ещё Барсагейт в суд передадут, крепитесь!
Ответ kqkly
Не переживай, скоро и до "королевского" Мадрида доберутся)
Комментарий скрыт
Никто не понимает почему реал бьет пенки через матч
Ответ 9m78ng6sqy
Никто не понимает почему реал бьет пенки через матч
Комментарий скрыт
Ответ Sides of RA
Комментарий скрыт
В 2 раза меньше пенок у барсы и остальных чем у реала за последние 7 лет. В лиге негрейры
Потому что вы не можете найти доказательства и лишь ноете
Ответ Камо Мелкумян
Потому что вы не можете найти доказательства и лишь ноете
А какие еще доказательства нужно предоставить, если сам Лапорта признает факт платежей судейке?
Ответ Ronny92
А какие еще доказательства нужно предоставить, если сам Лапорта признает факт платежей судейке?
Платеж и взятка эт разные вещи
Заранее переключает внимание перед тем, как получить люлей от Валенсии.
Тебя это дружочек не как не должно волновать, тебя должно волновать что твои игроки тренера не ставят не во что😂
Лучше, что он тренерскую работу начал понимать. Разобрался в тактике и стратегии, а то всегда так и будет временным. А с делом Негрейры есть кому разбираться…
Барселона платила судье и его команде за что-то. Конкретных слов и действий никто не знает. Лишь догадки. Кому не лень, могут просмотреть все матчи Барселоны за весь этот период и статистически показать и доказать, что судейские решения принесли клубу очки и титулы? Нет конечно. У меня есть ощущение, что ещё нужно будет забрать у Реала как минимум один выигранный чемпионат.
Про победы в Лиге чемпионов вообще говорить не стоит.
Все понимают, что коррупция имеет место быть. И Реал тут далеко не в роли жертвы. Так же, как и в других лигах. Человеческий фактор никуда не денешь. А вот эта клоунада от глоров Реала выглядит как комплексы, не более. Похоже на хейт Мостового. Тот кто не королевский – не имеет права подмазывать судью.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
2 минуты назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
16 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
20 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
32 минуты назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
45 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
50 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
10 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
22 минуты назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
42 минуты назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
43 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем