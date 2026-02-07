Росеньор о мемах про него: «Нужно уметь смеяться над собой. Жизнь слишком коротка, ею нужно наслаждаться»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор рассказал, как реагирует на насмешки в свой адрес.
Английского специалиста высмеивали в соцсетях после того, как он не смог остановить прилетевший к нему мяч во время матча с «Арсеналом», отправив его на трибуны.
Кроме того, Росеньора называют «Лиэмом с LinkedIn» из-за некоторых его комментариев на пресс-конференциях и сравнивают с Дэвидом Брентом, персонажем британской версии сериала «Офис».
В одном меме тренера сравнили с Уиллом Маккензи, героем-ботаником из сериала «Переростки».
«Ребята показали мне видео [с матча против «Арсенала»], и мы посмеялись. Эстевао сказал, что не может поверить, что я был профессиональным футболистом.
Это отличная работа – я люблю ее. Я серьезен во многих отношениях и требователен во многих аспектах. Жизнь слишком коротка. Нужно наслаждаться жизнью. Нужно уметь смеяться над собой. Сейчас многие люди в этой стране смеются надо мной», – сказал Росеньор.