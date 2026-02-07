«Барселону» не оштрафуют за выход из Суперлиги. Лапорта договорился с организаторами (Mundo Deportivo)
«Барселону» не оштрафуют за выход из Суперлиги.
«Барселона» избежит штрафа за выход из Суперлиги.
Сегодня каталонский клуб официально объявил, что покидает проект.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на надежные источники в «блаугране», клуб не столкнется с финансовым наказанием. Президент «Барсы» Жоан Лапорта достиг соглашения с организаторами Суперлиги о том, что каталонцы могут покинуть проект без каких-либо штрафных санкций.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28851 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Допустим Барса откажется платить штраф, как можно ее заставить это делать? Может быть у них в договоре так прописано, но тогда все вышедшие из Суперлиги должны заплатить штраф Реалу, бред...
Практика юридических лиц, уставов и правил распространены во всем мире, при чем тут реал?)
Да и какие штрафы, если другие ушедшие штрафов не платили?...