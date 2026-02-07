«Барселону» не оштрафуют за выход из Суперлиги. Лапорта договорился с организаторами (Mundo Deportivo)

«Барселону» не оштрафуют за выход из Суперлиги.

Сегодня каталонский клуб официально объявил , что покидает проект.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на надежные источники в «блаугране», клуб не столкнется с финансовым наказанием. Президент «Барсы» Жоан Лапорта достиг соглашения с организаторами Суперлиги о том, что каталонцы могут покинуть проект без каких-либо штрафных санкций.