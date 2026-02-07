  • Спортс
«Барселону» не оштрафуют за выход из Суперлиги. Лапорта договорился с организаторами (Mundo Deportivo)

«Барселону» не оштрафуют за выход из Суперлиги.

«Барселона» избежит штрафа за выход из Суперлиги. 

Сегодня каталонский клуб официально объявил, что покидает проект. 

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на надежные источники в «блаугране», клуб не столкнется с финансовым наказанием. Президент «Барсы» Жоан Лапорта достиг соглашения с организаторами Суперлиги о том, что каталонцы могут покинуть проект без каких-либо штрафных санкций.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoСуперлига Европы
logoБарселона
Лапорта конечно тот ещё жук и популист, но в чём ему не откажешь так это в том что он мастер выпутываться из сложнейших ситуаций.
Ответ Евгений Сидоров
Лапорта конечно тот ещё жук и популист, но в чём ему не откажешь так это в том что он мастер выпутываться из сложнейших ситуаций.
Да, но конкретно в этом случае никакой сложной ситуации не было. Ни один вышедший из Суперлиги клуб не штрафовали. Пересу это самому невыгодно. Но зато такая новость сойдёт для предвыборной кампании, очередная победа Лапорты!
Ответ Евгений Сидоров
Лапорта конечно тот ещё жук и популист, но в чём ему не откажешь так это в том что он мастер выпутываться из сложнейших ситуаций.
в «сложную» ситуацию с Суперлигой его кто-то насильно тянул?
Непонятно кто его должен был оштрафовать. Неужели Перес?.. 😄
Ответ Петр Петрович_1117060360
Непонятно кто его должен был оштрафовать. Неужели Перес?.. 😄
Не понятно тебе только потому, что ты глупенький, не разбирающийся в юридических аспектах человечек)
Помню после того, как Перес провалился со своей Суперлигой его ручные журналисты начали писать, мол, «гениальный президент» все продумал и покинувшие проект клубы должны будут заплатить штрафов на десятки миллионов. А на деле это Лапорта использовал Переса и суперлигу до тех пор, пока это ему было выгодна. Перес последние годы занимался не Мадридом, а тем, что помогал Барселоне выйти из кризиса.
Ответ ShamilK
Помню после того, как Перес провалился со своей Суперлигой его ручные журналисты начали писать, мол, «гениальный президент» все продумал и покинувшие проект клубы должны будут заплатить штрафов на десятки миллионов. А на деле это Лапорта использовал Переса и суперлигу до тех пор, пока это ему было выгодна. Перес последние годы занимался не Мадридом, а тем, что помогал Барселоне выйти из кризиса.
Перес помогает не потому что олух, а чтобы конкурент оставался в строю, потому именна классико визитная карточка Испанского футбола без неё будет меньше денег
Ответ ShamilK
Помню после того, как Перес провалился со своей Суперлигой его ручные журналисты начали писать, мол, «гениальный президент» все продумал и покинувшие проект клубы должны будут заплатить штрафов на десятки миллионов. А на деле это Лапорта использовал Переса и суперлигу до тех пор, пока это ему было выгодна. Перес последние годы занимался не Мадридом, а тем, что помогал Барселоне выйти из кризиса.
Перес агент Лапорты ©
Кто кого штрафует? Остался один Реал.
Допустим Барса откажется платить штраф, как можно ее заставить это делать? Может быть у них в договоре так прописано, но тогда все вышедшие из Суперлиги должны заплатить штраф Реалу, бред...
Ответ muslim95
Кто кого штрафует? Остался один Реал. Допустим Барса откажется платить штраф, как можно ее заставить это делать? Может быть у них в договоре так прописано, но тогда все вышедшие из Суперлиги должны заплатить штраф Реалу, бред...
Тебя плюсуют такие же недалекие , как и ты, видимо)
Практика юридических лиц, уставов и правил распространены во всем мире, при чем тут реал?)
Ответ а ты смешной
Тебя плюсуют такие же недалекие , как и ты, видимо) Практика юридических лиц, уставов и правил распространены во всем мире, при чем тут реал?)
Оскорбления оппонента уже показывает твой "недюжинный ум". Я не юрист, но своем комменте оговорил, что может договора их к чему то обязывают, хотя если все стороны вышли из договорных обязательств кроме одной, то имеет ли силу такой договор?
Платить штраф лиге которая ни дня не просуществовала.. Мощный взброс😅
Не понял УЕФА вроде как запретила Суперлигу. И все клубы кроме Атлетико Бильбао вышли из Суперлиги, который о решении участия и отказе не принимал
Сейчас Перес еще подасть на Барсу в суд с требованием денежной компенсации за выход каталонцев из Суперлиги)
Какими организаторами? Это разве не сам Реал?
Да и какие штрафы, если другие ушедшие штрафов не платили?...
