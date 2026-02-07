  • Спортс
  Ольга Смородская: «Я была против того, чтобы «Локо» отпускал Баринова практически бесплатно. Если хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги?»
Ольга Смородская: «Я была против того, чтобы «Локо» отпускал Баринова практически бесплатно. Если хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги?»

Смородская: я была против того, чтобы Баринов уходил практически бесплатно.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Дмитрия Баринова из клуба. 

29-летний полузащитник присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма сделки составила 2 миллиона евро.

«Чемпионская гонка будет очень напряженной. Думаю, «Локомотив» не хочет сдаваться, у клуба есть желание доказать, что все трансферы сделаны не под влиянием случая, а обдуманно.

Я была против того, чтобы «Локомотив» отпускал Баринова практически бесплатно. Если уже и хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги? Продали бы в прошлом году, вышло бы дороже», – сказала Смородская. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
logoОльга Смородская
logoпремьер-лига Россия
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Бабка даже не в курсе, что за полгода до окончания контракта ни одного игрока в мире выгодно для себя продать нельзя. И это чудо руководило одним из сильнейших наших клубов в достаточно сытую, с точки зрения финансов ,эру.
Ответ Docentr9
Бабка даже не в курсе, что за полгода до окончания контракта ни одного игрока в мире выгодно для себя продать нельзя. И это чудо руководило одним из сильнейших наших клубов в достаточно сытую, с точки зрения финансов ,эру.
Она о том что не надо было ждать до последнего, а продать когда можно было продать дороже, год назад
Ответ tankist231
Она о том что не надо было ждать до последнего, а продать когда можно было продать дороже, год назад
Год назад он не хотел переходить в российские клубы, а в другие, вроде не было хороших предложений.
2 ляма за полгода до окончания контракта? Да нормально
Ответ Roman
2 ляма за полгода до окончания контракта? Да нормально
Так еще и от токсичного игрока избавились
Ответ Roman
2 ляма за полгода до окончания контракта? Да нормально
это не нормально, это здорово.
Баре уже 30, зп 1.6 млн ему для футбола его стиля это перебор. Даже Коломейцев как футболист сильнее а тот никогда больше 0.9 млн не получал
Не надо бежать впереди паровоза
Ответ Spaten
Не надо бежать впереди паровоза
А я бы посмотрел, как Смородская бежит впереди паровоза 😈
Ты давно уволена. Обтекай молча.
как говорил один одессит своей жене:
- Сара, чтоб я был такой умный вчера как ты сегодня
она была против... а ее кто-то спрашивал?
Ответ Михаил Соколов
она была против... а ее кто-то спрашивал?
Ещё она была против увольнения Карпина из Динамо, против назначения иностранного тренера в Спартак. Из цикла: "А баба Яга против".
Да что тётя Оля все не угомонится. Денег в своё время наворовала из локо, родственников пристроила. Сейчас почему не успокоится, жила бы и радовалась что не закрыли
А она то тут причём в данное время?
Блин, ну кому интересно ее мнение. Вот мне она в ВТБ запомнилась своей глупостью на посту начальника хозяйственного отдела. Ржали над ее инструкциями и рекомендациями. Странная тетка.
Что поделать, когда нам так "везёт" на таких руководителей, как ты, Кикнадзе и Леонченко.
