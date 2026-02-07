Ольга Смородская: «Я была против того, чтобы «Локо» отпускал Баринова практически бесплатно. Если хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги?»

Смородская: я была против того, чтобы Баринов уходил практически бесплатно.

Экс-президент «Локомотива » Ольга Смородская высказалась об уходе Дмитрия Баринова из клуба.

29-летний полузащитник присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сумма сделки составила 2 миллиона евро.

«Чемпионская гонка будет очень напряженной. Думаю, «Локомотив» не хочет сдаваться, у клуба есть желание доказать, что все трансферы сделаны не под влиянием случая, а обдуманно.

Я была против того, чтобы «Локомотив» отпускал Баринова практически бесплатно. Если уже и хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги? Продали бы в прошлом году, вышло бы дороже», – сказала Смородская.