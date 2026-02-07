  • Спортс
  • Директору «Фейеноорда» угрожали после поражения от ПСВ. Задержан 24-летний мужчина, опубликовавший номер те Клозе в сети – он предстанет перед судом
1

Арестован мужчина, опубликовавший в сети номер директора «Фейеноорда».

В Нидерландах задержали мужчину, опубликовавшего номер директора «Фейеноорда» в интернете.

Как сообщает Politie, директор роттердамского клуба Деннис те Клозе стал жертвой телефонных оскорблений и угроз после поражения команды от ПСВ (0:3) в прошлое воскресенье – номер его мобильного телефона опубликовали в сети.

В результате проведенного расследования в четверг был арестован 24-летний мужчина из Гааги – в апреле он предстанет перед судом по обвинению в доксинге (обнародовании персональных данных). В настоящий момент проводится проверка содержания звонков и сообщений, поступивших те Клозе с номеров, которые удалось идентифицировать.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Politie
logoФейеноорд
logoвысшая лига Нидерланды
интернет
происшествия
Рекомендуем