  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава CTA о Негрейре: «Он нанес огромный ущерб судейству, нам трудно восстановить доверие к себе после этого. Мы должны оставить его эпоху позади и работать в настоящем»
18

Глава CTA о Негрейре: «Он нанес огромный ущерб судейству, нам трудно восстановить доверие к себе после этого. Мы должны оставить его эпоху позади и работать в настоящем»

Глава испанских судей высказался о деле Негрейры.

Президент технического комитета судей (CTA) Франсиско Сото Балирак высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Если я скажу вам фамилию Негрейра, что вы почувствуете?

– Это человек, который нанес огромный ущерб судейству. Я не был знаком с ним лично, и на протяжении всего процесса ни одному судье не были предъявлены обвинения, в их отношении не велось расследование. Честь судей не должна подвергаться сомнению.

Негрейра причинил нам большой вред, и именно мы больше всего пострадали в деле Негрейры. Нам трудно восстановить доверие к себе после этого прискорбного эпизода.

Мы должны оставить эпоху Негрейры позади и работать в настоящем, без ущерба для того факта, что суд должен довести это дело до конца. Я верю в правосудие и надеюсь, что будет вынесен вердикт, который мы примем в любой форме, – сказал Сото.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28850 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoсудьи
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое опасное в таких заявлениях — призыв «оставить эпоху позади , ДО вердикта суда. Это сигнал : «давайте забьем на это дело».
Ответ Академик Лебединский
Самое опасное в таких заявлениях — призыв «оставить эпоху позади , ДО вердикта суда. Это сигнал : «давайте забьем на это дело».
Даже СТА говорит о позорном деле, а местные пеняют на - 1 очко отрыва Реала, Переса и Суперлигу, пхахахах
Ответ King_X
Даже СТА говорит о позорном деле, а местные пеняют на - 1 очко отрыва Реала, Переса и Суперлигу, пхахахах
Сото мастерски сменил тему . Вопрос не в том, какой Негрейра плохой, а в том, КАК такая система вообще могла существовать !? Но об этом говорить не хочет , удобнее сделать вид, что это один-единственный «паршивый баран» в судейском корпусе ,
А зачем тогда истерили когда им указывали на ошибки ,если сами понимал что после "Негрейры" доверие к ним подорвано?
Так не было же ничего, как говорят уважаемые люди из Барселоны - Гаспар, Лапорта, Ригобер.
Ответ Покерный Футбол
Так не было же ничего, как говорят уважаемые люди из Барселоны - Гаспар, Лапорта, Ригобер.
Так ничего и не было. Просто потому что ничего не доказано.
Да и в настоящем у вас судят мягко говоря не очень, сколько косяков за матч
хм. давайте немного изменим фразу и как всё поменяется
Глава лалиги о барселоне: «Они нанесли огромный ущерб честному соперничеству, нам трудно восстановить доверие к футболу после этого. Мы должны оставить эту эпоху позади и работать в настоящем»
не?
Ответ Сергей Липатов
хм. давайте немного изменим фразу и как всё поменяется Глава лалиги о барселоне: «Они нанесли огромный ущерб честному соперничеству, нам трудно восстановить доверие к футболу после этого. Мы должны оставить эту эпоху позади и работать в настоящем» не?
Если ты заговорил про честное соперничество, то вспомни период, когда судейский комитет возглавлял Хосе Пласа, который был мадридиста и открыто говорил, что пока он у власти Барселона чемпионом не будет. За 13 лет, что он единолично назначал судей, Реал 11 раз стал чемпионом, Атлетико 2 раза, а Барса ни разу. После того, как он ушёл в отставку, Барса 4 раза подряд стала чемпионом, а непобедимый Реал перестал выигрывать. Наверно, совпадение.
Ответ Сергей Яскевич
Если ты заговорил про честное соперничество, то вспомни период, когда судейский комитет возглавлял Хосе Пласа, который был мадридиста и открыто говорил, что пока он у власти Барселона чемпионом не будет. За 13 лет, что он единолично назначал судей, Реал 11 раз стал чемпионом, Атлетико 2 раза, а Барса ни разу. После того, как он ушёл в отставку, Барса 4 раза подряд стала чемпионом, а непобедимый Реал перестал выигрывать. Наверно, совпадение.
Негрейра за 17 лет все поменял наоборот) трофеи в ЛаЛиге все у барсы - неужели это совпадение......
Я один сначала прочитал : "Глава ГТА"?)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Еще раз меня оскорбишь – брошу в тебя микрофон». Гаспар – журналисту на вопрос, подкупал ли он судей в «Барсе»
6 февраля, 14:07
Гаспар о деле Негрейры: «Барса» никогда не подкупала арбитров. Это ложь, я повторил это 33 раза в суде. Ручаюсь за Лапорту, Бартомеу, Роселя и всех руководителей клуба»
6 февраля, 13:06
Экс-глава «Барсы» Гаспар выступил в суде по делу Негрейры: «Реал» и Перес наносят ущерб футболу. Люди умирают от инфарктов из-за игры – случалось бы такое, если бы она была коррумпирована?»
6 февраля, 11:41
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
30 января, 20:23
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
1 минуту назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
15 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
19 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
31 минуту назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
44 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
49 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
9 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
21 минуту назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
41 минуту назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
42 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем