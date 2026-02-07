Глава CTA о Негрейре: «Он нанес огромный ущерб судейству, нам трудно восстановить доверие к себе после этого. Мы должны оставить его эпоху позади и работать в настоящем»
Президент технического комитета судей (CTA) Франсиско Сото Балирак высказался о деле Негрейры.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
– Если я скажу вам фамилию Негрейра, что вы почувствуете?
– Это человек, который нанес огромный ущерб судейству. Я не был знаком с ним лично, и на протяжении всего процесса ни одному судье не были предъявлены обвинения, в их отношении не велось расследование. Честь судей не должна подвергаться сомнению.
Негрейра причинил нам большой вред, и именно мы больше всего пострадали в деле Негрейры. Нам трудно восстановить доверие к себе после этого прискорбного эпизода.
Мы должны оставить эпоху Негрейры позади и работать в настоящем, без ущерба для того факта, что суд должен довести это дело до конца. Я верю в правосудие и надеюсь, что будет вынесен вердикт, который мы примем в любой форме, – сказал Сото.
Глава лалиги о барселоне: «Они нанесли огромный ущерб честному соперничеству, нам трудно восстановить доверие к футболу после этого. Мы должны оставить эту эпоху позади и работать в настоящем»
не?