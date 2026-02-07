Жоаозиньо: «Многие легионеры не могут адаптироваться к РПЛ, потому что считают ее легкой. На самом деле здесь не так просто заиграть»
Жоаозиньо: многие легионеры считают РПЛ легкой, но это не так.
Бывший полузащитник «Динамо», «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо считает, что многие легионеры недооценивают уровень чемпионата России.
«Не все иностранные футболисты могут адаптироваться к РПЛ, потому что многие считают российский футбол легким. Однако на самом деле это не так. РПЛ – это очень сильный и тяжелый чемпионат, в котором не так просто заиграть», – сказал Жоаозиньо.
Многи епросто даже не страются играть,так как априори им платят и они приезжают в РПЛ просто подзаработаь, а учитывая бан,это желание особенно из стран не самых сильных увеличилосб.Это только мое ощущение,но все же.Уровень по легтонерам сильно просел.Вчера молдеж Краснодара и Зениат смотрелась не хуже очередного латиноса,балканца или африканца,а их не мало в Российских лигах. Ставка на своих после объявления бана была бы логична,но деньгиимеющие все равно упорно тратаят на очередного легионера,что явно совсем не тот уровень.
Дело в экзотике, мол иностранец, как то круче выглядит, людям скучно только на местных смотреть
C такого угла,я не оценивал.Да и иностранцев сейчас не мало и учатся и работают в России,а в спорте как то приятнее за своих пеерживать,лично мне. Опять же это все зависит от целей. Но и со своими можно добиться многого.Это извечный вопрос.
У нас и Роналду бы даже тяжело пришлось, не манекены же играют, да и партнёры были бы слабее
