Жоаозиньо: «Многие легионеры не могут адаптироваться к РПЛ, потому что считают ее легкой. На самом деле здесь не так просто заиграть»

Жоаозиньо: многие легионеры считают РПЛ легкой, но это не так.

Бывший полузащитник «Динамо », «Краснодара » и «Сочи» Жоаозиньо считает, что многие легионеры недооценивают уровень чемпионата России.

«Не все иностранные футболисты могут адаптироваться к РПЛ, потому что многие считают российский футбол легким. Однако на самом деле это не так. РПЛ – это очень сильный и тяжелый чемпионат, в котором не так просто заиграть», – сказал Жоаозиньо .