  • Жоаозиньо: «Многие легионеры не могут адаптироваться к РПЛ, потому что считают ее легкой. На самом деле здесь не так просто заиграть»
Жоаозиньо: «Многие легионеры не могут адаптироваться к РПЛ, потому что считают ее легкой. На самом деле здесь не так просто заиграть»

Жоаозиньо: многие легионеры считают РПЛ легкой, но это не так.

Бывший полузащитник «Динамо», «Краснодара» и «Сочи» Жоаозиньо считает, что многие легионеры недооценивают уровень чемпионата России.

«Не все иностранные футболисты могут адаптироваться к РПЛ, потому что многие считают российский футбол легким. Однако на самом деле это не так. РПЛ – это очень сильный и тяжелый чемпионат, в котором не так просто заиграть», – сказал Жоаозиньо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
Многи епросто даже не страются играть,так как априори им платят и они приезжают в РПЛ просто подзаработаь, а учитывая бан,это желание особенно из стран не самых сильных увеличилосб.Это только мое ощущение,но все же.Уровень по легтонерам сильно просел.Вчера молдеж Краснодара и Зениат смотрелась не хуже очередного латиноса,балканца или африканца,а их не мало в Российских лигах. Ставка на своих после объявления бана была бы логична,но деньгиимеющие все равно упорно тратаят на очередного легионера,что явно совсем не тот уровень.
Ответ Rurik Gislasson
Многи епросто даже не страются играть,так как априори им платят и они приезжают в РПЛ просто подзаработаь, а учитывая бан,это желание особенно из стран не самых сильных увеличилосб.Это только мое ощущение,но все же.Уровень по легтонерам сильно просел.Вчера молдеж Краснодара и Зениат смотрелась не хуже очередного латиноса,балканца или африканца,а их не мало в Российских лигах. Ставка на своих после объявления бана была бы логична,но деньгиимеющие все равно упорно тратаят на очередного легионера,что явно совсем не тот уровень.
Дело в экзотике, мол иностранец, как то круче выглядит, людям скучно только на местных смотреть
Ответ tankist231
Дело в экзотике, мол иностранец, как то круче выглядит, людям скучно только на местных смотреть
C такого угла,я не оценивал.Да и иностранцев сейчас не мало и учатся и работают в России,а в спорте как то приятнее за своих пеерживать,лично мне. Опять же это все зависит от целей. Но и со своими можно добиться многого.Это извечный вопрос.
У нас и Роналду бы даже тяжело пришлось, не манекены же играют, да и партнёры были бы слабее
Рекомендуем