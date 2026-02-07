МИД Украины не накажет Мудрика, провоцировавшего поляков в CS: «Он не выступает от имени страны и не является членом сборной. Таким инцидентам нет места в общении наших народов»

В МИД Украины отреагировали на скандал с Михаилом Мудриком.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию с баном вингера «Челси » Михаила Мудрика в Counter-Strike за токсичные комментарии в адрес польского игрока.

Футболист предлагал сопернику сыграть на картах «Волынь» и «39».

«Министерство иностранных дел Украины осведомлено об инциденте, который произошел во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью осознаем особую чувствительность вопросов, связанных с волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно продвигает ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории.

Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв трагедии или причинение вреда польской нации, несовместимы с этим подходом.

Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Украины, вышеупомянутый футболист не выступает от имени Украины и не является членом национальной сборной Украины по футболу. Следовательно, Министерство не уполномочено возбуждать дисциплинарные дела в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины постоянно обращается к гражданам Украины, и особенно к общественным деятелям, с призывом к вдумчивому и ответственному общению, в том числе за рубежом и в публичной сфере. Мы убеждены, что подобным инцидентам не должно быть места в общении между украинским и польским народами. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, оказанную Украине гражданами Республики Польша в эти самые трудные времена», – заявили в ведомстве.