  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • МИД Украины не накажет Мудрика, провоцировавшего поляков в CS: «Он не выступает от имени страны и не является членом сборной. Таким инцидентам нет места в общении наших народов»
74

МИД Украины не накажет Мудрика, провоцировавшего поляков в CS: «Он не выступает от имени страны и не является членом сборной. Таким инцидентам нет места в общении наших народов»

В МИД Украины отреагировали на скандал с Михаилом Мудриком.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию с баном вингера «Челси» Михаила Мудрика в Counter-Strike за токсичные комментарии в адрес польского игрока.

Футболист предлагал сопернику сыграть на картах «Волынь» и «39».

«Министерство иностранных дел Украины осведомлено об инциденте, который произошел во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью осознаем особую чувствительность вопросов, связанных с волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно продвигает ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории.

Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв трагедии или причинение вреда польской нации, несовместимы с этим подходом.

Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте. Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Украины, вышеупомянутый футболист не выступает от имени Украины и не является членом национальной сборной Украины по футболу. Следовательно, Министерство не уполномочено возбуждать дисциплинарные дела в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины постоянно обращается к гражданам Украины, и особенно к общественным деятелям, с призывом к вдумчивому и ответственному общению, в том числе за рубежом и в публичной сфере. Мы убеждены, что подобным инцидентам не должно быть места в общении между украинским и польским народами. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, оказанную Украине гражданами Республики Польша в эти самые трудные времена», – заявили в ведомстве. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28850 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Przegląd Sportowy
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
история
Политика
logoМихаил Мудрик
logoЧелси
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все таки Мудрик достаточно образованный человек, Волынь и 39 это вам не банальная курва
Ответ weed
Все таки Мудрик достаточно образованный человек, Волынь и 39 это вам не банальная курва
значит он целенаправленно гуглил кровавые страницы истории соседей?
Ответ weed
Все таки Мудрик достаточно образованный человек, Волынь и 39 это вам не банальная курва
ну так их там именно этому и учат, примерно. я знаю о чём говорю ибо начинал учиться по ещё советским учебникам, а классу к 7 подоспели шири пидриотычни пидручныкы. ну там хватало треша типа богдан хмельницкий - предатель, т.к. лёг под москалей, если прям грубо говорить. и нет более сильной классной потужной и волэлюбной нации, чым украйинци, а все остальные просто нам завидуют.
Кстати, в исходной новости было написано, что поляки писали ему в ответ «Слава России!». Всё-таки поляки не безнадёжны
Ответ AntonIQ
Кстати, в исходной новости было написано, что поляки писали ему в ответ «Слава России!». Всё-таки поляки не безнадёжны
Это очень тонко от поляков ))))
Ответ Илья Александров_1116468028
Это очень тонко от поляков ))))
Ну а что такого? До 1917 были нашими согражданами)
Сборная Украины между делом играет свои домашние матчи в Польше , что будет делать Мудрик если , или когда , его допустят до игр ?😂
Ответ savik-A.M.
Сборная Украины между делом играет свои домашние матчи в Польше , что будет делать Мудрик если , или когда , его допустят до игр ?😂
Ну они же сказали- он не член! )))🤷🏻
Ответ savik-A.M.
Сборная Украины между делом играет свои домашние матчи в Польше , что будет делать Мудрик если , или когда , его допустят до игр ?😂
Уже в Испании
😱"Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством... ."
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Укрочиновники повеселили, как всегда.
Но а мудрик оказался дуриком. Волынская резня, устроенная бандеровцами - это был чистый геноцид польского мирного населения.
МИД Украины: Мудрик уволен из украинцев две недели назад.:))))))))))))))
Ответ Максим Черкашин
МИД Украины: Мудрик уволен из украинцев две недели назад.:))))))))))))))
Мудрик агент русской разведки
Конечно, Мудрик не выступает от имени страны. Потому что Украина - это не страна. По аналогии - Поволжье - это не страна. И полярный Урал - тоже не страна.
“ Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством» - и как там в демократическом государстве? Выборы есть, можно свободно перемещаться, людей на улицах не ловят и тд и тп?
Ответ unreality
“ Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством» - и как там в демократическом государстве? Выборы есть, можно свободно перемещаться, людей на улицах не ловят и тд и тп?
Позорное,отвратительное зазеркалье норма для бандеровцев
Украина уподобилась Европе и США. Когда угодно, то они отказываются от своих граждан. Точно так же их граждане отказываются от своих стран. Хорошо, что у нас только отбитые либералы такие, которых максимум 1%.
Вот это настоящий воин. Никакого ТЦК не стал дожидаться. Взял автомат в руки, и воюет! Правда в ЦС, но для этого тоже смелость нужна :)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
1 минуту назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
15 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
19 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
31 минуту назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
44 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
49 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
9 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
21 минуту назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
41 минуту назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
42 минуты назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем