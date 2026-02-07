В Норвежской футбольной ассоциации подтвердили переговоры о гражданстве для Хайкина: «Общаемся с юристом Никиты»

NFF общается с юристом Никиты Хайкина по поводу получения гражданства Норвегии.

В Норвежской футбольной ассоциации подтвердили переговоры о натурализации вратаря «Буде-Глимт » Никиты Хайкина .

«У нас нет прямых контактов с UDI (управлением по делам иностранцев – Спортс’‘), но мы ведем диалог с юристом Хайкина по этому делу», – сказал директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Рагнхильд Аск Коннелл.

Матс Ларсен Бейли, юрист компании, оказывающей Хайкину помощь в процессе оформления гражданства Норвегии, подтвердил, что заявка будет подана в скором времени.

– Мы можем сказать, что процесс следует обычной процедуре.

– Но вы активно работаете над тем, чтобы Хайкин стал гражданином Норвегии?

– Мы находимся в процессе подачи заявления. Это все, что я могу сказать сейчас, – сказал Бейли.