  • В Норвежской футбольной ассоциации подтвердили переговоры о гражданстве для Хайкина: «Общаемся с юристом Никиты»
17

В Норвежской футбольной ассоциации подтвердили переговоры о гражданстве для Хайкина: «Общаемся с юристом Никиты»

NFF общается с юристом Никиты Хайкина по поводу получения гражданства Норвегии.

В Норвежской футбольной ассоциации подтвердили переговоры о натурализации вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

«У нас нет прямых контактов с UDI (управлением по делам иностранцев – Спортс’‘), но мы ведем диалог с юристом Хайкина по этому делу», – сказал директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Рагнхильд Аск Коннелл.

Матс Ларсен Бейли, юрист компании, оказывающей Хайкину помощь в процессе оформления гражданства Норвегии, подтвердил, что заявка будет подана в скором времени.

– Мы можем сказать, что процесс следует обычной процедуре.

– Но вы активно работаете над тем, чтобы Хайкин стал гражданином Норвегии?

– Мы находимся в процессе подачи заявления. Это все, что я могу сказать сейчас, – сказал Бейли.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: VG
logoНикита Хайкин
натурализация
logoБуде-Глимт
logoвысшая лига Норвегия
logoсборная Норвегии по футболу
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не могу понять, какие там переговоры. По норвежским законам любой человек может получить паспорт через 8 лет, в случае особых достижений переж коммуной - через 6 лет. Хайкин играет за Буде 7 лет, это лучшее время в истории клуба.
Поедет хоть на ЧМ, успехов Никите
Ну они же не будут говорить о том, что торопятся натурализовать Хайкина, чтобы его на ЧМ отвезти как основного кипера.

Хотя это более чем очевидно.
Возможно это единственный шанс на ЧМ поехать, хотя бы 3-м вратарем. Но сборная у них сейчас очень интересная
Ответ box2box2
Возможно это единственный шанс на ЧМ поехать, хотя бы 3-м вратарем. Но сборная у них сейчас очень интересная
Он зрителем и так может съездить)
Ответ box2box2
Возможно это единственный шанс на ЧМ поехать, хотя бы 3-м вратарем. Но сборная у них сейчас очень интересная
Хайкин первым вратарем вполне может поехать
Как говорят еврей: сколько у тебя паспортов, столько у тебя и личностей.
Красавчик. Как раз под ЧМ.
Ну прям зона комфорта 4!)
Рекомендуем