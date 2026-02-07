«Барселона» объявила о выходе из Суперлиги. В проекте остался только «Реал»
«Барселона» официально вышла из Суперлиги.
«Барселона» вышла из Суперлиги Европы.
В субботу каталонский клуб официально уведомил Суперлигу о выходе из проекта.
Таким образом, «Реал» остался единственным официальным участником Суперлиги.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28849 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Самим-то не смешно?