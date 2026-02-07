113

«Барселона» объявила о выходе из Суперлиги. В проекте остался только «Реал»

«Барселона» официально вышла из Суперлиги.

«Барселона» вышла из Суперлиги Европы.

В субботу каталонский клуб официально уведомил Суперлигу о выходе из проекта.

Таким образом, «Реал» остался единственным официальным участником Суперлиги.

Есть ли у Суперлиги будущее?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
А раз других участников нет, то победил Реал
Ответ 9черное
А раз других участников нет, то победил Реал
пенальти в пользу мадрида
Ответ 9черное
А раз других участников нет, то победил Реал
Перес вновь всех переиграл и уничтожил 👏
Перед выходом Барселона переименовала чат в "Перес - неудачник"
Ответ LNk O
Перед выходом Барселона переименовала чат в "Перес - неудачник"
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
Комментарий скрыт
Не знал, что перес один выходил на поле и всех побеждал, вот это гигачад.
ну так то после реформы лч, которая оказалась мегаудачной, суперлига и не нужна. хотя раньше я был за, но сюжеты, которые дарит новая лч шикарны. большего и не нужно
Ответ Сергей Липатов
ну так то после реформы лч, которая оказалась мегаудачной, суперлига и не нужна. хотя раньше я был за, но сюжеты, которые дарит новая лч шикарны. большего и не нужно
Реформа ЛЧ лучшее что случилось с еврокубками, последний тур не даст соврать, когда за последние минуты всё решалось, гол Трубина, Будё в плов залетели
Ответ Bam Magera
Реформа ЛЧ лучшее что случилось с еврокубками, последний тур не даст соврать, когда за последние минуты всё решалось, гол Трубина, Будё в плов залетели
именно об этом я и говорю. проект суперлиги уже просто не актуален.
Информационным партнёром серии теперь официально станет Реал ТВ
Винисиус признан лучшим игроком Суперлиги.😄 Арбелоа лучшим тренером.🤣
Реал, когда будет уходить, пусть выключит свет
Ну хоть где-то Реал на первом месте
Ответ Maxi Embid
Ну хоть где-то Реал на первом месте
Разница в 1 очко от первого места в чемпионате, а гонора и издёвок, будто Реал в Сегунду улетел.
Самим-то не смешно?
Ответ G.H.O.S.T.
Разница в 1 очко от первого места в чемпионате, а гонора и издёвок, будто Реал в Сегунду улетел. Самим-то не смешно?
Одно очко это скорее всего просто удачное стечение обстоятельств, по игре там разница в 10 очков должно быть и скорее всего будет скоро, так как ужасно реал играет сейчас, там отставание от барсы будет очень быстро становиться больше и больше. Да даже взять прошлый сезон, где реал опережал каким то образом барсу на 10 очков в моменте, хотя игры не было и была неразбериха в команде, травмы(у барсы его 1 игра в запасе была), но через 3-4 тура барса уже отыграла эти случайные 10 очков отрыва у реала и перегнала на 7-8 очков еще
Проведут двухсторонку в качестве финала и объявят себя победителями Суперлиги
так реал и есть проект, судейский проект.
