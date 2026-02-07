Саудовский «Неом» арендовал Месси. 18-летний вингер перешел из «Страсбура»

Раян Месси стал игроком «Неома».

Саудовский клуб объявил о переходе 18-летнего вингера на правах аренды из «Страсбура».

Первую часть сезона игрок провел в «По». Он принял участие в 14 матчах Лиги 2 и забил 2 гола. Также на счету Месси 6 игр и 1 гол в составе сборной Франции U19.

Фото: https://x.com/NEOMSportsClub/