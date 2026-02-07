«Марсель» продал Мурильо «Бешикташу» за 4-6 млн евро. Де Дзерби обвинял защитника в ошибках после вылета из ЛЧ
«Марсель» продал Майкла Амира Мурильо «Бешикташу».
Майкл Амир Мурильо перешел из «Марселя» в «Бешикташ».
Турецкий клуб объявил о трансфере 29-летнего защитника. Стороны заключили контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.
По информации L’Equipe, сумма сделки составила от 4 до 6 миллионов евро.
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби резко раскритиковал защитника Мурильо после вылета из Лиги чемпионов, обвинив его в нескольких ошибках, которые привели к голам. 29-летнего футболиста сборной Панамы перевели в резервную команду.
Изображение: https://bjk.com.tr/
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28846 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бешикташа»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем