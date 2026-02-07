«Марсель» продал Мурильо «Бешикташу» за 4-6 млн евро. Де Дзерби обвинял защитника в ошибках после вылета из ЛЧ

«Марсель» продал Майкла Амира Мурильо «Бешикташу».

Майкл Амир Мурильо перешел из «Марселя» в «Бешикташ ».

Турецкий клуб объявил о трансфере 29-летнего защитника. Стороны заключили контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации L’Equipe, сумма сделки составила от 4 до 6 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Марселя » Роберто Де Дзерби резко раскритиковал защитника Мурильо после вылета из Лиги чемпионов, обвинив его в нескольких ошибках, которые привели к голам. 29-летнего футболиста сборной Панамы перевели в резервную команду.

Изображение: https://bjk.com.tr/