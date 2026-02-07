  • Спортс
  Ещенко о том, что Аршавин не назвал «Спартак» топ-клубом: «А кто тогда, один «Зенит», что ли? «Арсенал» и «Атлетико» тоже не топы? Это определяется не только титулами»
120

Ещенко о том, что Аршавин не назвал «Спартак» топ-клубом: «А кто тогда, один «Зенит», что ли? «Арсенал» и «Атлетико» тоже не топы? Это определяется не только титулами»

Ещенко о словах Аршавина про «Спартак»: топ-клуб определяется не только титулами.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на слова экс-хавбека «Зенита» Андрея Аршавина о клубах Мир РПЛ.

Ранее Аршавин назвал топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот».

«А кто тогда? Один «Зенит» что ли? «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?

Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. Топ-клуб не определяется только титулами», – сказал Ещенко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
120 комментариев
Без болельщицких пристрастий, это чистой воды манипуляция от Ещенко. Аршавин говорил о другом. Ни один Зенит, а ЦСКА и Краснодар-"А кто тогда? Один «Зенит» что ли? "(Ещенко)
У Арсенала с Атлетико с составами все в порядке - «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?"(Ещенко)
Весь смысл фразы Аршавина исказил и вывернул в выгодном для себя свете.
К инфоцыганам, Ещенко отнести пока нельзя, но двигается в этом направлении.
Ответ Ruscello
Без болельщицких пристрастий, это чистой воды манипуляция от Ещенко. Аршавин говорил о другом. Ни один Зенит, а ЦСКА и Краснодар-"А кто тогда? Один «Зенит» что ли? "(Ещенко) У Арсенала с Атлетико с составами все в порядке - «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?"(Ещенко) Весь смысл фразы Аршавина исказил и вывернул в выгодном для себя свете. К инфоцыганам, Ещенко отнести пока нельзя, но двигается в этом направлении.
не думаю, что он читал оригинал - ему процитировали, он прокомментировал. про Арсенал с Атлетико не понял - что он исказил?
Спартак шестой. На своём месте. Да был мощный когда-то. Но это уже история. Деньгами да, остаются топом.
Нашел что сравнить, Спартак с Арсеналом и Атлетико, что он курит?)))Лестер тоже 10 лет назад чемпионат выиграл, нам его по сей день топом называть?!)))
Ответ The 12th player
Нашел что сравнить, Спартак с Арсеналом и Атлетико, что он курит?)))Лестер тоже 10 лет назад чемпионат выиграл, нам его по сей день топом называть?!)))
Он как раз говорит обратное, что топовость определяется не только титулами. И да, на российском уровне Спартак топ-клуб.
Ответ The 12th player
Нашел что сравнить, Спартак с Арсеналом и Атлетико, что он курит?)))Лестер тоже 10 лет назад чемпионат выиграл, нам его по сей день топом называть?!)))
Ювентус больше 20 лет не был чемпионом? Это ТОП клуб?)))
...определяется не только титулами...

Скандалами и бромантановой историей? Такой себе критерий.
Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба.
про имидж хотелось бы послушать подробнее, ну а насчёт болельщиков тоже вопросы есть
где они, если спартак заполняет стадион на 47%
Балтика - 67,5%
Динамо - 67,2%
Оренбург - 56,5%
Зенит - 55,7%
ЦСКА - 50,2%
То есть только 6-ые
по абсолютному числу зрителей тоже только 3-4 -е место
Ответ Александр Васильев
Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. про имидж хотелось бы послушать подробнее, ну а насчёт болельщиков тоже вопросы есть где они, если спартак заполняет стадион на 47% Балтика - 67,5% Динамо - 67,2% Оренбург - 56,5% Зенит - 55,7% ЦСКА - 50,2% То есть только 6-ые по абсолютному числу зрителей тоже только 3-4 -е место
да, стадион меньше Зенитовского, заполняют на меньший процент.. можно сказать, что в Москве куча клубов, а в Питере один, но ведь фанаты Спартака постоянно кричат, что у них больше всех болельщиков везде, даже в Питере
Ответ Александр Васильев
Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. про имидж хотелось бы послушать подробнее, ну а насчёт болельщиков тоже вопросы есть где они, если спартак заполняет стадион на 47% Балтика - 67,5% Динамо - 67,2% Оренбург - 56,5% Зенит - 55,7% ЦСКА - 50,2% То есть только 6-ые по абсолютному числу зрителей тоже только 3-4 -е место
Лучше посчитайте, сколько приходят на выездные матчи этих команд. И сколько на Спартак.
"Говорю я ей про птичку,
А она мне про пальто."
Мясные завизжали. А ведь объективно то, спартак сейчас середняк. Где он топ.
Топ в чартере скандалов!
Ответ Князь из Питера
Мясные завизжали. А ведь объективно то, спартак сейчас середняк. Где он топ. Топ в чартере скандалов!
Топ и всегда им будет. А вот зенит станет Самарой после ухода питерских казнокрадов.
Ответ Роман
Топ и всегда им будет. А вот зенит станет Самарой после ухода питерских казнокрадов.
Пока в стране капитализм, у казны всегда будут казнокрадцы и не важно из какого они будут региона.
Да вы за 20 лет в топ-3 от силы раза 3 попадали. 🤡
Ответ Don_SP
Да вы за 20 лет в топ-3 от силы раза 3 попадали. 🤡
Ты бы хоть ознакомился в конце концов со статистикой
Ещенко наверное еще и себя топом считает😂
что может знать о топ клубах Ещенко, если он не играл в них никогда
