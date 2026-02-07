Ещенко о том, что Аршавин не назвал «Спартак» топ-клубом: «А кто тогда, один «Зенит», что ли? «Арсенал» и «Атлетико» тоже не топы? Это определяется не только титулами»
Ещенко о словах Аршавина про «Спартак»: топ-клуб определяется не только титулами.
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на слова экс-хавбека «Зенита» Андрея Аршавина о клубах Мир РПЛ.
Ранее Аршавин назвал топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот».
«А кто тогда? Один «Зенит» что ли? «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?
Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. Топ-клуб не определяется только титулами», – сказал Ещенко.
У Арсенала с Атлетико с составами все в порядке - «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?"(Ещенко)
Весь смысл фразы Аршавина исказил и вывернул в выгодном для себя свете.
К инфоцыганам, Ещенко отнести пока нельзя, но двигается в этом направлении.
Скандалами и бромантановой историей? Такой себе критерий.
про имидж хотелось бы послушать подробнее, ну а насчёт болельщиков тоже вопросы есть
где они, если спартак заполняет стадион на 47%
Балтика - 67,5%
Динамо - 67,2%
Оренбург - 56,5%
Зенит - 55,7%
ЦСКА - 50,2%
То есть только 6-ые
по абсолютному числу зрителей тоже только 3-4 -е место
А она мне про пальто."
Топ в чартере скандалов!