Ещенко о том, что Аршавин не назвал «Спартак» топ-клубом: «А кто тогда, один «Зенит», что ли? «Арсенал» и «Атлетико» тоже не топы? Это определяется не только титулами»

Ещенко о словах Аршавина про «Спартак»: топ-клуб определяется не только титулами.

Бывший защитник «Спартака » Андрей Ещенко отреагировал на слова экс-хавбека «Зенита » Андрея Аршавина о клубах Мир РПЛ .

Ранее Аршавин назвал топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот» .

«А кто тогда? Один «Зенит» что ли? «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке – они тоже не топ-клубы?

Титулы – это одно, а имидж, количество болельщиков – эти факторы тоже влияют на статус клуба. Топ-клуб не определяется только титулами», – сказал Ещенко.