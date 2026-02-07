  • Спортс
  • McDonald’s отказался поставлять продукцию для фестивалей болельщиков ФИФА во время ЧМ-2026. В компании обеспокоены окупаемостью инвестиций из-за неопределенности с посещаемостью
McDonald’s не будет поставлять свою продукцию для фестиваля болельщиков на ЧМ-2026.

McDonald’s отказался от одного из форматов сотрудничества с ФИФА во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает The Athletic, у сети ресторанов быстрого питания было приоритетное право на ведение переговоров о продаже своей продукции на фестивалях болельщиков, которые будут организованы во время проведения турнира. McDonald’s рассматривал возможность продажи ограниченного меню, включающего мороженое, но в итоге принял решение этого не делать. 

Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что в McDonald’s были обеспокоены окупаемостью инвестиций на фоне неопределенности в отношении масштаба мероприятий, количества дней, в течение которых они будут проводиться, и их посещаемости. 

При этом в самой компании заявили, что «сосредотачивают свои усилия там, где могут добиться наибольшего эффекта – в сообществах, которые они обслуживают, в том числе в 16 городах-организаторах [чемпионата мира]». McDonald’s утверждают, что готовы спонсировать турнир.

Отмечается, что в Канзас-Сити уже объявили о намерении проводить мероприятия, которые смогут посетить 25 000 человек, на территории Национального музея и мемориала Первой мировой войны. Там будут установлены две сцены и большие экраны. Фестиваль в Канзас-Сити будет проводить в течение шести дней, когда в этом городе будут проходить матчи ЧМ, а также в дни игр сборной США или других заметных команд. 

Нью-Йорк и Нью-Джерси также объявили о проведении соревнований в течение 39 дней в Государственном парке Либерти и 11 дней в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг.

При этом в Сан-Франциско рассматривают возможность значительного сокращения количества фестивалей, поскольку жеребьевка ЧМ прошла без участия популярных звезд. 

Изначально в Сиэтле планировалось проводить фестивали каждый день во время чемпионата мира, но теперь масштаб мероприятий в этом городе тоже может снизиться – из-за стоимости их проведения и проблем с получением спонсорской поддержки, которая не противоречит требованиям партнеров ФИФА.

В Бостоне еще не сообщили о выборе места для проведения фестиваля болельщиков или о количестве дней, в течение которых он будет проводиться.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoФИФА
еда
logoЧМ-2026
бизнес
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Вкусно и точка", не спи
Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Вкусно и точка", не спи
Комментарий скрыт
Ответ Nuri Shaw
Комментарий скрыт
Судя по всему, ты специалист в этом деле)
Настоящий knife in the back, чтобы Макдак отказался обслуживать домашний ЧМ. Я бы собрал конгресс по данному вопросу
Ответ Sosina Hyublya
Настоящий knife in the back, чтобы Макдак отказался обслуживать домашний ЧМ. Я бы собрал конгресс по данному вопросу
100 % !
Правило любой процветающей экономики - дотирование крупного бизнеса !
Ответ Sosina Hyublya
Настоящий knife in the back, чтобы Макдак отказался обслуживать домашний ЧМ. Я бы собрал конгресс по данному вопросу
Им повысят пошлины.:)))))))))))))
Добавить охрениард временных точек и закупить оборудование - действительно скорее всего за месяц не окупится. Но как же раньше обходились без этого, без больших капвложений. Или часть расходов страна-организатор на себя брала
Ответ NoN
Добавить охрениард временных точек и закупить оборудование - действительно скорее всего за месяц не окупится. Но как же раньше обходились без этого, без больших капвложений. Или часть расходов страна-организатор на себя брала
Большой поток туристов/болельщиков, которые в основном в фастфудах и питаются!
Ужас какой, с голода умрут теперь, наверное.
Что такое эти фестивали ?
У Ростикса спросите
так Инфантино вроде говорил, что уже 500 миллионов заявок на билеты, в противовес 50 миллионам на все предыдущие, какие проблемы с окупаемостью при таких-то массах народу?
