McDonald’s отказался поставлять продукцию для фестивалей болельщиков ФИФА во время ЧМ-2026. В компании обеспокоены окупаемостью инвестиций из-за неопределенности с посещаемостью

McDonald’s не будет поставлять свою продукцию для фестиваля болельщиков на ЧМ-2026.

McDonald’s отказался от одного из форматов сотрудничества с ФИФА во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает The Athletic, у сети ресторанов быстрого питания было приоритетное право на ведение переговоров о продаже своей продукции на фестивалях болельщиков, которые будут организованы во время проведения турнира. McDonald’s рассматривал возможность продажи ограниченного меню, включающего мороженое, но в итоге принял решение этого не делать.

Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что в McDonald’s были обеспокоены окупаемостью инвестиций на фоне неопределенности в отношении масштаба мероприятий, количества дней, в течение которых они будут проводиться, и их посещаемости.

При этом в самой компании заявили, что «сосредотачивают свои усилия там, где могут добиться наибольшего эффекта – в сообществах, которые они обслуживают, в том числе в 16 городах-организаторах [чемпионата мира]». McDonald’s утверждают, что готовы спонсировать турнир.

Отмечается, что в Канзас-Сити уже объявили о намерении проводить мероприятия, которые смогут посетить 25 000 человек, на территории Национального музея и мемориала Первой мировой войны. Там будут установлены две сцены и большие экраны. Фестиваль в Канзас-Сити будет проводить в течение шести дней, когда в этом городе будут проходить матчи ЧМ, а также в дни игр сборной США или других заметных команд.

Нью-Йорк и Нью-Джерси также объявили о проведении соревнований в течение 39 дней в Государственном парке Либерти и 11 дней в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг.

При этом в Сан-Франциско рассматривают возможность значительного сокращения количества фестивалей, поскольку жеребьевка ЧМ прошла без участия популярных звезд.

Изначально в Сиэтле планировалось проводить фестивали каждый день во время чемпионата мира, но теперь масштаб мероприятий в этом городе тоже может снизиться – из-за стоимости их проведения и проблем с получением спонсорской поддержки, которая не противоречит требованиям партнеров ФИФА.

В Бостоне еще не сообщили о выборе места для проведения фестиваля болельщиков или о количестве дней, в течение которых он будет проводиться.