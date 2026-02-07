  • Спортс
  • Матч «Райо Вальекано» против «Овьедо» в Ла Лиге перенесен из-за плохого состояния поля и ожидающегося дождя
Матч «Райо Вальекано» против «Овьедо» в Ла Лиге перенесен из-за плохого состояния поля и ожидающегося дождя

Матч «Райо Вальекано» – «Овьедо» перенесен из-за состояния поля.

Матч «Райо Вальекано «и «Овьедо» в 23-м туре Ла Лиги перенесен.

Ранее футболисты «Райо Вальекано» через AFE (Ассоциацию испанских футболистов) выразили недовольство состоянием стадиона «Кампо де Вальекас» и тренировочного комплекса клуба. В заявлении отмечались плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды и устаревшие помещения.

Ла Лига приняла решение отменить матч, который должен был состояться сегодня в 16:00 по московскому времени, «с целью обеспечения физической безопасности игроков».

«Решение принято после того, как было установлено, что в настоящее время игровое поле не соответствует необходимым гарантиям для проведения матча в безопасных условиях.

Следует отметить, что «Райо Вальекано» на этой неделе приложил значительные усилия, проведя полную замену газона на поле с целью обеспечения того, чтобы матч прошел в соответствии с планом. Однако неблагоприятные погодные условия во время работ, а также прогноз продолжительного дождя в ближайшие часы не позволили газону достичь необходимого оптимального состояния. На протяжении всего этого процесса Ла Лига следила за ремонтом и адаптацией игрового поля, действуя в координации с клубом и постоянно отслеживая изменение условий на поле.

Клуб и лига до последнего момента предпринимали все возможные меры для проведения матча. Однако состояние поля и прогноз погоды на сегодня, предсказывающий продолжительный дождь, не позволяют гарантировать безопасность игроков, в связи с чем матч был отложен», – говорится в заявлении Ла Лиги.

После официального объявления «Овьедо» выразил недовольство переносом матча.

«Клуб выражает солидарность команде, тренерскому штабу и болельщикам «Райо Вальекано» в свете ситуации, с которой они столкнулись. «Реал Овьедо» также признает, что компетентные органы уделяют приоритетное внимание физической неприкосновенности и безопасности игроков – фундаментальным принципам, которые должны преобладать в профессиональном спорте при любых обстоятельствах.

Однако это решение представляет собой явный ущерб нашему клубу со спортивной, организационной и финансовой точек зрения, поскольку оно было принято уже после того, как команда прибыла на стадион, а также нашим болельщикам и средствам массовой информации, которые планировали посетить матч.

В свете сложившихся обстоятельств «Овьедо» выражает свое глубокое неудовольствие в связи с серьезной заминкой, напрямую влияющей на нашу команду, учитывая наше положение в чемпионате и важность очков для обоих клубов. Клуб изучит и предпримет все необходимые юридические меры в соответствующих органах власти для защиты результата матча и обеспечения равных условий игры», – говорится в заявлении «Овьедо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Ла Лиги
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
logoРеал Овьедо
календарь
Кампо де Вальекас
стадионы
