«Ювентус» и Йылдыз продлят контракт на 4 года. Вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды
Кенан Йылдыз продлит контракт с «Ювентусом».
Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз продлит контракт с туринским клубом.
Стороны достигли договоренности о подписании нового четырехлетнего соглашения, сообщает Фабрицио Романо. Йылдызу повысят зарплату – он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В текущем сезоне Серии А Кенан провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
"Пришёл бесплатно" это с учётом выплаты 16 млн. агентских из-за которых от Дэвида отказались Наполи и Милан? И вообще мало ли бесплатных игроков, что им теперь всем платить 6 млн? Йылдыз, к слову, тоже ничего не стоил новому менеджменту.
Не нравится сравнение с Дэвидом, сравни с Опенда 40 трансфер + 5 млн, зарплата. С бесплатным Йылдызом торговались из-за 6. Чоб с Опенда не поторговаться? Может кому-то лучше работать надо? Чтоб таких как Опенда по-меньше было в клубе, тогда бы и Йылдызу с Маккенни на адекватную зарплату хватало.
Вновь прибывшим они щедро отваливают, а с теми кто делает игру и кассу торгуются. Это халтура из-за которой клуб рискует потерять лояльность лидеров команды, когда к ним постучаться конкуренты с более достойным предложением.