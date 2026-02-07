«Ювентус» и Йылдыз продлят контракт на 4 года. Вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

Кенан Йылдыз продлит контракт с «Ювентусом».

Вингер «Ювентуса » Кенан Йылдыз продлит контракт с туринским клубом.

Стороны достигли договоренности о подписании нового четырехлетнего соглашения, сообщает Фабрицио Романо. Йылдызу повысят зарплату – он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В текущем сезоне Серии А Кенан провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .