  • «Ювентус» и Йылдыз продлят контракт на 4 года. Вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды
20

Кенан Йылдыз продлит контракт с «Ювентусом».

Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз продлит контракт с туринским клубом. 

Стороны достигли договоренности о подписании нового четырехлетнего соглашения, сообщает Фабрицио Романо. Йылдызу повысят зарплату – он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В текущем сезоне Серии А Кенан провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
logoКенан Йылдыз
logoЮвентус
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здорово, что Ювентус смог сохранить свой главный актив и звезду команды.
Ответ corazon blanco
Здорово, что Ювентус смог сохранить свой главный актив и звезду команды.
Подписание нового контракта вовсе не означает что сохранил его. Уверен, что у турка будут прописаны отступные.
Ответ Влад Шанцев
Подписание нового контракта вовсе не означает что сохранил его. Уверен, что у турка будут прописаны отступные.
ну в Италии такая тактика не приветствуется, но даже если и будут то не менее 200 млн.
Этот турецкий дель пьеро еще много нервов всем потрепит )) но за болельщиков Ювентуса рад . Звезд совсем мало в серии а . Он может стать суперзвездой
я много слышал и читал про Йлдыза, но не видел его игру. Честно, думал что опять дают прессу переоцененному игроку. Посмотрел вживую пару матчей и я понял что ошибался. Игрок креативный, с дриблингом, ударом, видение поля, пас на всё дистанции, работа с мячем на скорости, блин он хорош!
одним из? ) Кенан заслуживает быть самым высокооплачиваемым. Получать столько же, сколько Дэвид - повод задуматься тем, кто принимает решения в клубе.
Ответ vel
одним из? ) Кенан заслуживает быть самым высокооплачиваемым. Получать столько же, сколько Дэвид - повод задуматься тем, кто принимает решения в клубе.
Ну к чему этот бред? У Дэвида большая зарплата, потому что он перешёл бесплатно. Сюда входят подъёмные за переход.
Ответ Антонио Мартынов
Ну к чему этот бред? У Дэвида большая зарплата, потому что он перешёл бесплатно. Сюда входят подъёмные за переход.
Бред, это считать, что одинаковая зарплата Дэвида и Йылдыза это нормально. ) Йылдыз достоин получать 8, Дэвид не достоин и 6.

"Пришёл бесплатно" это с учётом выплаты 16 млн. агентских из-за которых от Дэвида отказались Наполи и Милан? И вообще мало ли бесплатных игроков, что им теперь всем платить 6 млн? Йылдыз, к слову, тоже ничего не стоил новому менеджменту.

Не нравится сравнение с Дэвидом, сравни с Опенда 40 трансфер + 5 млн, зарплата. С бесплатным Йылдызом торговались из-за 6. Чоб с Опенда не поторговаться? Может кому-то лучше работать надо? Чтоб таких как Опенда по-меньше было в клубе, тогда бы и Йылдызу с Маккенни на адекватную зарплату хватало.

Вновь прибывшим они щедро отваливают, а с теми кто делает игру и кассу торгуются. Это халтура из-за которой клуб рискует потерять лояльность лидеров команды, когда к ним постучаться конкуренты с более достойным предложением.
Ну это главный актив Юве. И он прибавляет. Продлевать нужно несмотря ни на что
надо его на позицию десятки переводить и на фланг брать кого-нибудь
Ответ Аскер Аскеров_1116789577
надо его на позицию десятки переводить и на фланг брать кого-нибудь
на позицию АПЗ а зачем? Ложную 9 уже не используют, да и методы борьбы уже против такого всеми изучены, а фланговым напом сейчас самое оно для него.
К сожалению с такими результатами Юве уход Йылдыза это вопрос времени, никто не хочет годами бороться за 3-4 место и отлетать в лучшем случае в 1/8 ЛЧ. Либо Ювентусу нужно снова становиться полноценным топом уровня 2015-2019 годов, либо готовится что за турком скоро придут и ему будет трудно устоять перед клубами из Топ-5 в мире. В этом случае важно выручить за такой талант не копейки, а суммы, сопоставимые с трансферами Виртца и Исака, тогда хоть пополнение бюджета скрасит горечь от потери лучшего футболиста команды. По сути Йылдыз это как Погба в 2013 году, только тот рос в чемпионской команде и играл рядом с легендами, поэтому мог и не уходить, а вот Кенан очень скоро перерастёт уровень своих партнёров и ему захочется играть с лучшими, а не с Копмейнерсами и Дэвидами
Ответ Great Again
К сожалению с такими результатами Юве уход Йылдыза это вопрос времени, никто не хочет годами бороться за 3-4 место и отлетать в лучшем случае в 1/8 ЛЧ. Либо Ювентусу нужно снова становиться полноценным топом уровня 2015-2019 годов, либо готовится что за турком скоро придут и ему будет трудно устоять перед клубами из Топ-5 в мире. В этом случае важно выручить за такой талант не копейки, а суммы, сопоставимые с трансферами Виртца и Исака, тогда хоть пополнение бюджета скрасит горечь от потери лучшего футболиста команды. По сути Йылдыз это как Погба в 2013 году, только тот рос в чемпионской команде и играл рядом с легендами, поэтому мог и не уходить, а вот Кенан очень скоро перерастёт уровень своих партнёров и ему захочется играть с лучшими, а не с Копмейнерсами и Дэвидами
Еще и минусуют) Так и есть
