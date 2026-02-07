Соболев о 0:3 с «Краснодаром»: «Пусть лучше на сборах так, а потом в РПЛ положительный результат. Хочется побеждать всегда, но так не бывает. «Зенит» мог как минимум два забивать»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после разгромного поражения от «Краснодара» в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ (0:3).
– Что скажете по игре с «Краснодаром»?
– Это подготовительный матч на сборах. Да, неприятно проигрывать, но стоит отдать должное «Краснодару». Это тоже хорошая команда, которая так же готовится к возобновлению сезона. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Что касается пропущенных голов, они достаточно простыми получились. При этом сами могли забивать как минимум два. Всегда хочется побеждать, но так не бывает. С другой стороны, значит есть над чем работать.
– Вы первый в составе «Зенита», кто на сборах провел полноценный матч. Как ощущения?
– Нормальные. В принципе, могу сказать, что процентов на 80 готов, чувствую себя хорошо. С другой стороны, еще есть время, чтобы многое подтянуть. Есть над чем поработать.
– Какое впечатление «Краснодар» оставил, если сравнивать с чемпионатом?
– Надо всегда уважать соперника. «Краснодар» – хорошая команда, прошлогодний чемпион. И, по большому счету, игра получилась хорошей.
– В таких случаях болельщики часто говорят: «Пусть лучше такой результат будет на сборах, чем в сезоне». Согласны с этим?
– На 100% согласен. Пусть лучше на сборах 0:3, а потом положительный результат в чемпионате, – сказал Соболев.
