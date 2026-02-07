  • Спортс
37

Соболев о 0:3 с «Краснодаром»: «Пусть лучше на сборах так, а потом в РПЛ положительный результат. Хочется побеждать всегда, но так не бывает. «Зенит» мог как минимум два забивать»

Соболев о разгроме от «Краснодара»: лучше 0:3 на сборах, чем в РПЛ.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после разгромного поражения от «Краснодара» в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ (0:3).

– Что скажете по игре с «Краснодаром»?

– Это подготовительный матч на сборах. Да, неприятно проигрывать, но стоит отдать должное «Краснодару». Это тоже хорошая команда, которая так же готовится к возобновлению сезона. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Что касается пропущенных голов, они достаточно простыми получились. При этом сами могли забивать как минимум два. Всегда хочется побеждать, но так не бывает. С другой стороны, значит есть над чем работать.

– Вы первый в составе «Зенита», кто на сборах провел полноценный матч. Как ощущения?

– Нормальные. В принципе, могу сказать, что процентов на 80 готов, чувствую себя хорошо. С другой стороны, еще есть время, чтобы многое подтянуть. Есть над чем поработать.

– Какое впечатление «Краснодар» оставил, если сравнивать с чемпионатом?

– Надо всегда уважать соперника. «Краснодар» – хорошая команда, прошлогодний чемпион. И, по большому счету, игра получилась хорошей.

– В таких случаях болельщики часто говорят: «Пусть лучше такой результат будет на сборах, чем в сезоне». Согласны с этим?

– На 100% согласен. Пусть лучше на сборах 0:3, а потом положительный результат в чемпионате, – сказал Соболев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Может реально у Соболева на Семака компромат, как тот в тайне от жены ел мясо и поэтому он вынужден его ставить)
Ответ KOT_B_yHTAX
и у Лусиано тоже был, поэтому того веган слил, от греха подальше)
и у Лусиано тоже был, поэтому того веган слил, от греха подальше)
Ответ KOT_B_yHTAX
может там не компромат, может он его подкармливает мясом в подтрибунке
может там не компромат, может он его подкармливает мясом в подтрибунке
" могу сказать, что процентов на 80 готов, чувствую себя хорошо"

аа, так эта машина еще просто не в прайме, господи.
а я тут на 🐬 наезжаю.
сейчас попрет, стерегитесь, супостаты.
Ответ Дмитрий Калибабчук
Когда будет в прайме будет с линии ворот промахиваться
Когда будет в прайме будет с линии ворот промахиваться
Пока ты в клубе, Господь будет против Зенита
Ответ Rurik Gislasson
Пока ты в клубе, Господь будет против Зенита
Да, я такого же мнения, его подписанием руководство плюнуло в душу части болельщиков, они забыли для кого играют. Теперь эти болельщики стали равнодушны к команде, отсюда и отсутствие результата. Ведь как можно всем сердцем болеть за команду когда там играет чел которого все ненавидят
Ответ la liberta
под каждым словом подписываюсь.
под каждым словом подписываюсь.
"Пусть на сборах будет такой результат, а в чемпионате в атаку ставьте кого-нибудь другого"
Вот вроде всё нормально говорит, но неприятие не уходит.
И пусть дельфин продолжает дальше нырять и не забивать в пустые ворота!
даже страшно представить, что будет, когда он будет готов на 100%.
Соболев о 0:3 с «Краснодаром»: Пусть лучше на сборах так, а потом перенос юбилея. Юбилей у нас плавающий, как морская свинья дельфин.
Ответ Алешка Терминатор
Соболев о 0:3 с «Краснодаром»: Пусть лучше на сборах так, а потом перенос юбилея. Юбилей у нас плавающий, как морская свинья дельфин.
Когда в 2022 Зарема назначила 100-летний юбилей Спартака, Серафимыч был против. Он считал что Салиховы поторопились лет на 10. Так что не ерзай под клиентом, а готовься к продолжению циркового представления.
А еще лучше, если и в РПЛ разгромно проиграете.
Соболев впереди , Энрике справа …. Как будто продолжение прошлого года , тягомотина , без продвижения вперед , смотреть невозможно … И игра с Динамо и Джон Джоном , совсем другая картинка …
