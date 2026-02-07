Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис», возглавляемый Абаскалем. Экс-хавбек «Спартака» подписал контракт до конца года («СЭ»)
Хесус Медина перешел в команду, возглавляемую Гильермо Абаскалем.
Бывший полузащитник «Спартака» Хесус Медина продолжит карьеру в Мексике.
По информации «СЭ», Медина подписал контракт с «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Сообщается, что соглашение с хавбеком рассчитано до 31 декабря. Футболист прошел медосмотр и будет в распоряжении команды в субботу.
Медина покинул «Спартак» в сентябре 2025 года и перешел в «Дамак» из Саудовской Аравии. Статистику парагвайского полузащитника можно найти здесь.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28846 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хесусу удачной перезагрузки карьеры. Всегда хорошо вернуться домой.
Хесусу удачной перезагрузки карьеры. Всегда хорошо вернуться домой.
Домой?!
Лёлек и Болек
Профи в одном месте собираются
А это не читерство??
Опять бесплатно?
Купить у главного соперника в первые. Чтобы испортить и отдать бесплатно ))))) просто топ уровень !
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем