Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис», возглавляемый Абаскалем. Экс-хавбек «Спартака» подписал контракт до конца года («СЭ»)

Хесус Медина перешел в команду, возглавляемую Гильермо Абаскалем.

Бывший полузащитник «Спартака» Хесус Медина продолжит карьеру в Мексике.

По информации «СЭ», Медина подписал контракт с «Атлетико Сан-Луис », который возглавляет бывший тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль . Сообщается, что соглашение с хавбеком рассчитано до 31 декабря. Футболист прошел медосмотр и будет в распоряжении команды в субботу.

Медина покинул «Спартак» в сентябре 2025 года и перешел в «Дамак » из Саудовской Аравии. Статистику парагвайского полузащитника можно найти здесь .