  • Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис», возглавляемый Абаскалем. Экс-хавбек «Спартака» подписал контракт до конца года («СЭ»)
8

Медина перешел в «Атлетико Сан-Луис», возглавляемый Абаскалем. Экс-хавбек «Спартака» подписал контракт до конца года («СЭ»)

Хесус Медина перешел в команду, возглавляемую Гильермо Абаскалем.

Бывший полузащитник «Спартака» Хесус Медина продолжит карьеру в Мексике.

По информации «СЭ», Медина подписал контракт с «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Сообщается, что соглашение с хавбеком рассчитано до 31 декабря. Футболист прошел медосмотр и будет в распоряжении команды в субботу.

Медина покинул «Спартак» в сентябре 2025 года и перешел в «Дамак» из Саудовской Аравии. Статистику парагвайского полузащитника можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
8 комментариев
Хесусу удачной перезагрузки карьеры. Всегда хорошо вернуться домой.
Ответ Konstantin Zorin
Хесусу удачной перезагрузки карьеры. Всегда хорошо вернуться домой.
Домой?!
Лёлек и Болек
Профи в одном месте собираются
А это не читерство??
Купить у главного соперника в первые. Чтобы испортить и отдать бесплатно ))))) просто топ уровень !
