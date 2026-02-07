Кривцов о дисквалификации за празднование в маске Человека-паука: «Краснодар» выписал приличный штраф, был небольшой пихач. Так и должно быть – за ошибку нужно отвечать»

Кривцов рассказал, что его оштрафовали за празднование в маске Человека-паука.

Полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов рассказал, как его наказали за празднование гола в маске Человека-паука.

Футболист «быков» получил желтую карточку , празднуя гол «Оренбургу » (4:0), и пропустит первый матч против ЦСКА в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России из-за дисквалификации.

– Чем закончилась история с маской Человека-паука, наказал ли клуб?

– Выписали приличный штраф, сумму называть не буду.

– Справедливое наказание?

– Да не знаю.

– Вы же знали, что желтая у вас есть.

– Знал, да, только в этом и ошибка – поэтому получил штраф.

– Понимали, что за это получите желтую?

– Не думал, что дадут за это желтую.

– Что после игры сказал Мусаев?

– Был небольшой пихач, но это нормальные вещи. Так и должно быть: если ты совершил ошибку, нужно за нее ответить.

– А Галицкий?

– Сергей Николаевич ничего не говорил.

– Что ребята сказали в команде? Какой итог ситуации?

– Пропустил важную игру с ЦСКА на выезде. Это самая большая потеря. Не думаю, что ребята думают, что я их подставил – это вряд ли. Может, кто-то так и думает, но не могу сказать за них.

– Ждать ли еще перфомансов?

– Перфомансы еще впереди, – сказал Кривцов.