Кирилл Комбаров: «Карседо не тот, кто способен сделать команду чемпионом на долгие годы. Тренер «Спартака» должен быть выше уровнем, более амбициозным, обладающим чемпионским духом»
Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров оценил перспективы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».
– Лично с Карседо общались мало, потому что он был ассистентом Эмери. В плане работы про тренеров‑испанцев, с которыми я сталкивался, могу сказать так: они фанатики своего дела, большие профессионалы, постоянно стремятся к совершенствованию и так далее.
– Только результата никто из них в России не добился.
– Этому, скорее всего, мешает разный менталитет. Чтобы быть успешным в нашем чемпионате, нужно иметь определенные знания о нашем менталитете, быстро встраиваться в наши футбольные реалии. К сожалению, не всем это удается, поэтому нет результата.
– Новому тренеру «Спартака» прошлый опыт работы поможет ему?
– Мое сугубо личное мнение, что Карседо, наверное, не тот тренер, который способен сделать команду чемпионом на долгие годы. К сожалению, вряд ли испанец задержится в «Спартаке» на большой срок. Возможно, я ошибаюсь. Время покажет. В любом случае желаю ему удачи в работе с командой.
– Даже разово тяжело будет добиться победы в чемпионате?
– Конечно, разовый успех – это тоже хорошо, но такой клуб, как «Спартак», должен выстраивать долгосрочные перспективы, строить команду и коллектив на долгие годы вперед для того, чтобы ежегодно бороться за первое место. Не за тройку, не за пятерку, как это происходит последние годы, а за чемпионство, как это было раньше.
К сожалению, из года в год мы видим одну и ту же картину: задачи ставятся, тренеры меняются, а результата нет. Поэтому, думаю, тренер в «Спартаке» должен быть выше уровнем, чем Карседо, более амбициозным, обладающим чемпионским духом и характером.
– Самостоятельное чемпионство на Кипре – не то?
– Не сказал бы, что Кипр – не тот уровень, это тоже определенное достижение. Но, мне кажется, нужны более глобальные результаты на протяжении длительного времени, – сказал Комбаров.
Даже Станкович. Нормальный мужик, не получилось стать хорошим тренером. В принципе все фаны более окей, чтобы доработал до конца сезона и там уже искать нового. Но медиа в последний месяц совсем озверело, в лоб спрашивали "когда вас уволят". Клуб видимо решил не дрочить серба и игроков этой ситуацией
