  • Кирилл Комбаров: «Карседо не тот, кто способен сделать команду чемпионом на долгие годы. Тренер «Спартака» должен быть выше уровнем, более амбициозным, обладающим чемпионским духом»
68

Кирилл Комбаров: тренер в «Спартаке» должен быть выше уровнем, чем Карседо.

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров оценил перспективы Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака». 

– Лично с Карседо общались мало, потому что он был ассистентом Эмери. В плане работы про тренеров‑испанцев, с которыми я сталкивался, могу сказать так: они фанатики своего дела, большие профессионалы, постоянно стремятся к совершенствованию и так далее.

– Только результата никто из них в России не добился.

– Этому, скорее всего, мешает разный менталитет. Чтобы быть успешным в нашем чемпионате, нужно иметь определенные знания о нашем менталитете, быстро встраиваться в наши футбольные реалии. К сожалению, не всем это удается, поэтому нет результата.

– Новому тренеру «Спартака» прошлый опыт работы поможет ему?

– Мое сугубо личное мнение, что Карседо, наверное, не тот тренер, который способен сделать команду чемпионом на долгие годы. К сожалению, вряд ли испанец задержится в «Спартаке» на большой срок. Возможно, я ошибаюсь. Время покажет. В любом случае желаю ему удачи в работе с командой.

– Даже разово тяжело будет добиться победы в чемпионате?

– Конечно, разовый успех – это тоже хорошо, но такой клуб, как «Спартак», должен выстраивать долгосрочные перспективы, строить команду и коллектив на долгие годы вперед для того, чтобы ежегодно бороться за первое место. Не за тройку, не за пятерку, как это происходит последние годы, а за чемпионство, как это было раньше.

К сожалению, из года в год мы видим одну и ту же картину: задачи ставятся, тренеры меняются, а результата нет. Поэтому, думаю, тренер в «Спартаке» должен быть выше уровнем, чем Карседо, более амбициозным, обладающим чемпионским духом и характером.

– Самостоятельное чемпионство на Кипре – не то?

– Не сказал бы, что Кипр – не тот уровень, это тоже определенное достижение. Но, мне кажется, нужны более глобальные результаты на протяжении длительного времени, – сказал Комбаров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
У Аленичева конечно высокий уровень.Карседо и матча не провел а клоуны уже определили его.Это ты Кирюша не уровень Спартака и тебя никогда не должно было быть в клубе-ты ошибка селекции-довесок к брату.
Ответ Spartakus1984
У Аленичева конечно высокий уровень.Карседо и матча не провел а клоуны уже определили его.Это ты Кирюша не уровень Спартака и тебя никогда не должно было быть в клубе-ты ошибка селекции-довесок к брату.
Мне вот всегда интересно, а почему журналисты не спрашивают таких персонажей, кого например с такими критериями они могли бы посоветовать, чтобы этот тренер еще и согласился возглавить российский клуб в принципе? Ну, чтобы эти эксперты хотя бы немного задумались, что они вообще городят...
Ответ Spartakus1984
У Аленичева конечно высокий уровень.Карседо и матча не провел а клоуны уже определили его.Это ты Кирюша не уровень Спартака и тебя никогда не должно было быть в клубе-ты ошибка селекции-довесок к брату.
А я удивлялся, что Виторию гасили и истерили все, когда ещё месяц даже не тренировал ахахха

Надо же, теперь можно даже без одной игры начинать 🤣
Навесов туда же. У него опыта поболе чем у наших физруков вместе взятых. Хочется в двойне пожелать удачи Карседо, чтобы он утер нос всем этим экспертам!
Ответ Nils Michael
Навесов туда же. У него опыта поболе чем у наших физруков вместе взятых. Хочется в двойне пожелать удачи Карседо, чтобы он утер нос всем этим экспертам!
Комментарий скрыт
Ответ Виктор Филев
Комментарий скрыт
ты конечно не в курсе, но опыт получают на работе, к местам работы Карседо есть претезии?
Приводили чемпионов и разных. Но, вся свора пенсионеров и крикунов загрызала их как шакалы, еще до того момента, когда они успевали получить результат и системное что-то построить.
А вы заметили что ,любого тренера Спартака , постоянно все кто-то хает ,тем временем семака никто не пугает ,даже после того как молодёжка Краснодара отгрузила 3 гола его основным игрокам ? Даже перед тем как его назначили ,хают и хают ,такие эксперты так же хаяли в свое время постоянно Унай Эмери и Тедеско ,а семак как будто не существует
Ответ Мироопавв Роааро
А вы заметили что ,любого тренера Спартака , постоянно все кто-то хает ,тем временем семака никто не пугает ,даже после того как молодёжка Краснодара отгрузила 3 гола его основным игрокам ? Даже перед тем как его назначили ,хают и хают ,такие эксперты так же хаяли в свое время постоянно Унай Эмери и Тедеско ,а семак как будто не существует
Верно. Карседо с таким контрольным матчем уже бы начали терзать

Даже Станкович. Нормальный мужик, не получилось стать хорошим тренером. В принципе все фаны более окей, чтобы доработал до конца сезона и там уже искать нового. Но медиа в последний месяц совсем озверело, в лоб спрашивали "когда вас уволят". Клуб видимо решил не дрочить серба и игроков этой ситуацией
Ответ Мироопавв Роааро
А вы заметили что ,любого тренера Спартака , постоянно все кто-то хает ,тем временем семака никто не пугает ,даже после того как молодёжка Краснодара отгрузила 3 гола его основным игрокам ? Даже перед тем как его назначили ,хают и хают ,такие эксперты так же хаяли в свое время постоянно Унай Эмери и Тедеско ,а семак как будто не существует
при этом почти все бывшие тренеры-иностранцы Спартака востребованы в Европе. Плюс Артига в Рубине, сменил Рахимова, тихая тишина. Никто не встал на защиту Рахимова, и не хаяли чувака из Химок, кторый пришел из чемпионата Анголы. Анголы, клубы Кипра хоть кто-то знает, в еврокубках участвуют, а Анголы кто знает, они в африканск ЛЧ играют?
Кто должен возглавил Спартак, что устроил всех?
Гвардиола - иноземец, не подойдёт, у местных нет амбициозности, вероятнее всего, Спартак должен возглавить Сталин.
Ответ Франческо Тотти
Кто должен возглавил Спартак, что устроил всех? Гвардиола - иноземец, не подойдёт, у местных нет амбициозности, вероятнее всего, Спартак должен возглавить Сталин.
Оптимальный вариант Старостин или Симонян, но они почили уже к сожалению
Ответ Франческо Тотти
Кто должен возглавил Спартак, что устроил всех? Гвардиола - иноземец, не подойдёт, у местных нет амбициозности, вероятнее всего, Спартак должен возглавить Сталин.
Юран
Ну, понеслось.... Ветераны, блогеры и журналисты закатали рукава, взяли в руки стыковые лопаты, вырубили вентилятор на третью скорость и начали накидывать своё, родное
В команде половина легионеров, а они про менталитет разный опять
Был такой не так давно, Каррера фамилия, крутой и амбициозный! Ещё и с результатами сразу! Но это руководство Спартака и его благополучно профукало)))
Тренер середняк для команды середняка. Что не так?
да почему Карседо не сможет сделать Спартак чемпионом на долгие годы? а, кто сможет то? Сейчас пару лет чемпионы, и тренера заберут куда повыше, где еврокубки! Только вас, недоумки никуда не позовут, как ни старайтесь! Потому что, нигде не нужны, кроме домашней пфл
