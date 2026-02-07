Барези и Бергоми вынесли олимпийский факел на «Сан-Сиро» во время выступления Бочелли на открытии Олимпиады-2026
Франко Барези и Джузеппе Бергоми поучаствовали в церемонии открытия Олимпиады.
Бывшие капитаны «Милана» и «Интера» Франко Барези и Джузеппе Бергоми вынесли олимпийский факел во время открытия Олимпиады-2026.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине прошла в пятницу на стадионе «Сан-Сиро».
Во время выступления певца Андреа Бочелли Барези и Бергоми вынесли олимпийский факел на стадион, после чего передали его представителям мужской и женской сборных по волейболу. Олимпийский огонь в Милане зажгли олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту Альберто Томба и Дебора Компаньони.
Скриншот: трансляция Rai
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Символично, оба капитаны и легенды, всю карьеру на этом стадионе провели.
Хлестов вообще не изменился
Франко.....Шикарнейший был защитник!
Один из любимейших моих защитников- эталон оборонительного цеха.
по непроходимости лучший в истории
А чего Хвостика не позвали...
Многие даже не знают кто такой Бергоми, а он на минуточку, один из сильнейших защитников за всю историю.
Легенды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
