Барези и Бергоми вынесли олимпийский факел на «Сан-Сиро» во время выступления Бочелли на открытии Олимпиады-2026

Бывшие капитаны «Милана » и «Интера » Франко Барези и Джузеппе Бергоми вынесли олимпийский факел во время открытия Олимпиады-2026.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине прошла в пятницу на стадионе «Сан-Сиро ».

Во время выступления певца Андреа Бочелли Барези и Бергоми вынесли олимпийский факел на стадион, после чего передали его представителям мужской и женской сборных по волейболу. Олимпийский огонь в Милане зажгли олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Скриншот: трансляция Rai