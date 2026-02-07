Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 250 тысяч евро в месяц до налогов. Дембеле зарабатывает 1,56 млн евро, Хакими – 1,1 млн, Хвича – 910 тысяч, Шевалье – 500 тысяч, Забарный – 450 тысяч
Стало известно, сколько зарабатывает российский вратарь Матвей Сафонов в «ПСЖ».
Издание Le Parisien опубликовало информацию о зарплатах некоторых игроков парижской команды. Суммы указаны до вычета налогов.
Усман Дембеле: 1,56 млн евро в месяц;
Маркиньос: 1,13 млн евро в месяц;
Ашраф Хакими: 1,1 млн евро в месяц;
Люка Эрнандес: 1 млн евро в месяц;
Витинья: 950 тысяч евро в месяц;
Уоррен Заир-Эмери: 950 тысяч евро в месяц;
Хвича Кварацхелия: 910 тысяч евро в месяц;
Нуну Мендеш: 900 тысяч евро в месяц;
Дезире Дуэ: 500 тысяч евро в месяц;
Брэдли Барколя: 500 тысяч евро в месяц;
Люка Шевалье: 500 тысяч евро в месяц;
Илья Забарный: 450 тысяч евро в месяц;
Гонсалу Рамуш: 445 тысяч евро в месяц;
Фабиан Руис: 435 тысяч евро в месяц;
Жоау Невеш: 400 тысяч евро в месяц;
Ли Кан Ин: 310 тысяч евро в месяц;
Вильян Пачо: 280 тысяч евро в месяц;
Лукас Бералдо: 270 тысяч евро в месяц;
Матвей Сафонов: 250 тысяч евро в месяц.
газпром судьям за матч больше башляет.....
Всеми известная шкала с 40-процентными налогами, вообще, применима только для наемных работников.
Футболисты - одни из немногих можно сказать представителей наемных работников с миллионными доходами. Но и у них есть дофига способов оптимизации.
Во-первых бонусы и премии облагаются меньшим налогом. Во-вторых часть дохода может быть через акции, через инвестиционные счета, для более именитых через имиджевые права.
Плюс почти как и в любой стране Европы там есть послабления для экспатов. Условно на 5-10 лет у тебя либо flat rate (более низкий), либо какая-то часть дохода исключается от обложения вовсе. Такое есть в Голландии, Испании, Португалии, Франции - это прям 100%.
Поэтому, думать что богатые люди в Европе отдают 50% своих доходов на налоги - огромное заблуждение.
Самые страдающие от налогов в Европе - это средний класс с доходом тысяч в 100к. Бедные имеют мизерный налог и еще получают пособия. А богатые - очень прекрасно все оптимизируют.