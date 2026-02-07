Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 250 тысяч евро в месяц до налогов. Дембеле зарабатывает 1,56 млн евро, Хакими – 1,1 млн, Хвича – 910 тысяч, Шевалье – 500 тысяч, Забарный – 450 тысяч