  • Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 250 тысяч евро в месяц до налогов. Дембеле зарабатывает 1,56 млн евро, Хакими – 1,1 млн, Хвича – 910 тысяч, Шевалье – 500 тысяч, Забарный – 450 тысяч
119

Зарплата Сафонова в «ПСЖ» – 250 тысяч евро в месяц до налогов. Дембеле зарабатывает 1,56 млн евро, Хакими – 1,1 млн, Хвича – 910 тысяч, Шевалье – 500 тысяч, Забарный – 450 тысяч

Матвей Сафонов зарабатывает 250 тысяч евро в месяц в «ПСЖ».

Стало известно, сколько зарабатывает российский вратарь Матвей Сафонов в «ПСЖ».

Издание Le Parisien опубликовало информацию о зарплатах некоторых игроков парижской команды. Суммы указаны до вычета налогов. 

Усман Дембеле: 1,56 млн евро в месяц;

Маркиньос: 1,13 млн евро в месяц;

Ашраф Хакими: 1,1 млн евро в месяц;

Люка Эрнандес: 1 млн евро в месяц;

Витинья: 950 тысяч евро в месяц;

Уоррен Заир-Эмери: 950 тысяч евро в месяц;

Хвича Кварацхелия: 910 тысяч евро в месяц;

Нуну Мендеш: 900 тысяч евро в месяц;

Дезире Дуэ: 500 тысяч евро в месяц;

Брэдли Барколя: 500 тысяч евро в месяц;

Люка Шевалье: 500 тысяч евро в месяц;

Илья Забарный: 450 тысяч евро в месяц;

Гонсалу Рамуш: 445 тысяч евро в месяц;

Фабиан Руис: 435 тысяч евро в месяц;

Жоау Невеш: 400 тысяч евро в месяц;

Ли Кан Ин: 310 тысяч евро в месяц;

Вильян Пачо: 280 тысяч евро в месяц;

Лукас Бералдо: 270 тысяч евро в месяц;

Матвей Сафонов: 250 тысяч евро в месяц. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
Анастасия – бывшая жена Матвея Сафонова подала в суд на ПСЖ, считая зарплату слишком низкой и не покрывающей её.... то есть ребенка конечно....интересы.
Ответ Покерный Футбол
Анастасия – бывшая жена Матвея Сафонова подала в суд на ПСЖ, считая зарплату слишком низкой и не покрывающей её.... то есть ребенка конечно....интересы.
И впервые Матвей был с ней согласен!
Ответ Покерный Футбол
Анастасия – бывшая жена Матвея Сафонова подала в суд на ПСЖ, считая зарплату слишком низкой и не покрывающей её.... то есть ребенка конечно....интересы.
Комментарий скрыт
Тише тише , щас жена узнает )
че то скромненько.....

газпром судьям за матч больше башляет.....
Ответ ЙозеМ Мирино 853
че то скромненько..... газпром судьям за матч больше башляет.....
Договорился с работодателем, чтобы меньше алиментов платить
Ответ ЙозеМ Мирино 853
че то скромненько..... газпром судьям за матч больше башляет.....
Комментарий скрыт
И подоходный налог там вроде ого-го , не нашему чета ... Жизнь в Париже дороже, чем в Москве. По сути Мотя работает на налоги и алименты, на жизнь остается меньше чем у среднего игрока РПЛ
Ответ Фокс45
И подоходный налог там вроде ого-го , не нашему чета ... Жизнь в Париже дороже, чем в Москве. По сути Мотя работает на налоги и алименты, на жизнь остается меньше чем у среднего игрока РПЛ
Хорошо, что некоторые играют не только за бабки)
Ответ Фокс45
И подоходный налог там вроде ого-го , не нашему чета ... Жизнь в Париже дороже, чем в Москве. По сути Мотя работает на налоги и алименты, на жизнь остается меньше чем у среднего игрока РПЛ
Вы до сих пор верите, что налоги в Европе выше, чем в РФ?
Ну если в этом году себя покажет с наилучшей стороны сможет потребовать удвоения зп и это для ПСЖ не будет чем-то из ряда вон.
Невеша явно пора переподписывать на сильно улучшенных условиях
Для иностранных игроков есть налоговые льготы на 8 лет, которые снижают подоходный налог, но не освобождают от социальных взносов. В общем, примерно 150 тысяч евро в месяц чистыми получает Сафонов, в год 1.8 ляма евро. Не думаю, что в РПЛ бы он получал больше, хотя Соболев и Глушенков в Зените и Зобнин в Спартаке получают больше., может быть и Сафонов выбил бы контракт себе такой же, но точно не в Краснодаре
Очень большие сомнения что это брутто зп.В жизни не поверю что Хакими чистыми получает 6кк или Барколя 3кк.Таких зп в топ-клубах нет.Или вариант что остатки доносят в конвертах
Ответ azt3c14
Очень большие сомнения что это брутто зп.В жизни не поверю что Хакими чистыми получает 6кк или Барколя 3кк.Таких зп в топ-клубах нет.Или вариант что остатки доносят в конвертах
да вроде 13 миллионов это вполне нормальная зарплата для топ-клуба. Дэвис в Баварии к примеру по новому контракту 15 получает
Ответ arlovski
да вроде 13 миллионов это вполне нормальная зарплата для топ-клуба. Дэвис в Баварии к примеру по новому контракту 15 получает
Во Франции налоги на богатых зверские. В других странах ЕС отнимают обычно треть, а не половину зарплаты от зарплат в миллионы евро.
Я бы женился на Мотиной бывшей. Дайте адрес. Серьёзно. Матвей просто в деньгах купался, а я старше тебя. И будет по-другому. 🤣 Это шутка. 🤜
Ответ Капсаицин
Я бы женился на Мотиной бывшей. Дайте адрес. Серьёзно. Матвей просто в деньгах купался, а я старше тебя. И будет по-другому. 🤣 Это шутка. 🤜
Комментарий скрыт
Ответ shepardjack
Комментарий скрыт
Ты еще под несколькими комментариями напиши, чтоб прям точно все поняли
Для по-настоящему богатых людей налоги в Европе очень спокойно оптимизируются. И естественно никто из них не платит по 50%. Куча схем, где физики владеют компанией, которая владеет ценными бумагами и получает на свои счета активы. При реализации платится только корпоративный налог, который не такой грабительский. Да и в целом там можно часами расписывать.

Всеми известная шкала с 40-процентными налогами, вообще, применима только для наемных работников.

Футболисты - одни из немногих можно сказать представителей наемных работников с миллионными доходами. Но и у них есть дофига способов оптимизации.

Во-первых бонусы и премии облагаются меньшим налогом. Во-вторых часть дохода может быть через акции, через инвестиционные счета, для более именитых через имиджевые права.

Плюс почти как и в любой стране Европы там есть послабления для экспатов. Условно на 5-10 лет у тебя либо flat rate (более низкий), либо какая-то часть дохода исключается от обложения вовсе. Такое есть в Голландии, Испании, Португалии, Франции - это прям 100%.

Поэтому, думать что богатые люди в Европе отдают 50% своих доходов на налоги - огромное заблуждение.

Самые страдающие от налогов в Европе - это средний класс с доходом тысяч в 100к. Бедные имеют мизерный налог и еще получают пособия. А богатые - очень прекрасно все оптимизируют.
Ответ evgshk
Для по-настоящему богатых людей налоги в Европе очень спокойно оптимизируются. И естественно никто из них не платит по 50%. Куча схем, где физики владеют компанией, которая владеет ценными бумагами и получает на свои счета активы. При реализации платится только корпоративный налог, который не такой грабительский. Да и в целом там можно часами расписывать. Всеми известная шкала с 40-процентными налогами, вообще, применима только для наемных работников. Футболисты - одни из немногих можно сказать представителей наемных работников с миллионными доходами. Но и у них есть дофига способов оптимизации. Во-первых бонусы и премии облагаются меньшим налогом. Во-вторых часть дохода может быть через акции, через инвестиционные счета, для более именитых через имиджевые права. Плюс почти как и в любой стране Европы там есть послабления для экспатов. Условно на 5-10 лет у тебя либо flat rate (более низкий), либо какая-то часть дохода исключается от обложения вовсе. Такое есть в Голландии, Испании, Португалии, Франции - это прям 100%. Поэтому, думать что богатые люди в Европе отдают 50% своих доходов на налоги - огромное заблуждение. Самые страдающие от налогов в Европе - это средний класс с доходом тысяч в 100к. Бедные имеют мизерный налог и еще получают пособия. А богатые - очень прекрасно все оптимизируют.
сафонов с такой зп это и есть средний класс. и я не думаю что у него есть возможность для оптимизации. не самая шикарная квартира в Париже от 800 тысяч евро минимум и это не хата с тремя толчками кучей спален и прочее. ценник в магазинах на продукты в 5-8 раз выше чем в москве про краснодар я вообще молчу. социалка на много много порядков дороже . коммуналка вообще в космосе. и так далее. но все это неважно. он не за деньгами туда поехал
Ответ cvazimud
сафонов с такой зп это и есть средний класс. и я не думаю что у него есть возможность для оптимизации. не самая шикарная квартира в Париже от 800 тысяч евро минимум и это не хата с тремя толчками кучей спален и прочее. ценник в магазинах на продукты в 5-8 раз выше чем в москве про краснодар я вообще молчу. социалка на много много порядков дороже . коммуналка вообще в космосе. и так далее. но все это неважно. он не за деньгами туда поехал
В Германии цены на продукты несильно выше, думаешь, что во Франции цены в разы выше немецких?
Рекомендуем