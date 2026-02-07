Джонатан Та: «Бавария» подходит к большим матчам с уверенностью. Мы убедились, что способны обыгрывать лучших соперников»

Джонатан Та: «Бавария» готова к большим матчам.

Защитник «Баварии» Джонатан Та высказался о предстоящем отрезке сезона.

В феврале «Бавария » сыграет в Бундеслиге с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг», «Вердером», «Айнтрахтом» и «Боруссией» Дортмунд.

«Впереди важные матчи. Я не говорю, что предыдущие игры не имели значения, но это основа успеха. Этот отрезок сезона убедил нас в том, что мы можем играть против лучших команд и обыгрывать их.

Мы подходим к большим матчам с уверенностью. Мы знаем, что делать», – сказал Та в интервью ESPN.