Джонатан Та: «Бавария» подходит к большим матчам с уверенностью. Мы убедились, что способны обыгрывать лучших соперников»
Джонатан Та: «Бавария» готова к большим матчам.
Защитник «Баварии» Джонатан Та высказался о предстоящем отрезке сезона.
В феврале «Бавария» сыграет в Бундеслиге с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг», «Вердером», «Айнтрахтом» и «Боруссией» Дортмунд.
«Впереди важные матчи. Я не говорю, что предыдущие игры не имели значения, но это основа успеха. Этот отрезок сезона убедил нас в том, что мы можем играть против лучших команд и обыгрывать их.
Мы подходим к большим матчам с уверенностью. Мы знаем, что делать», – сказал Та в интервью ESPN.
С лучшими не плохо. А с плохими как то не уверенно играете. Все очки теряли в встречах с аутсайдерами.
