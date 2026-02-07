Терри о победе «Арсенала» над «Челси»: «Они праздновали слишком бурно. Они вышли в финал Кубка лиги, а не ЛЧ. Это лучшая команда АПЛ, но чувствуется, что они нервничают»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказался о том, как игроки «Арсенала» праздновали выход в финал Кубка английской лиги.
«Канониры» дважды победили «Челси» в полуфинале турнира (3:2, 1:0) и вышли в следующий раунд.
«Я просто хочу высказаться праздновании «Арсенала». Давайте не будем забывать, что это Кубок лиги, а не финал Лиги чемпионов. На мой взгляд, они слишком бурно праздновали, и это говорит о том давлении, которое на них сейчас оказывается.
Я уже говорил, что «Арсенал» на сегодняшний день выглядит лучшей командой Премьер-лиги, и я до сих пор думаю, что они лучшая команда Премьер-лиги. Их сила заключается в глубине состава, и я думаю, что они были лучшими.
Но, конечно, они попали не в финал Лиги чемпионов, это финал Кубка лиги. Да, это первый турнир, который они могут выиграть. Я думаю, это действительно важно. Но это только показало мне, где находится команда «Арсенал» на данный момент. Чувствуется, что они нервничают», – сказал Терри для видео в TikTok.
Что за бред.
Фофана, например, плакал после матча. БУДТО ПРОИГРАЛ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
Ну и что? Это же футбол, а значит эмоции любые в любой момент.
Как же у всех горит от Арсенала, что не может не радовать)
Тут уместнее сказать, что челси чересчур сильно расстроился поражению кубкю лиги, потому что это единственный трофей за который они реально боролись.
Интересно, а как было у Терри?
Погуглил:
• Первый трофей «Челси» под руководством Моуринью — это Кубок Футбольной лиги;
• Сезон: 2004/05;
• Соперник: «Ливерпуль»;
• Результат: 3:2 (в дополненное время);
• Основное время закончилось со счетом 1:1, втором одного из голов и победного гола в дополнительное время стал капитан Джон Терри;
Почему этот трофей был так важен:
• Это был первый трофей Моуринью в Англии и первый трофей «Челси» с 2000 года.
• Он послужил психологическим толчком и «снял напряжение» для команды. Моуринью часто говорил, что после этой победы игроки ПОВЕРИЛИ в себя и расслабились.
• Сразу после этого «Челси» уверенно дошли до победы в Премьер-лиге (свое первое чемпионство за 50 лет) и выиграли Суперкубок Англии (Community Shield) в августе 2005 года.
Это всего лишь Челси , всего лишь финал кубка лиги😏