Терри о победе «Арсенала» над «Челси»: «Они праздновали слишком бурно. Они вышли в финал Кубка лиги, а не ЛЧ. Это лучшая команда АПЛ, но чувствуется, что они нервничают»

Бывший защитник «Челси » Джон Терри высказался о том, как игроки «Арсенала » праздновали выход в финал Кубка английской лиги.

«Канониры» дважды победили «Челси» в полуфинале турнира (3:2, 1:0) и вышли в следующий раунд.

«Я просто хочу высказаться праздновании «Арсенала». Давайте не будем забывать, что это Кубок лиги, а не финал Лиги чемпионов. На мой взгляд, они слишком бурно праздновали, и это говорит о том давлении, которое на них сейчас оказывается.

Я уже говорил, что «Арсенал» на сегодняшний день выглядит лучшей командой Премьер-лиги, и я до сих пор думаю, что они лучшая команда Премьер-лиги. Их сила заключается в глубине состава, и я думаю, что они были лучшими.

Но, конечно, они попали не в финал Лиги чемпионов, это финал Кубка лиги. Да, это первый турнир, который они могут выиграть. Я думаю, это действительно важно. Но это только показало мне, где находится команда «Арсенал» на данный момент. Чувствуется, что они нервничают», – сказал Терри для видео в TikTok.