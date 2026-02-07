  • Спортс
  Терри о победе «Арсенала» над «Челси»: «Они праздновали слишком бурно. Они вышли в финал Кубка лиги, а не ЛЧ. Это лучшая команда АПЛ, но чувствуется, что они нервничают»
Терри о победе «Арсенала» над «Челси»: «Они праздновали слишком бурно. Они вышли в финал Кубка лиги, а не ЛЧ. Это лучшая команда АПЛ, но чувствуется, что они нервничают»

Джон Терри раскритиковал игроков «Арсенала» за бурное празднование победы в дерби.

Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказался о том, как игроки «Арсенала» праздновали выход в финал Кубка английской лиги.

«Канониры» дважды победили «Челси» в полуфинале турнира (3:2, 1:0) и вышли в следующий раунд.

«Я просто хочу высказаться праздновании «Арсенала». Давайте не будем забывать, что это Кубок лиги, а не финал Лиги чемпионов. На мой взгляд, они слишком бурно праздновали, и это говорит о том давлении, которое на них сейчас оказывается.

Я уже говорил, что «Арсенал» на сегодняшний день выглядит лучшей командой Премьер-лиги, и я до сих пор думаю, что они лучшая команда Премьер-лиги. Их сила заключается в глубине состава, и я думаю, что они были лучшими.

Но, конечно, они попали не в финал Лиги чемпионов, это финал Кубка лиги. Да, это первый турнир, который они могут выиграть. Я думаю, это действительно важно. Но это только показало мне, где находится команда «Арсенал» на данный момент. Чувствуется, что они нервничают», – сказал Терри для видео в TikTok. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoДжон Терри
logoЧелси
logoКубок английской лиги
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
Какая вообще разница кто как празднует?
Что за бред.

Фофана, например, плакал после матча. БУДТО ПРОИГРАЛ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.
Ну и что? Это же футбол, а значит эмоции любые в любой момент.
Какая вообще разница кто как празднует? Что за бред. Фофана, например, плакал после матча. БУДТО ПРОИГРАЛ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. Ну и что? Это же футбол, а значит эмоции любые в любой момент.
Ощущение что сложнее всего угодить бывшим футболистам. Они вечно чем-то недовольны и что-то пытаются оспорить., забывая насколько разный футбол и будто бы стирая из своей памяти свою же карьеру.
Какая вообще разница кто как празднует? Что за бред. Фофана, например, плакал после матча. БУДТО ПРОИГРАЛ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. Ну и что? Это же футбол, а значит эмоции любые в любой момент.
Тебя спросить забыли )
Как же у всех горит от Арсенала, что не может не радовать)
Тебя спросить забыли ) Как же у всех горит от Арсенала, что не может не радовать)
То, что у него больше финалов ЛЧ, не отменяет глупость и зависть в его комментарии, как и в твоем случае
Арсеналу в этом сезоне ничего нельзя делать, забивать со стандартов плохо, мало пропускать, плохо, на первых местах в лч и АПЛ идти, тоже плохо, не дай бог в конце сезона заберут трофеи, тоже будет плохо. Люди очень странные)
У Терри подгорело, он в прямом эфире это празднование схавал с кирпичной рожей)
Арсенал сейчас лучший клуб в мире! Они умеют всё, и прессинговать, и защищаться и контратаковать, стандарты для них легкое дело. Реально всех раздражает Арсенал, потому, что они неузвимы в этом сезоне, браво Микель 🤝
Там даже Санчес с Энцо праздновали, потому что только 1 гол пропустили.
Там даже Санчес с Энцо праздновали, потому что только 1 гол пропустили.
Терри просто не принял поражение. Там фофана плакал жёстче чем Швайнштагер, когда челси на фарте выиграл их в финале ЛЧ. У арсенала хороший сезон, свой стадион, выход в первый финал в сезоне, радость понятна.

Тут уместнее сказать, что челси чересчур сильно расстроился поражению кубкю лиги, потому что это единственный трофей за который они реально боролись.
Мы поняли, надо ментально сразу стать победителями, как клубы, которые стабильно берут разные трофеи.

- - -

Интересно, а как было у Терри?

Погуглил:
• Первый трофей «Челси» под руководством Моуринью — это Кубок Футбольной лиги;
• Сезон: 2004/05;
• Соперник: «Ливерпуль»;
• Результат: 3:2 (в дополненное время);
• Основное время закончилось со счетом 1:1, втором одного из голов и победного гола в дополнительное время стал капитан Джон Терри;

Почему этот трофей был так важен:
• Это был первый трофей Моуринью в Англии и первый трофей «Челси» с 2000 года.
• Он послужил психологическим толчком и «снял напряжение» для команды. Моуринью часто говорил, что после этой победы игроки ПОВЕРИЛИ в себя и расслабились.
• Сразу после этого «Челси» уверенно дошли до победы в Премьер-лиге (свое первое чемпионство за 50 лет) и выиграли Суперкубок Англии (Community Shield) в августе 2005 года.
Вы слишком бурно радуетесь 🤣🤣🤣
Это всего лишь Челси , всего лишь финал кубка лиги😏
почему арсенал вообше сушествует, отмените их - добавил терри
