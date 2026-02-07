Ван Дейк о Холанде: «Эрлинг – современный форвард, прирожденный бомбардир. Играть против него будет непросто»

Ван Дейк: Холанд – современный нападающий, прирожденный бомбардир.

Защитник «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк высказался об игровых качествах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда .

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в воскресенье в рамках 25-го тура АПЛ .

«Он потрясающий форвард, я играю против Эрлинга уже много лет. Он современный нападающий – сильный, быстрый, прирожденный бомбардир, [против него] будет непросто. Матч [на выезде] был очень тяжелым, игра могла бы быть совершенно другой, если бы мы отыгрались, но в конце концов наше поражение было заслуженным.

В воскресенье у нас будет еще одна возможность, игры [против «Манчестер Сити »] всегда были сложными, здесь царила прекрасная атмосфера, и мы ждем с нетерпением. Будет здорово встретиться снова», – сказал ван Дейк.