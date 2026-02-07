  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк о Холанде: «Эрлинг – современный форвард, прирожденный бомбардир. Играть против него будет непросто»
0

Ван Дейк о Холанде: «Эрлинг – современный форвард, прирожденный бомбардир. Играть против него будет непросто»

Ван Дейк: Холанд – современный нападающий, прирожденный бомбардир.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об игровых качествах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в воскресенье в рамках 25-го тура АПЛ.

«Он потрясающий форвард, я играю против Эрлинга уже много лет. Он современный нападающий – сильный, быстрый, прирожденный бомбардир, [против него] будет непросто. Матч [на выезде] был очень тяжелым, игра могла бы быть совершенно другой, если бы мы отыгрались, но в конце концов наше поражение было заслуженным.

В воскресенье у нас будет еще одна возможность, игры [против «Манчестер Сити»] всегда были сложными, здесь царила прекрасная атмосфера, и мы ждем с нетерпением. Будет здорово встретиться снова», – сказал ван Дейк.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28842 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoЭрлинг Холанд
logoВирджил ван Дейк
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» остается исключительной командой. У них топ-тренер и качественные игроки. Это всегда сложный соперник»
6 февраля, 14:58
Мерсон об «Арсенале»: «Вопрос чемпионства решится в эти выходные. Они не потеряют очки с «Сандерлендом», а «Ман Сити» приедет на «Энфилд» – все закончится в воскресенье!»
6 февраля, 08:25
Слот перед матчем с «Ман Сити»: «Ливерпуль» показал, что может соперничать с любой командой, несмотря на нестабильные результаты. На этот раз хотим показать себя с другой стороны»
5 февраля, 11:18
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
через 0 Live
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
13 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
17 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
29 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
42 минуты назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
47 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
7 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
19 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
39 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
40 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
59 минут назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
59 минут назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем