Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями
Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бекхэма, переделал посвященную отцу татуировку.
На верхней части руки у Бруклина был изображен большой якорь с надписью «папа». Однако теперь текст на татуировке перекрыт несколькими фигурами.
Под тату была надпись «люблю тебя, Баст» – Дэвид дал Бруклину прозвище Бастер, когда тот был ребенком. Теперь эта надпись выглядит намного менее заметной, чем раньше.
У сына экс-футболиста сборной Англии также была татуировка с годом рождения его отца – 1975. Теперь ее тоже не видно.
«Бруклин с детства мечтал о татуировках, как у его отца. Каждый раз, когда у Дэвида появлялась новая татуировка, Бруклин приходил в восторг и хотел скопировать ее.
Дэвид с нетерпением ждал первого визита Бруклина в тату-салон. [Это событие] чуть не сорвалось, потому что во время поездки в Париж с бывшей девушкой он [Бруклин] чуть не сделал тату сам», – рассказал друг семьи.
По его словам, Дэвид позвонил Бруклину и сказал, что хочет быть рядом с сыном, когда ему сделают первую татуировку. Бруклин согласился поехать вместе с отцом к голливудскому тату-мастеру Марку Махоуни, который делает татуировки звездам. Тогда сын совладельца «Интер Майами» решил сделать тату с портретом индейского вождя – похожее изображение есть на теле у его отца.
Напомним, в январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями.
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу – это было как пощечина»
Сын Бекхэма Бруклин: «Моя семья превыше всего ценит общественное признание. Их «любовь» определяется тем, как много вы публикуете в соцсетях. Бренд Бекхэмов стоит на первом месте»
Столько сакрального в это вкладывать
Семейка и правда немного странная, ну у богатеев свои заботы
Бруклин теперь богаче на несколько нулей.
Новости из мира инфантилов...
Не лень тратить время ещё переделывая тату из-за временного конфликта))
Вот он и перерисовывает, дорисовывает и т.д.
Помирится с Дэвидом, обратно пойдёт исправлять