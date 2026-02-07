  • Спортс
  Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями
Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями

Сын Дэвида Бекхэма переделал посвященную отцу татуировку.

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бекхэма, переделал посвященную отцу татуировку. 

На верхней части руки у Бруклина был изображен большой якорь с надписью «папа». Однако теперь текст на татуировке перекрыт несколькими фигурами. 

Под тату была надпись «люблю тебя, Баст» – Дэвид дал Бруклину прозвище Бастер, когда тот был ребенком. Теперь эта надпись выглядит намного менее заметной, чем раньше. 

У сына экс-футболиста сборной Англии также была татуировка с годом рождения его отца – 1975. Теперь ее тоже не видно. 

«Бруклин с детства мечтал о татуировках, как у его отца. Каждый раз, когда у Дэвида появлялась новая татуировка, Бруклин приходил в восторг и хотел скопировать ее.

Дэвид с нетерпением ждал первого визита Бруклина в тату-салон. [Это событие] чуть не сорвалось, потому что во время поездки в Париж с бывшей девушкой он [Бруклин] чуть не сделал тату сам», – рассказал друг семьи. 

По его словам, Дэвид позвонил Бруклину и сказал, что хочет быть рядом с сыном, когда ему сделают первую татуировку. Бруклин согласился поехать вместе с отцом к голливудскому тату-мастеру Марку Махоуни, который делает татуировки звездам. Тогда сын совладельца «Интер Майами» решил сделать тату с портретом индейского вождя – похожее изображение есть на теле у его отца. 

Напомним, в январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями. 

Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»

Сын Бекхэма Бруклин: «Отец отказывался видеть меня и жену, кроме как на вечеринке с сотней гостей и камерами на каждом углу. Он не пригласил Николу – это было как пощечина»

Сын Бекхэма Бруклин: «Моя семья превыше всего ценит общественное признание. Их «любовь» определяется тем, как много вы публикуете в соцсетях. Бренд Бекхэмов стоит на первом месте»

Теперь там красуются туфли на каблуках.
"Отцы и дети" том третий. Бруклин Тургенев
Уровень проблем, затронутый в данной новости, настолько высок, что не многие смогут его постичь. Увы, и я не исключение.
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Уровень проблем, затронутый в данной новости, настолько высок, что не многие смогут его постичь. Увы, и я не исключение.
Такой трепет от того, что сын сделает первую тату
Столько сакрального в это вкладывать
Семейка и правда немного странная, ну у богатеев свои заботы
а вот не бил бы татухи не пришлось исправлять, я люблю Олю, на тОлю 😁
Ответ BroSport
а вот не бил бы татухи не пришлось исправлять, я люблю Олю, на тОлю 😁
Если полюбишь Толю после Оли, то татуировки не самая главная проблема))
Ответ BroSport
а вот не бил бы татухи не пришлось исправлять, я люблю Олю, на тОлю 😁
К: Как зовут жену?
Р: Катя.
К: Давайте выколем Вам вот так - Катя.
Р: Нет, подождите, но татуировка это ж на всю жизнь. А вдруг я через пару лет с ней разведусь?
К: Ну ничего страшного! Всегда ж можно переделать на что-нибудь нейтральное! Не знаю, будите - Катяра!

КВН Прима
А папа перекрыл счет в банке 🤣
Ответ T622222
А папа перекрыл счет в банке 🤣
Да в нынешних реалиях, тут уже непонятно кто кому мог бы перекрыть счет в банке.
Бруклин теперь богаче на несколько нулей.
Ответ Полуэктов Пётр
Да в нынешних реалиях, тут уже непонятно кто кому мог бы перекрыть счет в банке. Бруклин теперь богаче на несколько нулей.
Так это деньги жены, сам он ноль без палочки, если разойдутся, там и стопудово контракт подписан, останется без штанов и придется либо бомжевать, так как он нифига ничего сам в своей жизни не добился или идти на поклон к папе с мамой и слезно умолять простить. Вырос с золотой ложечкой, но выставляет себя обиженкой. Родители это святое, какими бы они не были и с какими тараканами, но они простят, поймут и не бросят в отличие от жен или девушек.
Какой ужас, как дальше жить то)
Новости из мира инфантилов...
Старший у Дэвида совсем дурачок, видимо))
Не лень тратить время ещё переделывая тату из-за временного конфликта))
Ответ King_X
Старший у Дэвида совсем дурачок, видимо)) Не лень тратить время ещё переделывая тату из-за временного конфликта))
А чем ему еще заниматься? Он же не штурмует электрички по утрам чтобы успеть на работу в Москву. 😁
Вот он и перерисовывает, дорисовывает и т.д.
Ответ Amalfitano
А чем ему еще заниматься? Он же не штурмует электрички по утрам чтобы успеть на работу в Москву. 😁 Вот он и перерисовывает, дорисовывает и т.д.
Ну, кстати, да😂😂
Помирится с Дэвидом, обратно пойдёт исправлять
Вместо папа теперь Папазогло
Бруклин доказал, что он настоящий мужик. Покрасил ресницы с закрытым ртом.
Клоун позорный.
