Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями

Сын Дэвида Бекхэма переделал посвященную отцу татуировку.

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бекхэма, переделал посвященную отцу татуировку.

На верхней части руки у Бруклина был изображен большой якорь с надписью «папа». Однако теперь текст на татуировке перекрыт несколькими фигурами.

Под тату была надпись «люблю тебя, Баст» – Дэвид дал Бруклину прозвище Бастер, когда тот был ребенком. Теперь эта надпись выглядит намного менее заметной, чем раньше.

У сына экс-футболиста сборной Англии также была татуировка с годом рождения его отца – 1975. Теперь ее тоже не видно.

«Бруклин с детства мечтал о татуировках, как у его отца. Каждый раз, когда у Дэвида появлялась новая татуировка, Бруклин приходил в восторг и хотел скопировать ее.

Дэвид с нетерпением ждал первого визита Бруклина в тату-салон. [Это событие] чуть не сорвалось, потому что во время поездки в Париж с бывшей девушкой он [Бруклин] чуть не сделал тату сам», – рассказал друг семьи.

По его словам, Дэвид позвонил Бруклину и сказал, что хочет быть рядом с сыном, когда ему сделают первую татуировку. Бруклин согласился поехать вместе с отцом к голливудскому тату-мастеру Марку Махоуни, который делает татуировки звездам. Тогда сын совладельца «Интер Майами» решил сделать тату с портретом индейского вождя – похожее изображение есть на теле у его отца.

Напомним, в январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями.

