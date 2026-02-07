  • Спортс
  Директор «Юве» по маркетингу: «У нас 200 млн подписчиков в соцсетях, более 90% не из Италии. Я был бы самым счастливым в мире, если бы каждый дал по евро. Контент – драйвер привлечения фанатов»
40

Директор «Юве» по маркетингу: «У нас 200 млн подписчиков в соцсетях, более 90% не из Италии. Я был бы самым счастливым в мире, если бы каждый дал по евро. Контент – драйвер привлечения фанатов»

Директор «Ювентуса» по маркетингу: более 90% наших подписчиков не из Италии.

Директор «Ювентуса» по маркетингу Марко Кастелланета высказался о роли соцсетей в развитии клуба.

«У нас довольно обширная и разнообразная фанатская база по всему миру. Например, у нас почти 200 миллионов подписчиков в соцсетях. Более 90% из них – вне Италии. У нас молодая международная аудитория, 40% пользователей моложе 24 лет. На некоторых площадках – TikTok, инстаграм и Snapchat – этот показатель еще выше.

Не думаю, что в ближайшие пять лет у нас будет много возможностей для роста на внутреннем рынке, потому что мы уже являемся самым популярным клубом, ведущим итальянским брендом в социальных сетях, к тому же население страны не растет. Возможности для роста, которые есть у топ-клубов, и, несомненно, будут и у «Ювентуса», в ближайшие годы будут определяться международным рынком.

Мы склонны думать, что типичный фанат – тот, кого мы видим на стадионе каждое воскресенье. Но это лишь малая часть нашей фан-базы. Существует еще и огромная база обычных болельщиков, которые, вероятно, даже не следят за результатами клуба, но ищут взаимодействия. Благодаря нашей стратегии мы следим за тем, чтобы быть в контексте, потому что, я думаю, это стоит на первом месте, когда речь идет о контенте.

Один из самых интересных наших выводов заключается в том, что контент стал главным драйвером привлечения болельщиков. Раньше ты болел за «Ювентус», потому что твоя мать, твой отец, твоя семья, твой брат за него болеют. Для новых поколений все иначе, значение имеет контент. Сегодня нужно уметь создавать своего рода контент-машину, которая может выдавать контент каждый день, чтобы быть более актуальным, чем ваши конкуренты, и завоевать новых поклонников. 

Буду рад ошибиться, но я не думаю, что в ближайшие пять лет мы заработаем больше денег на продаже традиционных прав. Я вижу, что большинство традиционных источников дохода стабильны. Откуда же возьмутся деньги в ближайшие пять лет?

Мы учимся монетизировать контент. У нас 200 миллионов подписчиков, и я был бы самым счастливым человеком в мире, если бы мог получить от каждого из них по одному евро. Мы стараемся монетизировать видимость, которую мы можем предложить партнерам в социальных сетях. «Ювентус» набирает миллиарды просмотров, мнений, сотни миллионов взаимодействий каждый год. За последние годы нам удалось увеличить интернет-аудиторию на 44%, даже без суперзвезд и выдающихся результатов на поле», – сказал Кастелланета.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
чтоб потом потратить эти 200 млн на новых Копмейнерсов
Давно пора Ювентус на онлифансе зарегистрировать. И матчи показывать только платным подписчикам.
Ответ bevooch
Давно пора Ювентус на онлифансе зарегистрировать. И матчи показывать только платным подписчикам.
В разделах: Italian, Granny
Ответ Эрнест Ибрагимов_1116881329
В разделах: Italian, Granny
А ты разбираешься в разделах
Люди на стадионе самая верная часть фан базы клубов. В соц сетях же множество людей, которые когда-то подписались, а сейчас болеют за Мбаппе в Реале
Ответ <Inter>
Люди на стадионе самая верная часть фан базы клубов. В соц сетях же множество людей, которые когда-то подписались, а сейчас болеют за Мбаппе в Реале
И с людей на стадионе легче стрясти копеечку
Ответ #30MESSIAS>MESSI
И с людей на стадионе легче стрясти копеечку
Они и так ее платят.
Думаю, некоторые подписчики на 1 евро могут купить себе жену из соседнего племени, новенькое копьё и ещё и на пару лепёшек хватит. Поэтому лучше сосредоточиться на доходах со стадиона
Ответ ДядюнТоп
Думаю, некоторые подписчики на 1 евро могут купить себе жену из соседнего племени, новенькое копьё и ещё и на пару лепёшек хватит. Поэтому лучше сосредоточиться на доходах со стадиона
А смартфон с доступом в интернет и оплату связи они за сколько купили?
Ответ ДядюнТоп
Думаю, некоторые подписчики на 1 евро могут купить себе жену из соседнего племени, новенькое копьё и ещё и на пару лепёшек хватит. Поэтому лучше сосредоточиться на доходах со стадиона
Так они и сосредотачиваются)) Был на матче в 2018 году - билет на последний ряд центральной трибуны стоил более 100 евро. Ну ладно мы, туристы, пришли туда раз в жизни - но сколько должно быть денег у болельщика, чтобы ходить туда на каждую игру? А главное - такие цены автоматически ведут к тихому стадиону и полному отсутствию атмосферы..
По этому интервью создаётся ощущение, что директор хочет сказать следующее: "Все европейские футбольные клубы достигли потолка в нынешней системе и пытаются с миру по нитке выжать хоть какие-то деньги".

Ну серьёзно. Основной футбольный турнир - ЛЧ - приносит денег меньше, чем финансовая подушка для вылетающих из АПЛ в Чемпионшип. Экономический потенциал у европейского футбола большой, американцы готовы были его реализовать, но система устояла благодаря укоренившейся связи операторов с политиками и государствами. Было бы круто увидеть, как футбол превращается в реальный бизнес. А то сейчас это больше финансовая пирамида)
Ответ Владимир Владимир
По этому интервью создаётся ощущение, что директор хочет сказать следующее: "Все европейские футбольные клубы достигли потолка в нынешней системе и пытаются с миру по нитке выжать хоть какие-то деньги". Ну серьёзно. Основной футбольный турнир - ЛЧ - приносит денег меньше, чем финансовая подушка для вылетающих из АПЛ в Чемпионшип. Экономический потенциал у европейского футбола большой, американцы готовы были его реализовать, но система устояла благодаря укоренившейся связи операторов с политиками и государствами. Было бы круто увидеть, как футбол превращается в реальный бизнес. А то сейчас это больше финансовая пирамида)
В начале нулевых кто мешал макаронникам удержать свои позиции, как щас это делает АПЛ? Только сами виноваты
Ответ Bunyod Turgunov
В начале нулевых кто мешал макаронникам удержать свои позиции, как щас это делает АПЛ? Только сами виноваты
Ну нельзя же не учитывать экономические факторы крупнее индустрии спорта и развлечений.

Британская империя намного платежеспособнее Италии и Испании. Поэтому в их лиге капитал для супер команд есть у 7-8 клубов, а в Испании например у 3. В Германии 1-2. В Италии 1-2 тоже, во Франции 1, а в Португалии вообще 0.
Людей на Земле около 9 млрд
Я был бы самым счастливым человеком на свете, если бы каждый скинул мне по 10 центов
Люди, в целом, - малая часть фан базы
что лишний раз доказывает, что количество подписчиков далеко не равно количеству тех, кто готов дать тебе денег
Забыл в конце номер своего личного банковского счёта оставить
Вот это очень обидно: те, кто ходит каждое воскресенье на стадион уже не так значимы для клубов как остальные по всему миру… И это неизбежная реальность…
Был бы очень рад, куда переводить? Думаю процентов 70% согласны помочь любимому клубу. Мы сможем им купить Осимхена.
