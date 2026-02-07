Директор «Юве» по маркетингу: «У нас 200 млн подписчиков в соцсетях, более 90% не из Италии. Я был бы самым счастливым в мире, если бы каждый дал по евро. Контент – драйвер привлечения фанатов»

Директор «Ювентуса» по маркетингу: более 90% наших подписчиков не из Италии.

Директор «Ювентуса» по маркетингу Марко Кастелланета высказался о роли соцсетей в развитии клуба.

«У нас довольно обширная и разнообразная фанатская база по всему миру. Например, у нас почти 200 миллионов подписчиков в соцсетях. Более 90% из них – вне Италии. У нас молодая международная аудитория, 40% пользователей моложе 24 лет. На некоторых площадках – TikTok, инстаграм и Snapchat – этот показатель еще выше.

Не думаю, что в ближайшие пять лет у нас будет много возможностей для роста на внутреннем рынке, потому что мы уже являемся самым популярным клубом, ведущим итальянским брендом в социальных сетях, к тому же население страны не растет. Возможности для роста, которые есть у топ-клубов, и, несомненно, будут и у «Ювентуса », в ближайшие годы будут определяться международным рынком.

Мы склонны думать, что типичный фанат – тот, кого мы видим на стадионе каждое воскресенье. Но это лишь малая часть нашей фан-базы. Существует еще и огромная база обычных болельщиков, которые, вероятно, даже не следят за результатами клуба, но ищут взаимодействия. Благодаря нашей стратегии мы следим за тем, чтобы быть в контексте, потому что, я думаю, это стоит на первом месте, когда речь идет о контенте.

Один из самых интересных наших выводов заключается в том, что контент стал главным драйвером привлечения болельщиков. Раньше ты болел за «Ювентус», потому что твоя мать, твой отец, твоя семья, твой брат за него болеют. Для новых поколений все иначе, значение имеет контент. Сегодня нужно уметь создавать своего рода контент-машину, которая может выдавать контент каждый день, чтобы быть более актуальным, чем ваши конкуренты, и завоевать новых поклонников.

Буду рад ошибиться, но я не думаю, что в ближайшие пять лет мы заработаем больше денег на продаже традиционных прав. Я вижу, что большинство традиционных источников дохода стабильны. Откуда же возьмутся деньги в ближайшие пять лет?

Мы учимся монетизировать контент. У нас 200 миллионов подписчиков, и я был бы самым счастливым человеком в мире, если бы мог получить от каждого из них по одному евро. Мы стараемся монетизировать видимость, которую мы можем предложить партнерам в социальных сетях. «Ювентус» набирает миллиарды просмотров, мнений, сотни миллионов взаимодействий каждый год. За последние годы нам удалось увеличить интернет-аудиторию на 44%, даже без суперзвезд и выдающихся результатов на поле», – сказал Кастелланета.