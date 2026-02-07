  • Спортс
  • Погребняк о низкой результативности Соболева: «Может, «Зенит» просто не его команда. У меня была похожая ситуация в «Томи»: 9 игр – 0 голов. В итоге я стал одним из лучших бомбардиров»
25

Погребняк о низкой результативности Соболева: «Может, «Зенит» просто не его команда. У меня была похожая ситуация в «Томи»: 9 игр – 0 голов. В итоге я стал одним из лучших бомбардиров»

Погребняк о проблемах Соболева с результативностью: у меня была похожая ситуация.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о низкой результативности Александра Соболева.

– Какой совет дали бы Соболеву?

– Давайте будем откровенны: статистика Александра пока оставляет желать лучшего. Тем более в линии нападения «Зенита» всегда проходит ротация: нет основного форварда. Поэтому сейчас идут переговоры с дорогими футболистами.

Много слухов: чтобы Александр ушел в аренду и начал забивать, стабильно играть – тоже вариант. Может быть, «Зенит» просто не его команда. У меня была похожая ситуация в «Томи»: пришел, первые 9 игр – 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Доверие тренера играет большую роль. Насколько я вижу, Семак доверяет Соболеву, поэтому все в его ногах, в голове. Но игроком основного состава я его не вижу. Это очень конкурентная среда до конца чемпионата, – сказал Погребняк.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Быть может футбол просто не его вид спорта
Ответ pyritanza
Быть может футбол просто не его вид спорта
Аллергия вроде у него, на траву.
Ответ pyritanza
Быть может футбол просто не его вид спорта
надо в плавании попробовать
До сих пор не понимаю:как можно было обменять Ваню Сергеева на это полено?КАААК??????
Паша, по сравнению с бревно просто Ибрагимович,Погребняк в победном сезоне Зенита лучшим бомбардиром стал,а там были игроки,явно посильнее чем в РПЛ в защите играет.Сам Господь Бог говорит,Что Семак совершил грех,а он всех продает,но не дельфина.
У Соболева далеко не «первые 9 игр»
Чемп Китая мог бы норм подойти ему
"Может быть Зенит не его команда" - Естественно, его команда Шанхай Шеньхуа. Он командам из Поднебесной исправно забивает.
Керж 15 матчей не забивал, но Морозов упорно ставил его в состав. Про Дзюбу можно вспомнить. То ещё дерево было.
