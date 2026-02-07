Погребняк о проблемах Соболева с результативностью: у меня была похожая ситуация.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о низкой результативности Александра Соболева .

– Какой совет дали бы Соболеву?

– Давайте будем откровенны: статистика Александра пока оставляет желать лучшего. Тем более в линии нападения «Зенита » всегда проходит ротация: нет основного форварда. Поэтому сейчас идут переговоры с дорогими футболистами.

Много слухов: чтобы Александр ушел в аренду и начал забивать, стабильно играть – тоже вариант. Может быть, «Зенит» просто не его команда. У меня была похожая ситуация в «Томи »: пришел, первые 9 игр – 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Доверие тренера играет большую роль. Насколько я вижу, Семак доверяет Соболеву, поэтому все в его ногах, в голове. Но игроком основного состава я его не вижу. Это очень конкурентная среда до конца чемпионата, – сказал Погребняк.