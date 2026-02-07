  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глеб о российских клубах в еврокубках: «ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ, нет сомнений. Они показывают очень хороший футбол»
17

Глеб о российских клубах в еврокубках: «ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ, нет сомнений. Они показывают очень хороший футбол»

Александр Глеб: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ.

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб оценил перспективы российских клубов после возвращения в еврокубки. 

– Насколько важно, что российские игроки выступают в европейских клубах в период отстранения России от международных турниров?

– Конечно, футболистам нужна конкуренция. Да и вообще всем спортсменам важно выступать на мировой арене, проявлять себя, доказывать, бороться за трофеи.

– За что будут бороться клубы РПЛ после возвращения в еврокубки?

– Я слежу за РПЛ и могу сказать, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» показывают очень хороший футбол. У меня нет сомнений в том, что эти команды боролись бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Верим, все наладится, – сказал Глеб. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Глеб
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Соболев боролся бы с Мбаппе за звание лучшего бомбардира ЛЧ, нет сомнений.
Ответ Покерный Футбол
А Соболев боролся бы с Мбаппе за звание лучшего бомбардира ЛЧ, нет сомнений.
И с Вини за звание лучшего ныряльщика
Ответ Покерный Футбол
А Соболев боролся бы с Мбаппе за звание лучшего бомбардира ЛЧ, нет сомнений.
А чё нет то? Мечты сбываются!)))
Плей-офф в смысле "попали бы в 24-рку" ? Так это я и без Шуры Глеба скажу.
Понятное дело, что Глеб говорит шаблонные фразы, чтобы не сеять бурю, но давайте будем честными: каким образом можно измерить силы клубов изолированной РПЛ с участниками ЛЧ? Если уж быть объективными, то даже топы из топ-5 лиг, не поиграв несколько лет в ЛЧ, могут долго адаптироваться к скоростям турнира.

Касается всех клубов: то, как ты проведёшь турнир, зависит от того, как ты к нему подойдёшь и как будет протекать сезон.
Про Спартак промолчал..
Соболев был бы Барнаульский Марадоной на минималках))) до конца раскрыл бы свой потенциал это только половину его он себя в рпл)))))
Честно говоря, так достала вся эта история, а хочется просто, чтоб к нам приезжали лучшие клубы, проводились соревнования самого высокого уровня и топ-концерты, если говорить об обычных житейских радостях.
Ну а про возвращение к нормальной жизни, без нервяков и постоянных новостей про обстрелы - само собой
Ничего не понимаю. Глеб говорит про плей-офф ЛЧ. Семак как тренер команды с самым дорогим составом лиги говорит, что максимум - ЛЕ.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
12 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
16 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
28 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
41 минуту назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
46 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
6 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
18 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
38 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
39 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
58 минут назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
58 минут назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем