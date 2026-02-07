Глеб о российских клубах в еврокубках: «ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ, нет сомнений. Они показывают очень хороший футбол»
Александр Глеб: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ.
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб оценил перспективы российских клубов после возвращения в еврокубки.
– Насколько важно, что российские игроки выступают в европейских клубах в период отстранения России от международных турниров?
– Конечно, футболистам нужна конкуренция. Да и вообще всем спортсменам важно выступать на мировой арене, проявлять себя, доказывать, бороться за трофеи.
– За что будут бороться клубы РПЛ после возвращения в еврокубки?
– Я слежу за РПЛ и могу сказать, что ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» показывают очень хороший футбол. У меня нет сомнений в том, что эти команды боролись бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Верим, все наладится, – сказал Глеб.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
17 комментариев
Касается всех клубов: то, как ты проведёшь турнир, зависит от того, как ты к нему подойдёшь и как будет протекать сезон.
Ну а про возвращение к нормальной жизни, без нервяков и постоянных новостей про обстрелы - само собой