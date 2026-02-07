Глеб о российских клубах в еврокубках: «ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ, нет сомнений. Они показывают очень хороший футбол»

Александр Глеб: ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» боролись бы за выход в плей-офф ЛЧ.

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб оценил перспективы российских клубов после возвращения в еврокубки.

– Насколько важно, что российские игроки выступают в европейских клубах в период отстранения России от международных турниров?

– Конечно, футболистам нужна конкуренция. Да и вообще всем спортсменам важно выступать на мировой арене, проявлять себя, доказывать, бороться за трофеи.

– За что будут бороться клубы РПЛ после возвращения в еврокубки?

– Я слежу за РПЛ и могу сказать, что ЦСКА , «Зенит » и «Краснодар » показывают очень хороший футбол. У меня нет сомнений в том, что эти команды боролись бы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Верим, все наладится, – сказал Глеб.