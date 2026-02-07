Черданцев о словах Инфантино про возможный допуск России: «Он на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище. Начальники такого уровня просто так ничего не говорят»

  • Спортс
15

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Начальники такого уровня просто так ничего не говорят. Это вполне осознанный и согласованный медийный посыл.

Надо понимать, что Джанни Инфантино – один из немногих людей на Земле, которые на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище. Когда человек такого уровня что‑то говорит, это не может быть слова ради. За этим стоят определенные договоренности и, надеюсь, перспективное будущее для нашего футбола», – сказал Черданцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoСборная России по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Инфантино - фигурище.
Черданцев - позорище.
Ответ Shamarin
Инфантино - фигурище. Черданцев - позорище.
ипотетище
Начальники такого уровня просто так ничего не говорят😁

Путин и Трамп с ухмылкой переглянулись...
Инфантино кукла, которая говорит то что ему велят кукловоды
Ответ RUSSERG
Инфантино кукла, которая говорит то что ему велят кукловоды
Ну так об этом и говорит
Инфантино пыстаболище, а не фигурище. Просто как любой чиновник говорит много и разнонаправленно. А когда придёт время он просто скажет: "А я говорила ..." и приведёт свою цитату 2-х летней давности.
Чердак по инерции зализывает и не важно кому, главное "начальник такого уровня"
Чердак хоть понимает как выглядит процедура наложения ( и снятия ) санкций в футболе ?? Инфантино и те самые руководители государств мало что решают ... да и болтовня Инфантино связано исключительно с заботой об Израиле ... уж больно напрашивались санкции после Газы, и вопросы - почему их нет ... вот он для галочки и брякнул эти слова. Как тот петушок - я прокукарекал, а там хоть не рассветай .... Ничего снято не будет, но Инфантино скажет - ну я ведь протестовал, но федерации Англии, Прибалтики и прочих были против ... всё - моя совесть чиста
Да-да. На связи. Мерц и Калас с ним с утра до ночи...
"Да у Импантино фигурище, просто так ничего не говорит, только с разрешения боссов"
Все "начальники" такого уровня в основном говорят просто так.
А ещё он итальянец
