Черданцев о словах Инфантино про возможный допуск России: «Он на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище. Начальники такого уровня просто так ничего не говорят»

Черданцев: Инфантино – фигурище, он на прямой связи с руководителями всех стран.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев отреагировал на слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА ) заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«Начальники такого уровня просто так ничего не говорят. Это вполне осознанный и согласованный медийный посыл.

Надо понимать, что Джанни Инфантино – один из немногих людей на Земле, которые на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище. Когда человек такого уровня что‑то говорит, это не может быть слова ради. За этим стоят определенные договоренности и, надеюсь, перспективное будущее для нашего футбола», – сказал Черданцев.