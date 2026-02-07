Черданцев о словах Инфантино про возможный допуск России: «Он на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище. Начальники такого уровня просто так ничего не говорят»
Черданцев: Инфантино – фигурище, он на прямой связи с руководителями всех стран.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».
«Начальники такого уровня просто так ничего не говорят. Это вполне осознанный и согласованный медийный посыл.
Надо понимать, что Джанни Инфантино – один из немногих людей на Земле, которые на прямой связи с руководителями всех государств мира. Это фигурище. Когда человек такого уровня что‑то говорит, это не может быть слова ради. За этим стоят определенные договоренности и, надеюсь, перспективное будущее для нашего футбола», – сказал Черданцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Черданцев - позорище.
Путин и Трамп с ухмылкой переглянулись...