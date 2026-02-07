Аршавин назвал российскими топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот»

Андрей Аршавин перечислил российские топ-клубы.

Бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита » по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, какие клубы Мир РПЛ он считает топовыми.

– «Динамо» – топ-клуб?

– Сейчас? Нет.

– А кто топ-клубы России?

– ЦСКА , «Краснодар».

– А «Зенит»?

– Тоже.

– Но «Спартак» – принципиальный соперник для всех.

– Естественно, потому это большой клуб, просто сейчас состав не тот.

– По вашей логике, «Арсенал» тот же разве топ-клуб?

– В последнее время – да, в топ-4 входит, – сказал Аршавин.

