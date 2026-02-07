Аршавин назвал российскими топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот»
Андрей Аршавин перечислил российские топ-клубы.
Бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, какие клубы Мир РПЛ он считает топовыми.
– «Динамо» – топ-клуб?
– Сейчас? Нет.
– А кто топ-клубы России?
– ЦСКА, «Краснодар».
– А «Зенит»?
– Тоже.
– Но «Спартак» – принципиальный соперник для всех.
– Естественно, потому это большой клуб, просто сейчас состав не тот.
– По вашей логике, «Арсенал» тот же разве топ-клуб?
– В последнее время – да, в топ-4 входит, – сказал Аршавин.
Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
131 комментарий
Рубин тогда на их фоне более топовый клуб 100%.
Впрочем, ничего нового))