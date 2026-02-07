  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин назвал российскими топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот»
131

Аршавин назвал российскими топ-клубами ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит»: «Спартак» – большой клуб, но сейчас состав не тот»

Андрей Аршавин перечислил российские топ-клубы.

Бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, какие клубы Мир РПЛ он считает топовыми. 

– «Динамо» – топ-клуб?

– Сейчас? Нет.

– А кто топ-клубы России?

ЦСКА, «Краснодар».

– А «Зенит»?

– Тоже.

– Но «Спартак» – принципиальный соперник для всех.

– Естественно, потому это большой клуб, просто сейчас состав не тот.

– По вашей логике, «Арсенал» тот же разве топ-клуб?

– В последнее время – да, в топ-4 входит, – сказал Аршавин. 

Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Аршавин
logoАрсенал
131 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Логично определять топ клубы по сочетанию состава, финансовых ресурсов и результатов на дистанции. Зенит, Спартак, Краснодар, Локомотив, ЦСКА, Динамо - очевидная шестерка топов в России. Ну а то, что Спартак плохо конвертирует возможности в результаты, известно примерно всем, но быть топ клубом по российским меркам он от этого не перестает
Ответ s_kapa
Логично определять топ клубы по сочетанию состава, финансовых ресурсов и результатов на дистанции. Зенит, Спартак, Краснодар, Локомотив, ЦСКА, Динамо - очевидная шестерка топов в России. Ну а то, что Спартак плохо конвертирует возможности в результаты, известно примерно всем, но быть топ клубом по российским меркам он от этого не перестает
Не сказал бы, что у Динамо хорошие результаты на дистанции
Ответ s_kapa
Логично определять топ клубы по сочетанию состава, финансовых ресурсов и результатов на дистанции. Зенит, Спартак, Краснодар, Локомотив, ЦСКА, Динамо - очевидная шестерка топов в России. Ну а то, что Спартак плохо конвертирует возможности в результаты, известно примерно всем, но быть топ клубом по российским меркам он от этого не перестает
Комментарий скрыт
А Локо? Вполне себе топ клуб
Ответ [Kimblee]
А Локо? Вполне себе топ клуб
Они в последний раз в топ 3 были в сезоне 2020/21, ты о чем?
Ответ [Kimblee]
А Локо? Вполне себе топ клуб
Комментарий скрыт
В РПЛ 6 топ-команд. Это очевидно.
Ответ Valentin Kompaneytsev
В РПЛ 6 топ-команд. Это очевидно.
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
болельщикам Динамо)
Динамо, которое в последний раз были чемпионами больше пятидесяти лет назад, топ клуб? 😃
Рубин тогда на их фоне более топовый клуб 100%.
Состав не тот - правда, дороже состава и Краснодара и ЦСКА

Впрочем, ничего нового))
Тогда и ЦСКА сложно назвать топ клубом
Ответ Юрий Луговой
Тогда и ЦСКА сложно назвать топ клубом
У них более стабильные результаты и трофеи чаще завоёвывают
Ответ Юрий Луговой
Тогда и ЦСКА сложно назвать топ клубом
Комментарий скрыт
А МЮ - топ клуб? Судя по результатам за последние годы - точно нет. Судя по стоимости - конечно
Ответ Ничего Нового
А МЮ - топ клуб? Судя по результатам за последние годы - точно нет. Судя по стоимости - конечно
Да. Параллели прослеживаются.
Спартак чемпион 17 года, в ом же году взял Суперкубок, а после из трофеев имеет только Кубок 22 года. А у ЦСКА с 17 года: Кубок 23 и 25+ Суперкубок 25. Да и уж если сравнивать, то заканчивал Чемпионат ЦСКА выше Спартака практически каждый год в эти 10 лет
состав нормальный, можно даже сказать хороший. но играть командой тоже надо уметь, для этого и нужен тренер
Ответ juki_puki
состав нормальный, можно даже сказать хороший. но играть командой тоже надо уметь, для этого и нужен тренер
Вы забыли, что как говаривал их недавний владелец, что это не более 10% успеха?)))
Чем состав краснодара сильнее чем у Спартака? Просто Быки лучше играют
Ответ Владимир Акимов
Чем состав краснодара сильнее чем у Спартака? Просто Быки лучше играют
А играют лучше, те кто сильнее!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
11 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
15 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
27 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
40 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
45 минут назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
5 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
17 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
37 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
38 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
57 минут назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
57 минут назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем