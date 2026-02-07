  • Спортс
  Кривцов о «Краснодаре»: «Придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Хотим повторить успех»
Кривцов о «Краснодаре»: «Придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Хотим повторить успех»

Никита Кривцов: «Краснодар» хочет повторить прошлогодний успех.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об амбициях команды в преддверии второй части сезона. 

В пятницы «быки» победили «Зенит» со счетом 3:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«В матче с «Зенитом» наша готовность была точно лучше, чем в игре с ЦСКА. Всегда приятно побеждать, но это же товарищеский турнир – просто готовимся к сезону.

Мы придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Бороться за чемпионство всегда трудно, но в том году мы сами себе доказали, что это возможно – будем делать то же самое. Мы хотим повторить прошлогодний успех», – сказал Кривцов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Видели уже эту тактику, лупить по ногам и вопить в СМИ при проигрыше, как их нетакусь судили. Ну и обелять костоломов, в лице черникова и провокатора Кордобы
да мы и так прекрасно видим, чего вы придерживаетесь
У меня только один вопрос, мы хотим смотреть футбол, оценивать красоту комбинаций, технику игроков или радоваться подлым ударам по ногам, когда арбитр не видит?
Я могу сказать

Давления на арбитров и чрезмерной грубости на поле, только в обратном порядке, но переживать не стоит, все так выигрывать не могут, ведь не у всех есть покровители в лице главы лиги Алаева
...придерживаемся того же, что и в прошлом году...

Ясно, понятно: озверин + квадратные глаза + судейская слепота. Показательный пример - эпизод вчерашнего матча: Батчи цепляет сзади Педро, игрок Зенита падает, игрок Краснодара валится сверху на него, при этом обе свои руки сует в лицо бразильцу. В результате небольшой конфликт, ЖК обеим игрокам и штрафной в пользу Краснодара. Такое судейство вдохновляет.
Ответ Виталик Украинский
...придерживаемся того же, что и в прошлом году... Ясно, понятно: озверин + квадратные глаза + судейская слепота. Показательный пример - эпизод вчерашнего матча: Батчи цепляет сзади Педро, игрок Зенита падает, игрок Краснодара валится сверху на него, при этом обе свои руки сует в лицо бразильцу. В результате небольшой конфликт, ЖК обеим игрокам и штрафной в пользу Краснодара. Такое судейство вдохновляет.
Придерживаешься того же нытья?
Ответ Владимир Эльперин
Команда костоломов..
Нет. Это ЦСКА не могут играть с Краснодаром .Вот играли два топа Краснодар и Зенит. Никаких проблем. Чистый футбол.
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Нет. Это ЦСКА не могут играть с Краснодаром .Вот играли два топа Краснодар и Зенит. Никаких проблем. Чистый футбол.
ЦСКА тоже с Зенитом играют без проблем
Вас бы в лигу чемпионов протестировать с каким нибудь Буде Глимт.
0-5 для вес было бы еще хорошим результатом
Комментарий удален модератором
Ответ Пуля14
Комментарий удален модератором
Да хватит плакать уже. Бейте тоже в ответ, будьте уже мужиками, а не сопливыми девочками :)) надоело уже читать одно и то же. Злой Краснодар обижает слабый пол, тьфу, читать противно. Выходите и бейтесь как мужики. Поставьте уже этих провинциальных выскочек на место. А то только плакать можете, весь спорц своими соплями залили...
Ответ Пуля14
Комментарий удален модератором
б
Действительно, нытье в отношении Краснодара надоело. Пора действовать.
Ответ Светлана Агейкина
Действительно, нытье в отношении Краснодара надоело. Пора действовать.
Действуйте, а то ноете и ноете
Ответ расформировать московские кабинеты
Действуйте, а то ноете и ноете
Действуем, как раз, не ноем. На подъезде новый игрок. Купили спецом для вас ☺️ Умеет всё, жесты всякие и т.д. Может даже на голову наступить.
