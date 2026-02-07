Кривцов о «Краснодаре»: «Придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Хотим повторить успех»

Никита Кривцов: «Краснодар» хочет повторить прошлогодний успех.

Полузащитник «Краснодара » Никита Кривцов высказался об амбициях команды в преддверии второй части сезона.

В пятницы «быки» победили «Зенит » со счетом 3:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«В матче с «Зенитом» наша готовность была точно лучше, чем в игре с ЦСКА . Всегда приятно побеждать, но это же товарищеский турнир – просто готовимся к сезону.

Мы придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Бороться за чемпионство всегда трудно, но в том году мы сами себе доказали, что это возможно – будем делать то же самое. Мы хотим повторить прошлогодний успех», – сказал Кривцов.