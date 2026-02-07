Кривцов о «Краснодаре»: «Придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Хотим повторить успех»
Никита Кривцов: «Краснодар» хочет повторить прошлогодний успех.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об амбициях команды в преддверии второй части сезона.
В пятницы «быки» победили «Зенит» со счетом 3:0 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
«В матче с «Зенитом» наша готовность была точно лучше, чем в игре с ЦСКА. Всегда приятно побеждать, но это же товарищеский турнир – просто готовимся к сезону.
Мы придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно – не скажу, тогда все выигрывать будут. Бороться за чемпионство всегда трудно, но в том году мы сами себе доказали, что это возможно – будем делать то же самое. Мы хотим повторить прошлогодний успех», – сказал Кривцов.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Давления на арбитров и чрезмерной грубости на поле, только в обратном порядке, но переживать не стоит, все так выигрывать не могут, ведь не у всех есть покровители в лице главы лиги Алаева
Ясно, понятно: озверин + квадратные глаза + судейская слепота. Показательный пример - эпизод вчерашнего матча: Батчи цепляет сзади Педро, игрок Зенита падает, игрок Краснодара валится сверху на него, при этом обе свои руки сует в лицо бразильцу. В результате небольшой конфликт, ЖК обеим игрокам и штрафной в пользу Краснодара. Такое судейство вдохновляет.
0-5 для вес было бы еще хорошим результатом