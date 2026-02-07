Пабло Барриос выбыл на месяц. У хавбека «Атлетико» травма мышцы бедра

Пабло Барриос выбыл на месяц из-за травмы.

Полузащитник «Атлетико » Пабло Барриос пропустит несколько недель.

Мадридский клуб сообщил, что у 22-летнего футболиста выявлена травма мышцы правого бедра. Испанец получил повреждение во время игры с «Бетисом» в Кубке Испании (5:0).

По информации Marca, хавбек пропустит около месяца.

В текущем сезоне Ла Лиги Барриос провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.