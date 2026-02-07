Пабло Барриос выбыл на месяц. У хавбека «Атлетико» травма мышцы бедра
Пабло Барриос выбыл на месяц из-за травмы.
Полузащитник «Атлетико» Пабло Барриос пропустит несколько недель.
Мадридский клуб сообщил, что у 22-летнего футболиста выявлена травма мышцы правого бедра. Испанец получил повреждение во время игры с «Бетисом» в Кубке Испании (5:0).
По информации Marca, хавбек пропустит около месяца.
В текущем сезоне Ла Лиги Барриос провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
6 комментариев
Лучший полузащитник в Испании после Педри
После Педри всё таки Фермин
Тогда уж Френки
Хреново будет без него с барсой играть...
