Дьокереш – лучший игрок января в «Арсенале». У форварда 6 (4+2) очков в 8 матчах месяца
Виктор Дьокереш – лучший игрок «Арсенала» в январе.
Виктор Дьокереш признан лучшим игроком месяца в «Арсенале».
27-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Габриэла Жезуса, Габриэла Мартинелли и Мартина Субименди.
В январе швед провел 8 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
4 комментария
А нам тут редакторы спортса совсем другое разгоняют...
Просто надо перестать из него лепить Хаверца а просто использовать его сильные стороны
Нужно время Виктору
Адаптируется уже потихоньку.
