Дьокереш – лучший игрок января в «Арсенале». У форварда 6 (4+2) очков в 8 матчах месяца

Виктор Дьокереш – лучший игрок «Арсенала» в январе.

27-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 48% голосов. Он опередил Габриэла Жезуса , Габриэла Мартинелли и Мартина Субименди .

В январе швед провел 8 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .