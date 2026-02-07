Матч окончен
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1! Палмер сделал хет-трик за тайм с двумя голами с пенальти, Арокодаре тоже забил
«Челси» победил «Вулверхэмптон» в АПЛ.
«Вулверхэмптон» дома уступил «Челси» (1:3) в матче 25-го тура АПЛ.
Игра проходила на стадионе «Молинью».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 13-й минуте полузащитник «синих» Коул Палмер открыл счет в матче – с пенальти, заработанного форвардом Жоао Педро. На 35-й Коул снова забил с точки (фол снова был на Жоао Педро), а на 38-й англичанин отличился с игры и оформил хет-трик. На 54-й форвард хозяев Толу Арокодаре отыграл один мяч.
«Челси» набрал 43 очка и занимает 5-е место в таблице.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но их ещё можно продать +- за 50млн за двоих
Но отскочил Челси, и сможет сохранить топаря, которого потом пришлось бы за сотку покупать.
Из-за этой тупой привычки, которую уже не переделать - он по 3-4 перспективных атаки затормозит точно.