  • «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1! Палмер сделал хет-трик за тайм с двумя голами с пенальти, Арокодаре тоже забил
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1! Палмер сделал хет-трик за тайм с двумя голами с пенальти, Арокодаре тоже забил

«Челси» победил «Вулверхэмптон» в АПЛ.

«Вулверхэмптон» дома уступил «Челси» (1:3) в матче 25-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Молинью».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 13-й минуте полузащитник «синих» Коул Палмер открыл счет в матче – с пенальти, заработанного форвардом Жоао Педро. На 35-й Коул снова забил с точки (фол снова был на Жоао Педро), а на 38-й англичанин отличился с игры и оформил хет-трик. На 54-й форвард хозяев Толу Арокодаре отыграл один мяч.

«Челси» набрал 43 очка и занимает 5-е место в таблице.

Человек, который продал Палмера, держа его в с начал сезона в составе фэнтези - 🗿
Волки чисто дают Палмеру стату пофармить, мое почтение 🎩
существует ли более нелепый и неумелый футболист, чем Гарнача? у меня сомнения
Ответ *MVP*
существует ли более нелепый и неумелый футболист, чем Гарнача? у меня сомнения
А вот за него и гиттенса отдали суммарно сотку.
Но их ещё можно продать +- за 50млн за двоих
Ответ *MVP*
существует ли более нелепый и неумелый футболист, чем Гарнача? у меня сомнения
Гиттенс? Мудрик? Менеджеры Челси умеют найти такой шлак
Мареска считал, что Кайседо и Сантос не могут вместе в центре играть, тупeнь
Ответ Гол в девятину
Мареска считал, что Кайседо и Сантос не могут вместе в центре играть, тупeнь
Да, кажется я тебе об этом и писал, что Сантос уйдет, так как ему нет смысла сидеть.
Но отскочил Челси, и сможет сохранить топаря, которого потом пришлось бы за сотку покупать.
Коул уже фирменные финты начал делать снова. Уверенность и чувство мяча возвращаются
Ну зато от Вилланов уже 4 очка. В принципе уже на расстоянии броска. Неплохо так сократили 8 очков отставания от них за четыре тура
Ответ Mediff
Ну зато от Вилланов уже 4 очка. В принципе уже на расстоянии броска. Неплохо так сократили 8 очков отставания от них за четыре тура
Я уже писал в общем чате, что надо их в любимую стихию, на 6 место и в ЛЕ. А остальным разыграть 4 путёвки, арсенал догнать уже вряд-ли
Ответ Evgen_Hazard
Я уже писал в общем чате, что надо их в любимую стихию, на 6 место и в ЛЕ. А остальным разыграть 4 путёвки, арсенал догнать уже вряд-ли
Да они и так через ЛЕ пройдет в ЛЧ, это же Эмери. Пусть спускаются, чтобы не портить настроение еще одной команде
Нету был бы элитным футболистом, если бы не делал 25 замахов перед тем, как принять решение.
Из-за этой тупой привычки, которую уже не переделать - он по 3-4 перспективных атаки затормозит точно.
Ответ Proper Chels
Нету был бы элитным футболистом, если бы не делал 25 замахов перед тем, как принять решение. Из-за этой тупой привычки, которую уже не переделать - он по 3-4 перспективных атаки затормозит точно.
еще было бы здорово если б голову при дриблинге поднимал и видел, что вообще на поле происходит
Ответ Proper Chels
Нету был бы элитным футболистом, если бы не делал 25 замахов перед тем, как принять решение. Из-за этой тупой привычки, которую уже не переделать - он по 3-4 перспективных атаки затормозит точно.
У Нету есть свой потолок, и он виден и осязаем. Кардинально лучше он чисто физически играть не сможет
Оживаем потихоньку. Как и манки. Надеюсь, что будем продолжать играть в том же ключе. Главное не пропускать и начать зарабатывать сухари для Санчеса.
Радует, что Чёрный Поттер в-первую очередь ментально вернул игрокам Челси желание играть в футбол, а то ватокат Марески прям в депрессию многих вогнал, особенно Палмера и Педро.
Жопедра подставился просто роскошно.
