«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1! Палмер сделал хет-трик за тайм с двумя голами с пенальти, Арокодаре тоже забил

«Челси» победил «Вулверхэмптон» в АПЛ.

«Вулверхэмптон » дома уступил «Челси » (1:3) в матче 25-го тура АПЛ.

Игра проходила на стадионе «Молинью».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 13-й минуте полузащитник «синих» Коул Палмер открыл счет в матче – с пенальти, заработанного форвардом Жоао Педро . На 35-й Коул снова забил с точки (фол снова был на Жоао Педро), а на 38-й англичанин отличился с игры и оформил хет-трик. На 54-й форвард хозяев Толу Арокодаре отыграл один мяч.

«Челси» набрал 43 очка и занимает 5-е место в таблице.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ