Келлехер о стандартах: «Вратарям не помешала бы помощь судей, возможно. Из-за блокировки, возможно, чувствуешь фол, но не в АПЛ. Это создает трудности»
Голкипер «Брентфорда» Куивин Келлехер поделился мыслями о сложностей для вратарей при стандартах в АПЛ.
«Команды значительно улучшили свою игру при стандартных положениях, поэтому над этим нужно еще поработать. На тренировках пытаемся воссоздать часть того хаоса, с которым сталкиваемся.
Команды стали умнее, ставят блоки, контактируют, что усложняет задачу вратарю. При многих стандартных положениях даже нет шанса поймать мяч – просто пытаешься его отбить.
Стандартные положения значительно эволюционировали, а ключевой частью этого является блокирование вратаря. Голкиперам нужно играть активнее. Возможно, немного помощи от судьи не помешало бы. В АПЛ больше физической борьбы, чем в других соревнованиях.
Тебя блокируют, когда пытаешься выйти из ворот, возможно, чувствуешь, что это фол, но не в АПЛ. Это создает дополнительные трудности», – сказал Куивин Келлехер.
Эти правила были для того чтобы защитить вратаря, ведь когда он тянется за мячом руками он не может защитить себя, и когда на скорости в твои рёбра влетает 100кг-вый Габриел это может нанести травму , особенно если ты в воздухе.
Поэтому вратарям разрешается поднимать колено, чтоб себя защитить .
Люди буквально встают стеной перед вратарём, блокируют ему любое движение вперёд, он физически не может до мяча добраться.
И почему-то это не свистят. Кажется, раньше в этом вопросе правила были жёстче: чуть тронули вратаря и все.
В общем, в этом аспекте правила точно надо менять.
Иначе непонятно, а почему, например, при штрафных люди также не могут стенкой встать перед кипером и не дать ему прыгнуть в нужный угол? Это уже не по правилам? А на угловых это другое да?