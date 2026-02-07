  • Спортс
  • Келлехер о стандартах: «Вратарям не помешала бы помощь судей, возможно. Из-за блокировки, возможно, чувствуешь фол, но не в АПЛ. Это создает трудности»
54

Келлехер о стандартах: «Вратарям не помешала бы помощь судей, возможно. Из-за блокировки, возможно, чувствуешь фол, но не в АПЛ. Это создает трудности»

Куивин Келлехер высказался о трудностях для вратарей при стандартах в АПЛ.

Голкипер «Брентфорда» Куивин Келлехер поделился мыслями о сложностей для вратарей при стандартах в АПЛ.

«Команды значительно улучшили свою игру при стандартных положениях, поэтому над этим нужно еще поработать. На тренировках пытаемся воссоздать часть того хаоса, с которым сталкиваемся.

Команды стали умнее, ставят блоки, контактируют, что усложняет задачу вратарю. При многих стандартных положениях даже нет шанса поймать мяч – просто пытаешься его отбить.

Стандартные положения значительно эволюционировали, а ключевой частью этого является блокирование вратаря. Голкиперам нужно играть активнее. Возможно, немного помощи от судьи не помешало бы. В АПЛ больше физической борьбы, чем в других соревнованиях.

Тебя блокируют, когда пытаешься выйти из ворот, возможно, чувствуешь, что это фол, но не в АПЛ. Это создает дополнительные трудности», – сказал Куивин Келлехер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Independent
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал отлично пользуеться этой недоработкой. Вратарь при их угловых как корова на убое. Правило что бы вратаря не трогали во вратарской давно не работает, а зря
Арсенал отлично пользуеться этой недоработкой. Вратарь при их угловых как корова на убое. Правило что бы вратаря не трогали во вратарской давно не работает, а зря
Комментарий скрыт
Арсенал отлично пользуеться этой недоработкой. Вратарь при их угловых как корова на убое. Правило что бы вратаря не трогали во вратарской давно не работает, а зря
Комментарий скрыт
Почему перестали свистеть нападение на вратаря , раньше это всё свистели а теперь непонятно что творится .
Почему перестали свистеть нападение на вратаря , раньше это всё свистели а теперь непонятно что творится .
Потому что на вратаря никто не нападает, ему блокируют путь к мячу, а это прямо не запрещено правилами.
Потому что на вратаря никто не нападает, ему блокируют путь к мячу, а это прямо не запрещено правилами.
Как раз запрещено, если мяч находится не на игровом расстоянии от блокирующего. Пока мяч летит в воздухе с угла поля, он точно не на игровом расстоянии. При блокировке вратаря в этот момент судья должен свистнуть и назначить штрафной удар за «блокировку соперника». Почему судьи в АПЛ не следят за соблюдением этого футбольного правила - загадка.
Ты пересмотри голы Арсенала в этом сезоне, там нету пассивной блокировки как таковой чтоб говорить что не должны свистеть, там осознанно влетают в корпус вратаря и активно ему мешают при выходе что по правилам запрещено!
Эти правила были для того чтобы защитить вратаря, ведь когда он тянется за мячом руками он не может защитить себя, и когда на скорости в твои рёбра влетает 100кг-вый Габриел это может нанести травму , особенно если ты в воздухе.
Поэтому вратарям разрешается поднимать колено, чтоб себя защитить .
Ты пересмотри голы Арсенала в этом сезоне, там нету пассивной блокировки как таковой чтоб говорить что не должны свистеть, там осознанно влетают в корпус вратаря и активно ему мешают при выходе что по правилам запрещено! Эти правила были для того чтобы защитить вратаря, ведь когда он тянется за мячом руками он не может защитить себя, и когда на скорости в твои рёбра влетает 100кг-вый Габриел это может нанести травму , особенно если ты в воздухе. Поэтому вратарям разрешается поднимать колено, чтоб себя защитить .
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А вратарскую площадку для чего тогда рисуют?
Не знаю,нас ещё в детях учили:пошёл на перехват-убивай с коленом!А сейчас вратари на мяч выходят,как на подиум,всё мягко,пластично.
Не знаю,нас ещё в детях учили:пошёл на перехват-убивай с коленом!А сейчас вратари на мяч выходят,как на подиум,всё мягко,пластично.
Нуда Нуда. А то, что прямо на ленточке тебя три лба под 1.90 блокируют, и ты разбежаться не можешь. А если с колена, то красная карточка. Посмотрите игры Арсенала, их действия при угловых
Не знаю,нас ещё в детях учили:пошёл на перехват-убивай с коленом!А сейчас вратари на мяч выходят,как на подиум,всё мягко,пластично.
Плохо учили, сейчас за колено удаляют.
Арсенал в этом сезоне многие голы так и забил, специально закручиваю во вратарскую поближе к вратарю, чтобы у него не было пространства и не мог бы даже пошевелиться
Арсенал ввел плохую моду, но судьи свистят всем по-разному. А так полностью согласен с Келехером - когда у тебя во вратарской консервы, как в загородной электричке - ни какое колено не поможет
Меня еще напрягают ауты вот эти дальние. Есть же определенное время на вбрасывание в правилах? А сейчас как только реф видит что игрок вытирает мяч, разбегается для длинного аута то даёт сколько угодно времени (типа как на угловом). Так часто делает как раз Брентфорд, Арсенал когда забить не может и еще несколько команд в АПЛ. Я путаю или это реально дичь так долго разыгрывать ауты?
Меня еще напрягают ауты вот эти дальние. Есть же определенное время на вбрасывание в правилах? А сейчас как только реф видит что игрок вытирает мяч, разбегается для длинного аута то даёт сколько угодно времени (типа как на угловом). Так часто делает как раз Брентфорд, Арсенал когда забить не может и еще несколько команд в АПЛ. Я путаю или это реально дичь так долго разыгрывать ауты?
Согласен, кстати. По 2 минуты ауты достали вбрасывать. Нужно делать такое же ограничение, как и у голкиперов на ввод мяча.
Вообще о данной проблеме по-моему уже все говорят.
Люди буквально встают стеной перед вратарём, блокируют ему любое движение вперёд, он физически не может до мяча добраться.
И почему-то это не свистят. Кажется, раньше в этом вопросе правила были жёстче: чуть тронули вратаря и все.

В общем, в этом аспекте правила точно надо менять.
Иначе непонятно, а почему, например, при штрафных люди также не могут стенкой встать перед кипером и не дать ему прыгнуть в нужный угол? Это уже не по правилам? А на угловых это другое да?
Вообще о данной проблеме по-моему уже все говорят. Люди буквально встают стеной перед вратарём, блокируют ему любое движение вперёд, он физически не может до мяча добраться. И почему-то это не свистят. Кажется, раньше в этом вопросе правила были жёстче: чуть тронули вратаря и все. В общем, в этом аспекте правила точно надо менять. Иначе непонятно, а почему, например, при штрафных люди также не могут стенкой встать перед кипером и не дать ему прыгнуть в нужный угол? Это уже не по правилам? А на угловых это другое да?
Ну может потому что тогда пассивный оффсайд будет при штрафном?) Тебе бы самому с базовыми правилами сначала ознакомиться, а после уже что-то предлагать
Вообще о данной проблеме по-моему уже все говорят. Люди буквально встают стеной перед вратарём, блокируют ему любое движение вперёд, он физически не может до мяча добраться. И почему-то это не свистят. Кажется, раньше в этом вопросе правила были жёстче: чуть тронули вратаря и все. В общем, в этом аспекте правила точно надо менять. Иначе непонятно, а почему, например, при штрафных люди также не могут стенкой встать перед кипером и не дать ему прыгнуть в нужный угол? Это уже не по правилам? А на угловых это другое да?
Ну при штрафных если встать стенкой перед кипером во вратарской то офсайд будет -).
Надо ворота уменьшить в два раза, это очевидно.
Ну так качайся в тренажерке, выходи и корпусом с коленом, распихивай всех. Мне так говорили. Еще мне нравилось в прыжке кулаком мяч выносить.
Ну так качайся в тренажерке, выходи и корпусом с коленом, распихивай всех. Мне так говорили. Еще мне нравилось в прыжке кулаком мяч выносить.
Суть в том что игроки условного Арсенала порой стоят даже в створе ворот, за ленточкой, тем самым буквально беря вратаря в эдакий «сэндвич». Об этом и говорит Келлехер
Суть в том что игроки условного Арсенала порой стоят даже в створе ворот, за ленточкой, тем самым буквально беря вратаря в эдакий «сэндвич». Об этом и говорит Келлехер
Ну тогда так, берем трех лосей из команды, одного на ближнюю штангу чтоб сухой лист не зашел. А двоих ставим перед вратарем, они ему и будут корпусами пространство расчищать.
