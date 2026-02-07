Келлехер о стандартах: «Вратарям не помешала бы помощь судей, возможно. Из-за блокировки, возможно, чувствуешь фол, но не в АПЛ. Это создает трудности»

Куивин Келлехер высказался о трудностях для вратарей при стандартах в АПЛ.

Голкипер «Брентфорда » Куивин Келлехер поделился мыслями о сложностей для вратарей при стандартах в АПЛ.

«Команды значительно улучшили свою игру при стандартных положениях, поэтому над этим нужно еще поработать. На тренировках пытаемся воссоздать часть того хаоса, с которым сталкиваемся.

Команды стали умнее, ставят блоки, контактируют, что усложняет задачу вратарю. При многих стандартных положениях даже нет шанса поймать мяч – просто пытаешься его отбить.

Стандартные положения значительно эволюционировали, а ключевой частью этого является блокирование вратаря. Голкиперам нужно играть активнее. Возможно, немного помощи от судьи не помешало бы. В АПЛ больше физической борьбы, чем в других соревнованиях.

Тебя блокируют, когда пытаешься выйти из ворот, возможно, чувствуешь, что это фол, но не в АПЛ. Это создает дополнительные трудности», – сказал Куивин Келлехер.