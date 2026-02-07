  • Спортс
  • Роман Шишкин: «Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006-12 годах, и какие – сейчас. Крайние защитники – провал. Нынешнее поколение по игровым качествам сильно отстает»
32

Роман Шишкин: «Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006-12 годах, и какие – сейчас. Крайние защитники – провал. Нынешнее поколение по игровым качествам сильно отстает»

Роман Шишкин: нынешнее поколение сильно отстает по игровым качествам.

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мыслями касательно нового поколения среди своего амплуа.

– Роман, основную часть карьеры вы играли в обороне. И все отмечают, что сегодня защитников уровня игроков вашего поколения среди российских футболистов просто нет. Почему?

– Хороший вопрос. Сам бы его многим задал.

Мне кажется, здесь не только защитники, но и все поколение поменялось. Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006-12 годах, и какие – сейчас. Небо и земля!

А по крайним защитникам – полный провал. Даже в «Спартаке» на правом крае – Денисов, у которого другое амплуа. Не сравнить с Анюковым, Ещенко, Комбаровыми.

Не думаю, что что-то поменялось в тренировочном процессе академий и никто не занимается крайними защитниками. Скорее всего дело в том, что нынешнее поколение стало другим.

Они более профессиональны в отношение режима, восстановительных процедур, но по игровым качествам очень сильно отстают, – сказал Роман Шишкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как раз ощущение что сейчас такие как Шишкин, которые не проходили тогда даже в состав сборной - сейчас играют в основе .
Ответ Abu Ibrahim
Как раз ощущение что сейчас такие как Шишкин, которые не проходили тогда даже в состав сборной - сейчас играют в основе .
Шишкин в 2006-2007 годах дал бы фору любому крайку РПЛ сейчас

Поразительно играл
Шишкин сам был никакущим защитником,вообще мутный какой то тип,тихоня,что был на поле,что его не было.
Ответ Spartakus1984
Шишкин сам был никакущим защитником,вообще мутный какой то тип,тихоня,что был на поле,что его не было.
ну знаешь, свои 400 игр он в профессиональном футболе отыграл, и в ФНЛ побывал (под закат карьеры) корона не слетела, на фоне всяких Ташаевых он и правда мэтр
Все думают что их поколение было лучше и Карпин и Аршавин и Бубнов и Ловчев и тд так скажут, через 10 лет и нынешние так будут говорить
Ответ tankist231
Все думают что их поколение было лучше и Карпин и Аршавин и Бубнов и Ловчев и тд так скажут, через 10 лет и нынешние так будут говорить
да нифига
я помню те годы, и сборная и клубы нормального уровня были, бодались с топами. даже 0-3 с Англией на Уэмбли не были безнадёжными. последний матч сборной (с Чили вроде) наглядно показывает разницу. сборная 2006-2012 чилийцев бы разобрала пешком (хотя и обсёров с соперниками классом ниже хватало, но здесь всё-таки разница в уровнях слишком большая)
Золотое поколение было, было кого в сборную выбирать, причем реальная конкуренция. А уж оборона Игнашевич+ Березуцкие+ Анюков это вообще топ была ,хотя тогда все были недовольны)
Ответ mit-byer
Золотое поколение было, было кого в сборную выбирать, причем реальная конкуренция. А уж оборона Игнашевич+ Березуцкие+ Анюков это вообще топ была ,хотя тогда все были недовольны)
Игнашевич и Березуцкий показывали уровень, потому что, что ЦСКА , что сборная играла всегда вторым номером и играли от обороны, так что там всегда ещё и вся полузащита им помогала.
так что не надо их считать топ защитниками.
Ответ mit-byer
Золотое поколение было, было кого в сборную выбирать, причем реальная конкуренция. А уж оборона Игнашевич+ Березуцкие+ Анюков это вообще топ была ,хотя тогда все были недовольны)
У нас недовольны всегда, у нас бы даже Месси хаяли, национальная наша черта хаять сборную по футболу
А чему удивляться? Чем больше различные гаджеты внедряются в жизнь, тем инфантильнее становятся наши дети. Редко кто из родителей готов ограничить ребёнка в пользовании смартфоном, планшетом или игровой приставкой. Всё это уводит детей от реальности, калечит психику. А социальные сети и ИИ убивают нормальную социализацию, желание учится и прогрессировать.
Ответ Konstantin Zorin
А чему удивляться? Чем больше различные гаджеты внедряются в жизнь, тем инфантильнее становятся наши дети. Редко кто из родителей готов ограничить ребёнка в пользовании смартфоном, планшетом или игровой приставкой. Всё это уводит детей от реальности, калечит психику. А социальные сети и ИИ убивают нормальную социализацию, желание учится и прогрессировать.
Что то Франции эти гэджеты не мешают.
Ответ Budabuda
Что то Франции эти гэджеты не мешают.
Мешают. Много ты видишь белых французов в футболе? Сплошные африканцы. Им не до гаджетов, они пытаются выжить.
Он, конечно, имеет право высказать свое мнение. Футбольный человек все же) но, справедливости ради, Шишкин сам был бестолковый игрок. Обычный середняк - иногда что-то показывал, иногда штрафные неплохо исполнял, но в основном ничего выдающегося. На тот период конкуренты в сборной - Анюков и Смольников на голову сильнее были, Анюков так вообще на две. Поэтому смешно от него слышать что-то про уровень. У нас сейчас Рассказов посильнее того Шишкина будет
Всегда раньше Волга шире была
Зато нынешние по зарплатам впереди. А завтрашние ещё дальше уйдут. Лимит животворящий…))
Шишкин с помпой ушел в Локо (вслед за Торбинским) и очень хорошо там играл!
