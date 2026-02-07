Роман Шишкин: «Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006-12 годах, и какие – сейчас. Крайние защитники – провал. Нынешнее поколение по игровым качествам сильно отстает»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мыслями касательно нового поколения среди своего амплуа.
– Роман, основную часть карьеры вы играли в обороне. И все отмечают, что сегодня защитников уровня игроков вашего поколения среди российских футболистов просто нет. Почему?
– Хороший вопрос. Сам бы его многим задал.
Мне кажется, здесь не только защитники, но и все поколение поменялось. Смотришь, какие игроки были в сборной в 2006-12 годах, и какие – сейчас. Небо и земля!
А по крайним защитникам – полный провал. Даже в «Спартаке» на правом крае – Денисов, у которого другое амплуа. Не сравнить с Анюковым, Ещенко, Комбаровыми.
Не думаю, что что-то поменялось в тренировочном процессе академий и никто не занимается крайними защитниками. Скорее всего дело в том, что нынешнее поколение стало другим.
Они более профессиональны в отношение режима, восстановительных процедур, но по игровым качествам очень сильно отстают, – сказал Роман Шишкин.
Поразительно играл
я помню те годы, и сборная и клубы нормального уровня были, бодались с топами. даже 0-3 с Англией на Уэмбли не были безнадёжными. последний матч сборной (с Чили вроде) наглядно показывает разницу. сборная 2006-2012 чилийцев бы разобрала пешком (хотя и обсёров с соперниками классом ниже хватало, но здесь всё-таки разница в уровнях слишком большая)
так что не надо их считать топ защитниками.