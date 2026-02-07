  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболисты «Райо» пожаловались на инфраструктуру клуба: плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды, устаревшие помещения
22

Футболисты «Райо» пожаловались на инфраструктуру клуба: плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды, устаревшие помещения

Футболисты «Райо Вальекано» пожаловались на инфраструктуру в клубе.

Игроки и тренерский штаб «Райо Вальекано» опубликовали заявление через AFE (Ассоциацию испанских футболистов), в котором выразили недовольство состоянием стадиона «Кампо де Вальекас» и тренировочного комплекса клуба.

«В течение предсезонной подготовки команда почти три месяца не могла тренироваться в нашем спортивном комплексе из-за плохого состояния полей, что вынуждало нас покидать тренировочную базу и тренироваться на поле, отвечающем необходимым условиям для профессионального выполнения нашей работы», – говорится в сообщении.

«В течение месяца состояние поля на стадионе «Кампо де Вальекас» было явно неудовлетворительным, ситуация ухудшалась с каждой неделей, что отразилось как на предыдущих матчах, так и на сегодняшней ситуации, сложившейся всего за несколько часов до начала очередного матча», – добавляется в заявлении игроков.

«К этому добавляются недостатки в удобствах, которыми мы пользуемся ежедневно – такие, как отсутствие горячей воды в душевых в некоторые дни, не всегда надлежащая уборка и устаревшие помещения, не соответствующие стандартам клубам Ла Лиги. Хотим подчеркнуть, что все эти вопросы неоднократно доводились до сведения президента клуба.

Считаем, что пришло время публично заявить, что эта ситуация должна измениться. Наличие достойных условий труда и забота о болельщиках – это не чрезвычайное требование, а основная обязанность клуба, выступающего в Ла Лиге», – сообщается в общении футболистов.

На данный момент «Райо Вальекано» идет 18-м в таблице Ла Лиги, набрав 22 очка в 22 матчах.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28838 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
Кампо де Вальекас
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
При Онопко там такого не было)
Там их президент что-то недавно кого-то критиковал:)))
Ответ ЗлойМайор
Там их президент что-то недавно кого-то критиковал:)))
В еврокубках. Вроде поляки были. Сказали что это позор, а презик возбудился настолько что даже Месси приплёл, типа он не жаловался, а какие то поляки тут возбухают.
По Кампо де Вальекас давно уже ремонт и реконструкция плачут. Ужасный стадион.
Классный у них стадион, в PES 13 любил бить по их бетонной стене
то есть поляки всё таки правы были?

я про это, если кто забыл
https://www.sports.ru/football/1116970302-prezident-rajo-o-video-lexa-vysmeivayushhem-razdevalku-stadiona-ronald.html
Роналду приезжал и не жаловался)
Хотя это было почти 10 лет назад)
Вроде так ответил президент)
Странно, а когда Лех про их убогий стадион написал, они страшно возмутились)
Ответ Фанат Дзюбы
Странно, а когда Лех про их убогий стадион написал, они страшно возмутились)
Это презик их возбудился. Игроки и тренеры Райо всё и так знают.
Доброе утро, там газон аля деревня Выкрутасово уже какой сезон, они только сейчас закричали, у меня армянский газон на подстанции лучше выглядит, чем футбольное поле у профессионального клуба.
Это их стадион критиковали поляки?
Так это ж прелести коммунизма и развитого социализма. Они что, не уважают ценности клуба??
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
10 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
14 минут назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
26 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
39 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
44 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
сегодня, 18:01
Тест для эстетов: угадайте клуб по букетам цветов и неожиданным подаркам
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
4 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
16 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
36 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
37 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
56 минут назад
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
56 минут назад
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем