Футболисты «Райо» пожаловались на инфраструктуру клуба: плохое состояние поля на домашнем стадионе, отсутствие горячей воды, устаревшие помещения

Футболисты «Райо Вальекано» пожаловались на инфраструктуру в клубе.

Игроки и тренерский штаб «Райо Вальекано » опубликовали заявление через AFE (Ассоциацию испанских футболистов), в котором выразили недовольство состоянием стадиона «Кампо де Вальекас» и тренировочного комплекса клуба.

«В течение предсезонной подготовки команда почти три месяца не могла тренироваться в нашем спортивном комплексе из-за плохого состояния полей, что вынуждало нас покидать тренировочную базу и тренироваться на поле, отвечающем необходимым условиям для профессионального выполнения нашей работы», – говорится в сообщении.

«В течение месяца состояние поля на стадионе «Кампо де Вальекас» было явно неудовлетворительным, ситуация ухудшалась с каждой неделей, что отразилось как на предыдущих матчах, так и на сегодняшней ситуации, сложившейся всего за несколько часов до начала очередного матча», – добавляется в заявлении игроков.

«К этому добавляются недостатки в удобствах, которыми мы пользуемся ежедневно – такие, как отсутствие горячей воды в душевых в некоторые дни, не всегда надлежащая уборка и устаревшие помещения, не соответствующие стандартам клубам Ла Лиги. Хотим подчеркнуть, что все эти вопросы неоднократно доводились до сведения президента клуба.

Считаем, что пришло время публично заявить, что эта ситуация должна измениться. Наличие достойных условий труда и забота о болельщиках – это не чрезвычайное требование, а основная обязанность клуба, выступающего в Ла Лиге », – сообщается в общении футболистов.

На данный момент «Райо Вальекано» идет 18-м в таблице Ла Лиги, набрав 22 очка в 22 матчах.