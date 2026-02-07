Матч окончен
«Барселона» вынесла «Мальорку» – 3:0! Левандовски, Ямаль, Берналь забили, у Ольмо 2 ассиста
«Барселона» разгромила «Мальорку» в Ла Лиге.
«Барселона» дома крупно обыграла «Мальорку» (3:0) в матче 23-го тура Ла Лиги.
Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».
Спортс" проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 29-й минуте счет открыл нападающий каталонцев Роберт Левандовски. На 61-й вингер Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды. Два ассиста сделал полузащитник Дани Ольмо. На 83-й хавбек Марк Берналь довел счет до разгромного.
«Барселона» лидирует в таблице и на 4 очка опережает «Реал», у которого есть матч в запасе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
260 комментариев
Судья вар даже не смотрит.
У вардрида бы тоже не смотрел,сразу бы показал на точку.