«Барселона» вынесла «Мальорку» – 3:0! Левандовски, Ямаль, Берналь забили, у Ольмо 2 ассиста

«Барселона» разгромила «Мальорку» в Ла Лиге.

«Барселона » дома крупно обыграла «Мальорку» (3:0) в матче 23-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте счет открыл нападающий каталонцев Роберт Левандовски . На 61-й вингер Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды. Два ассиста сделал полузащитник Дани Ольмо . На 83-й хавбек Марк Берналь довел счет до разгромного.

«Барселона» лидирует в таблице и на 4 очка опережает «Реал», у которого есть матч в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги