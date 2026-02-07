«Барселона» вынесла «Мальорку» – 3:0! Левандовски, Ямаль, Берналь забили, у Ольмо 2 ассиста

  • Спортс
260

«Барселона» разгромила «Мальорку» в Ла Лиге.

«Барселона» разгромила «Мальорку» в Ла Лиге.

«Барселона» дома крупно обыграла «Мальорку» (3:0) в матче 23-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте счет открыл нападающий каталонцев Роберт Левандовски. На 61-й вингер Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды. Два ассиста сделал полузащитник Дани Ольмо. На 83-й хавбек Марк Берналь довел счет до разгромного.

«Барселона» лидирует в таблице и на 4 очка опережает «Реал», у которого есть матч в запасе.

Ла Лига Испания. 23 тур
7 февраля 15:15, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Мальорка
Матч окончен
Фермин Лопес   Маркес
84’
  Берналь
83’
Левандовски   Жоау Канселу
78’
Ямаль   Бардагжи
78’
77’
Мурики   Льябрес
77’
Саму Кошта   Морланес
Ольмо   Берналь
67’
Рэшфорд   Ферран Торрес
67’
62’
Морей   А. Санчес
62’
Виржили   Фернандес
62’
Торре   Дардер
  Ямаль
61’
2тайм
Перерыв
  Левандовски
29’
Барселона
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Ольмо, Касадо, Фермин Лопес, Рэшфорд, Левандовски, Ямаль
Запасные: Кочен, Жоау Канселу, Араухо, Бардагжи, Шченсны, Маркес, Берналь, Ферран Торрес, Мартин, де Йонг
1тайм
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Торре, Морей, Мурики
Запасные: Раильо, А. Санчес, Лувумбу, Льябрес, Куэльяр, Бергстрем, Дардер, Тони Лато, Морланес, Фернандес, Калумба, Кумбула
260 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно. Момент, который вообще не может вызывать вопросов, это 100% пенальти на Ямале. Но что главному судье, что ВАР - вообще всё равно. Как это объяснить вообще?))
Ответ D3SP7C1TO
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ответ fc_a.m.
Комментарий скрыт
Что ещё расскажешь?
Пока здесь чисто, без всяких войдов, романов, декстеров, и им подобным садомазо, пожелаю победы ✌️ легендарной Барселоне!
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
Пока здесь чисто, без всяких войдов, романов, декстеров, и им подобным садомазо, пожелаю победы ✌️ легендарной Барселоне!
Комментарий удален модератором
Ответ & Co1366
Комментарий удален модератором
А как можно узнать, как узнают что этот тип в бане?
Назовите хоть одну команду в Европе, где играют за основу столько подростков, плюс воспитаники Ла массии??? НИГДЕ!! Браво 👏 👏 Флик!!
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
Назовите хоть одну команду в Европе, где играют за основу столько подростков, плюс воспитаники Ла массии??? НИГДЕ!! Браво 👏 👏 Флик!!
Краснодар
Ответ Амин Чич
Краснодар
Согласен, действительно так и есть в России лучшая детская школа!
Опять чистейший пенальти на Ямале не поставили
100% пеналь.
Судья вар даже не смотрит.
У вардрида бы тоже не смотрел,сразу бы показал на точку.
Отличный повтор. Там Ямалю даже в оба колена сразу удар пришелся. Судья в поле клоун, а на ВАРе черти.
Как приятно смотреть Барселону, игроки спокойные, не истерят, не кидаются на судей, не показывают недовольство тренеру, у реала игроки, нырки, дельфины, истерички, нытики, вечно просят пенальти, нападают на судей, увольняют тренера
Всех болельщиков Барселоны с победой! Забили три классных рабочих мяча,а самое главное не пропустили и это не может не радовать. Хорошие замены от Флика. Маркеса с дебютом! Берналь-мой фаворит на роль Серхио Бускетса. Всем добра и прекрасного вечера!
Ответ falkao2013
Всех болельщиков Барселоны с победой! Забили три классных рабочих мяча,а самое главное не пропустили и это не может не радовать. Хорошие замены от Флика. Маркеса с дебютом! Берналь-мой фаворит на роль Серхио Бускетса. Всем добра и прекрасного вечера!
Рафаэль Маркес - как давно это было, первая покупка Райкарда вроде бы
Ответ Direct free kick
Рафаэль Маркес - как давно это было, первая покупка Райкарда вроде бы
все верно
Невероятная атмосфера в команде, все друг за друга искренне радуются💪
На метр от начертанной линии подвинулась стенка. Реш указывает на это судье, а тот глухонемого включил.
