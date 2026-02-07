Энцо Фернандес: «Лэмпард – исключительный футболист, легенда «Челси», мой кумир. Надеюсь пойти по его стопам. Не нравятся сравнения с ним – он добился гораздо большего»

Энцо Фернандес: Лэмпард – мой кумир.

Полузащитник «Челси » Энцо Фернандес назвал бывшего хавбека лондонцев Фрэнка Лэмпарда своим кумиром.

«Фрэнк – источник вдохновения. Я посмотрел много видео с Фрэнком с тех пор, как я перешел в «Челси», видел, как он входил в штрафную площадь.

В то время, когда он был нашим главным тренером, я не играл на текущей позиции, играл чуть сзади, поэтому я не мог много с ним об этом говорить. Но я смотрел и учился на его видео с тех пор, как пришел в клуб.

Он был исключительным игроком и легендой «Челси». Мне не нравится, когда меня сравнивают с ним, потому что он добился здесь гораздо большего, чем я.

Он мой кумир. Я надеюсь пойти по его стопам в «Челси», – сказал Энцо Фернандес .