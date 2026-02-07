Энцо Фернандес: «Лэмпард – исключительный футболист, легенда «Челси», мой кумир. Надеюсь пойти по его стопам. Не нравятся сравнения с ним – он добился гораздо большего»
Энцо Фернандес: Лэмпард – мой кумир.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес назвал бывшего хавбека лондонцев Фрэнка Лэмпарда своим кумиром.
«Фрэнк – источник вдохновения. Я посмотрел много видео с Фрэнком с тех пор, как я перешел в «Челси», видел, как он входил в штрафную площадь.
В то время, когда он был нашим главным тренером, я не играл на текущей позиции, играл чуть сзади, поэтому я не мог много с ним об этом говорить. Но я смотрел и учился на его видео с тех пор, как пришел в клуб.
Он был исключительным игроком и легендой «Челси». Мне не нравится, когда меня сравнивают с ним, потому что он добился здесь гораздо большего, чем я.
Он мой кумир. Я надеюсь пойти по его стопам в «Челси», – сказал Энцо Фернандес.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28828 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лэмпард легенда детства💙
Значит про Реал был фейк?
Энцо бы практиковать дальные удары как у Френки, вот заходы в штрафную , он у него отлично перенял
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем