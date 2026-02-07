  • Спортс
  • Гвардиола о том, что ему говорят «сосредоточиться на футболе»: «Окей, сосредоточьтесь на журналистике. Не можешь говорить об экономике, потому что ты не экономический журналист»
Пеп Гвардиола оценил комментарии о том, что ему нужно «сосредоточиться на футболе».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, что ему говорят «сосредоточиться на футболе» на фоне его общественно-политических высказываний.

«Окей, тогда ты сосредоточься на журналистике. Ты не можешь говорить об экономике, потому что ты не журналист, специализирующийся именно на экономике, правильно?

Ты сосредоточен на футболе, поэтому не говори об экономике, не говори. Вот о чем речь.

Они хотят, чтобы я молчал, ведь этого хочет весь мир, верно? Молчать и ничего не говорить. Думаю, [должно быть] все совершенно наоборот. Тем не менее что есть, то есть», – сказал Пеп Гвардиола.

Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»

Чтобы говорить об экономике нужна экономическая походка и чеканить деньгами, а чтобы говорить о политике политическая походка и уметь п####ть, что тут не понятно
Вы не экономический человек
Пишу - противно... Но не из-за Пепа, он полностью прав. Просто модеры здесь, на Спортсе, самый яркий пример мании величия всех, кто работает в журналистика. Только ОНИ готовы решать, что мы можем писать, а что - нет. Именно такие люди(?) для меня = самый низший сорт.
Я в журналистике чуть более полугода провёл, корреспондентом был. Работа в СМИ — это как работа ассенизатором: грязь и неблагодарность (но при этом ЗП заметно меньше, чем если полезным делом — откачкой дерьма — заниматься)
Журналистское отребье будет решать, о чём говорить, а о чем - нет?! В конец обнаглели! Забыли, что именно они = вторая древнейшая профессия, причём гораздо хуже первой. Пепу - респект!
в данных высказываниях категорически поддерживаю Гвардиолу
Никаких плохих чувств к Пепу не испытываю, но после этого высказывания искренне надеюсь, что его теперь задолбают вопросами о неполадках нынешнего Сити, а заодно и пресловутым числом "115", или сколько там накопилось. Нуачо, тоже ведь футбольное)
Типично левое: в ответ на вопросы вещать "Вы хотите, чтоб я заткнулся? Начните с себя!" - хотя Пепа никто не затыкал, с ним просто аргументированно не соглашались и в контру спрашивали неудобное, что в его риторику/картину мира не вписывается, а потому и не котируется как веское.
Согласен, миллиарды, на трансферы зимой и летом, при этом 2 сезон не ахти играют по их меркам, 1 ЛЧ за кучу лет, нт гений же! И давления никакого, только в попА целовашки.
Да "играют не по меркам" это ерунда же, кризисы в любой команде случаются. Просто Пеп выступает с претензией, но контрпанчей при этом не терпит и топорно затыкает. Разве это признак истинно футбольной мужыцкости, за которую тут чуть ли не весь сайт топит?)
